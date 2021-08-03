إحداث تغيير جذري في أسواق شهادات الطاقة المتجددة باستخدام الترميز

تحدِّد اتفاقية باريس إطار العمل لتجنّب تغيُّر المناخ من خلال الحد من الاحتباس الحراري إلى أقل من 2 درجة مئوية (3.6 درجات فهرنهايت) ومواصلة الجهود للحد منه إلى 1.5 درجة مئوية (2.5 درجة فهرنهايت). كما تهدف إلى تعزيز قدرة الدول على التعامل مع آثار تغيُّر المناخ ودعمها في جهودها.
أصبح المزيد من المؤسسات أكثر وعيًا باستراتيجيات الأعمال المستدامة ومواءمة وحدات الأعمال المختلفة نحو الهدف المذكور أعلاه. أكَّدت IBM لأكثر من عقد من الزمن أن تغيُّر المناخ يشكِّل قضية خطيرة تتطلب اتخاذ إجراءات فعَّالة على مستوى عالمي.
حاليًا، تشتري الشركات شهادات الطاقة المتجددة (REC) التي تمثِّل 1 ميجاواط/ساعة من الكهرباء صفرية الانبعاثات الكربونية التي تم توليدها بواسطة جهة أخرى. يمكن أن يكون بائع شهادات الطاقة المتجددة خارج المنطقة أو الدولة التي تنتمي إليها المؤسسة. ثم تستخدم الشركات بعد ذلك شهادات الطاقة المتجددة لتعويض بصمتها الكربونية والامتثال للوائح التنظيمية الخاصة بانبعاثات الكربون والمعايير البيئية. في حالة التجارة الدولية (غير المجمَّعة)، على الرغم من أن تعويض الكربون يمكِّن الشركات من الوفاء بالتزاماتها، فإن شهادات الطاقة المتجددة لا تضمن أن كل الطاقة المستهلكة قد جاءت من مصادر متجددة.
تركِّز الشركات جهودها على استخدام التكنولوجيا لمعالجة هذه المشكلة. حيث تتطلع الشركات إلى حلول أحدث لالتقاط معلومات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتحليلها وإعداد التقارير بشأنها والحد من تأثيرها البيئي. يمكن لشبكة سلسلة الكتل اللامركزية والثابتة، التي تستفيد من خصائص محسّنة لتقنية دفتر الحسابات الموزع (DLT)، أن تزيد بشكل كبير من اعتماد شهادات الطاقة وتضمن أن استهلاك الطاقة يتطابق تقريبًا مع الإنتاج.
يتم توجيه المؤسسات نحو الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) بدوافع مختلفة. يؤدي توليد الطاقة المتجددة في الموقع إلى توفير التكاليف. هناك اهتمام وتركيز كبيران من الأطراف المعنية والموظفين على ضرورة تقليل البصمة الكربونية للمؤسسات، ومراقبة التقدُّم المُحرز وإعداد التقارير بشأن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). تُظهر بيانات استطلاع IDC لمشتري التكنولوجيا العالميين أن الغالبية (69%) منهم يوافقون أو يوافقون بشدة على أن استراتيجية البنية التحتية الرقمية لديهم تُعَد بالفعل عنصرًا مهمًا في تمكين جهودهم في مجال الاستدامة.
يشجِّع تحرير أسواق الطاقة في العديد من الدول زيادة حصة مزوِّدي الطاقة من القطاع الخاص في السوق. مشاركة كيانات أصغر من الجهات الحكومية أو شبه الحكومية التقليدية تُتيح فرصة لتبادل الطاقة بين الأقران (P2P) -أو بمساعدة وسطاء- بكميات مختلفة وبمستويات متفاوتة من شهادات الطاقة. على سبيل المثال، يمكن تداول شهادات الطاقة بوحدات زمنية أصغر للبرنامج (PTUs)، كما في حالة الشهادات بالساعة، لتصبح متزامنة بشكل أفضل مع عمليات المقاصّة والتسوية. بنفس المنطق، تصبح عملية المحاسبة الكربونية المعقدة حاليًا أبسط مع تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، وذلك مع إدخال أجهزة القياس الذكية والأتمتة.
دفعت القوانين متزايدة الصرامة على الانبعاثات والأهداف الطموحة لإزالة الكربون إلى وضع خطط لتطوير الهيدروجين الأزرق على نطاق تجاري، المستخلص من الغاز الطبيعي وتقنيات احتجاز وتخزين الكربون (CCS)، والهيدروجين الأخضر، الذي يتم إنتاجه من عمليات التحليل الكهربائي المعتمدة على مصادر الطاقة المتجددة. وقد أدى ذلك إلى زيادة إعلانات مشروعات الهيدروجين التي تعمل بالتوازي مع قطاعَي الغاز والطاقة المتجددة. توليد الطاقة باستخدام الهيدروجين ومصادر مختلطة أخرى ترتبط به بعض انبعاثات CO2 ويجب تسجيلها في الشهادات.
هناك مزيج من التوصيات بشأن توحيد البروتوكولات القابلة للتشغيل البيني صادرة عن منظمات غير ربحية وربحية متاحة في السوق، تسعى إلى جذب المتبنّين والمساهمين الأوائل لاتِّباعها والمساهمة فيها. إن تنوع تطبيقات تحويل شهادات الطاقة إلى رموز، إلى جانب كونها غالبًا في مراحلها المبكرة، يُبرز الحاجة إلى وضع معايير صناعية لضمان التشغيل البيني بين الشبكات في مختلف المناطق الجغرافية حول العالم.
لم تَغِب الإمكانات الكبيرة لتمكين الجميع من المشاركة في عملية شراء الطاقة عن انتباه الجهات الفاعلة المتخصصة في السوق. وفي هذه الأثناء، أصبح اعتماد سلسلة الكتل أكثر انتشارًا. فخصائصها غير المسبوقة تؤسِّس الثقة في بيئة شفافة ولا مركزية وثابتة وقابلة للتحقق بأثر رجعي، وهو ما يحظى بتقدير كبير من قِبَل مجتمع صناعة الطاقة. يُظهر اتجاه بارز في السوق أن الأنظمة البيئية الممولة ذاتيًا تستفيد من حلول قائمة على Ethereum (ERC-20) عبر تقديم طبقة مزدوجة من الترميز. والغرض من دعم المنصات العامة لطبقتين من الترميز هو تمكين المستخدمين النهائيين من الوصول إلى المنصة والمساهمة في إيرادات الشركات، وإنشاء رموز مميزة قابلة للتبادل تمثِّل شهادات الطاقة.
لإنشاء نظام بيئي مستدام ماليًا، يتم اتباع أساليب إثبات الحصة لتحفيز المتبنّين الأوائل على دعم المنصة. على سبيل المثال، أطلقت Restart Energy Democracy (RED)، وهي شركة مستقلة لتوريد الكهرباء والغاز في الاتحاد الأوروبي، منصة طاقة لامركزية لمكافأة المستهلكين على شهادات الطاقة الخضراء. تُتيح هذه المنصات التداول المباشر بين المستهلكين والمورِّدين من نظير إلى نظير، مع تقليل تكاليف المعاملات. تعتمد استراتيجية RED لدخول السوق على مستويين من الامتيازات، يتطلب المستوى الأعلى منه امتلاك عدد أدنى من الرموز المميزة.
يتم تطوير نظام مماثل بواسطة Power Ledger. بفضل خوارزميات مطابقة الصفقات الفريدة الخاصة بها، يمكن للمنتجين والمستهلكين إجراء معاملات الطاقة المتاحة بشكل عادل دون تفضيل أي طرف. من الخصائص الأخرى لهذه المنصة ربط الرموز الأصلية بوحدة نقدية محلية وتجميع أجهزة القياس الفردية في معاملة واحدة. يمكن تكوين مجموعة التداول بواسطة مضيف التطبيق أو Power Ledger. تقدِّم WePower أيضًا حلًا بديلًا لتبادل شهادات الطاقة عبر رموزها المميزة الأصلية WPR وعبر المزادات. أطلقت WePower منتجًا ماليًا مشتقًا يُعرَف باسم عَقد الفرق لتخفيف المخاطر في اتفاقيات شراء الطاقة للشركات (PPAs).
مع التزام المؤسسات حاليًا بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG)، تظهر الحاجة إلى حل متطور يُتيح لها حساب بصمتها الكربونية ودعم إعداد تقارير ESG الخاصة بها. السوق الجزئي، الذي أنشأته المبادرات الريادية، معقد للغاية وقد يؤدي إلى بطء في التبنّي.
لابتكار تغيير جذري في تداول شهادات الطاقة الذي يتسم بارتفاع التكلفة والتعقيد، نعمل على تطوير حل (enerT) لتحويل شهادات الطاقة إلى رموز مميزة رقمية باستخدام Hyperledger Fabric وTokens-SDK. يمكن أن يوفر ترميز شهادات الطاقة على منصة DLT حلًا ذكيًا يُتيح شفافية كاملة في اعتماد الطاقة والإفصاح عنها. بالإضافة إلى كمية الطاقة التي تم توليدها من مصادر متنوعة، يمكن للرموز المميزة التي تم إنشاؤها داخل الشبكة أن تخزِّن أيضًا خصائص مفيدة أخرى مثل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) في سلسلة توريد الطاقة.
من شأن سوق طاقة قائم على الرموز المميزة أن يوفر مجموعة واسعة من الشهادات الموثوق بها من حيث أنواع الطاقة ومصادرها. ومن شأن هذه الشبكة أن تسمح للمورِّدين والمستهلكين بتداول شهادات الطاقة بكفاءة وبتكلفة زهيدة. يمكن لوحدة الشهادات المرمَّزة أن تُحدِث الأثر ذاته الذي أحدثته الحاوية لصناعة الشحن البحري.
يتم تطوير حل enerT الخاص بنا ليكون صديقًا للبيئة ويعتمد على تقنية خاصة ومرخصة، بهدف القضاء على استهلاك الطاقة في عمليات شبكته. يعتمد بروتوكول التوافق الصديق للطاقة في Hyperledger Fabric على RAFT، وهو نهج قائم على قائد ومتابعين. هذا العامل يجعل عمليات الشبكة تستهلك طاقة محدودة مقارنةً بخوارزميات التعدين التي تعتمد على الألغاز الرياضية (مثل Proof-of-Work)، والتي تُستخدم غالبًا في العديد من الشبكات العامة.
