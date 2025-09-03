ما المقصود بمراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال؟

8 دقائق
تطبِّق مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال (AML) خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وإدارة المخاطر القائمة على القواعد، والتعرُّف على الأنماط المشبوهة، والتحليلات المتقدمة لتتبُّع معاملات العميل. علاوةً على ذلك، فإنها تحدِّد أيضًا الأنشطة المشبوهة المرتبطة بالجرائم المالية (على سبيل المثال، غسل الأموال).
يجب إجراء مزيد من التحقيقات حول المعاملات المشبوهة التي تم تحديدها من خلال نظام مراقبة معاملات (TMS) مكافحة غسل الأموال. يساعد هذا التحقيق على التمييز بين الأنشطة غير القانونية التي تحتاج إلى رفعها إلى مستوى إنفاذ القانون في تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) والإيجابيات الزائفة المحتملة التي تبدو وكأنها أنشطة غير مشروعة، ولكنها ليست كذلك.
على المستوى العام، تساعد مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال (AML) على ما يلي:
معظم المؤسسات المالية (على سبيل المثال، البنوك، واتحادات الائتمان، وبورصات العملات المشفرة وغيرها من المؤسسات التي تقدِّم الخدمات المالية)، إن لم يكن كلها، ملزمة قانونًا بإجراء درجة معينة من مراقبة المعاملات. وهذا الإجراء هو جزء من الاستراتيجية الأوسع نطاقًا للحفاظ على الامتثال التنظيمي.
مع تزايد نطاق الجرائم المالية وشدتها، يواصِل مقدِّمو الخدمات الذين يقدِّمون حلولًا للامتثال لمكافحة غسل الأموال زيادة عروضهم لتلبية الطلبات المتزايدة. وفقًا لتقرير حديث من MarketsandMarkets، من المتوقع أن يصل حجم سوق مراقبة المعاملات إلى 6.8 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2028.
يشير غسل الأموال إلى عدة أساليب غير قانونية لإخفاء الأرباح المستمدة من الأنشطة غير القانونية على أنها أموال مشروعة تم الحصول عليها من خلال وسائل قانونية.
باختصار، يتم "غسل" الأموال القذرة، أي الأموال المكتسبة من نشاطات إجرامية، عبر وسيط. يمكن بعد ذلك استخدام الأموال المغسولة في عمليات شراء قانونية أو استثمارات أو معاملات مالية مشروعة.
يُعَد غسل الأموال ممارسة شائعة بين المجرمين والمؤسسات الإجرامية أو المدرجة على قوائم العقوبات، الذين يسعون إلى تجنُّب الملاحقة القانونية والضرائب، كما يسهِّل ذلك عليهم القيام بأنشطة إجرامية أخرى مثل التهريب أو تمويل الإرهاب.
وفقًا لمكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، يُقدَّر أن غسل الأموال يمثِّل ما بين 2 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي نحو 800 مليار إلى 2 تريليون دولار أمريكي سنويًا.
يتضمن غسل الأموال عادةً ثلاث خطوات:
يمكن أن يشير غسل الأموال كفئة إلى أي طريقة يتم استخدامها لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال. يستخدم المجرمون أساليب مختلفة لغسل الأموال، بما في ذلك:
لغسل الأموال العديد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية. والمؤسسات التي تفشل في حماية نفسها بشكل صحيح من غسل الأموال، سواء عمدًا أم عن غير قصد، تُضعف الثقة العامة في المؤسسات المالية.
يمكن أن تؤدي الاستثمارات الكبيرة أو تداول الأصول التي تتم بنية غسل الأموال غير المشروعة إلى تشويه نماذج النمو الاقتصادي، وإنشاء قِيَم أصول زائفة أو مُبالغ فيها، وتحويل الأموال بعيدًا عن الاستثمارات الأكثر إنتاجية. والأسوأ من ذلك، أن غسل الأموال يشجع على المزيد من الجريمة والفساد. وقد تشهد المناطق القضائية ذات سياسات مكافحة غسل الأموال الضعيفة ارتفاعًا في معدلات الجريمة.
لمكافحة جهود غسل الأموال على المستوى العالمي، تعمل الوكالات القانونية المحلية والدولية بالتعاون مع الحكومات والمؤسسات المالية لتطبيق قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال ومتطلبات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
واستجابةً لحجم وتعقيد الجرائم المالية الحديثة، تستثمر المؤسسات المالية وحلول القطاع الخاص بكثافة في أنظمة تقارير معاملات مكافحة غسل الأموال وأنواع أخرى من برمجيات AML.
تتوقع شركة The Business Research Company أن ينمو سوق برمجيات مكافحة غسل الأموال العالمي (بما في ذلك برمجيات مراقبة المعاملات) ليصل إلى 3.2 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2025. ويُعزى هذا النمو إلى الطلب المتزايد على أنظمة الكشف الفوري للالتزام باللوائح الصارمة لمكافحة غسل الأموال، مع توجهات تُشير إلى ارتفاع كبير في الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
يعتمد أساس مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال على التحليل المستمر لكميات ضخمة من بيانات المعاملات. ومن خلال إنشاء أنماط منتظمة للمعاملات، تستطيع البنوك والمؤسسات المالية تحديد الانحرافات عن السلوك القانوني القياسي.
واعتمادًا على الحجم والغرض والموقع وعوامل أخرى مختلفة، قد تتطلب حلول مراقبة المعاملات معايرة فريدة لتناسب احتياجات أي مؤسسة مالية أو مصرفية محددة. وعلى الرغم من أن متطلبات نظام مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال ليست محددة بدقة، فإن معظم أنظمة مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال تتضمن العناصر الرئيسية التالية.
تجمع أنظمة مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال الحديثة بين ما يلي:
نظرًا لأن المعاملات لا تتطلب المستوى نفسه من التدقيق، فإن اعتماد نهج قائم على المخاطر في مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال يساعد المؤسسات على توجيه الموارد بشكل أفضل نحو العملاء والمعاملات التي قد تنطوي على مستويات مخاطر أعلى. تساعد الاعتبارات مثل ملف العميل، والموقع الجغرافي، وأنواع المعاملات أنظمة مراقبة معاملات AML على تقييم مخاطر العملاء وتحديد أولويات التنبيهات.
إن مراقبة المعاملات ما هي إلا جزء واحد من استراتيجية مكافحة غسل الأموال الكاملة. وفيما يلي بعض أفضل الممارسات الأخرى:
تستفيد أنظمة مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال الحديثة من مجموعة واسعة من التقنيات والأساليب المرتبطة بالأنظمة القائمة على القواعد والتحليلات المتقدمة. وعلى الرغم من أن أنظمة مراقبة مكافحة غسل الأموال ليست كلها متشابهة، فإن هذه بعض التقنيات الأكثر شيوعًا في الاستخدام.
