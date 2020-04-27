

إن التحوّل السريع لتقنية سلسلة الكتل من مجرد مصطلح متداول إلى واقع فعلي أمر لافت حقًا. تُحوّل تقنية سلسلة الكتل اليوم العديد من الصناعات، من الرعاية الصحية إلى إلى سلسلة التوريد. والآن، تتصور شركات تصنيع السيارات كيف يمكن تطبيق التقنية لتشغيل السيارات ذاتية القيادة وتحسينها وزيادة الاحتفاظ بالعملاء ورضاهم وتجربة السيارات بشكل عام. ولكن كيف يتم هذا الدفع نحو الابتكار؟

ومع نضوج تقنية سلسلة الكتل وازدياد الطلب على السيارات ذاتية القيادة، يجري النظر في استخدامها لإدارة السجلات الرقمية وتخزينها ونقلها—مثل هوية المركبة، والحيازة، والضمانات، وحالات الاهتراء والتلف، والمسافات المقطوعة، وعقود الإيجار والقروض، وقطع الغيار، ومعلومات الصيانة.

وستمكّن تقنية سلسلة الكتل والعقود الذكية من تخزين هذه البيانات في دفتر أستاذ مشترك ولا مركزي. سيكون جزء من بيانات دفتر الأستاذ هذا متاحًا للأطراف المصرح لها بناءً على حقوق الوصول واحتياجاتها. وبالتالي، فإن سلسلة الكتل ستمكّن البائعين والسلطات والكيانات الأخرى في هذا المزيج من التحقق من بيانات الاعتماد واستخدامها في زمن شبه حقيقي.

على سبيل المثال، ستتمكن وكالات المركبات التي تستفيد من سلسلة الكتل والتي تحتاج إلى التعاون مع منظمات خارجية مثل وزارة العدل الأمريكية ومقدمي خدمات التأمين من توفير معلومات لا تقبل الجدل للوكالات المطلوبة.