ما المقصود بمراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال؟

لغسل الأموال العديد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية. والمؤسسات التي تفشل في حماية نفسها بشكل صحيح من غسل الأموال، سواء عمدًا أم عن غير قصد، تُضعف الثقة العامة في المؤسسات المالية.

يمكن أن تؤدي الاستثمارات الكبيرة أو تداول الأصول التي تتم بنية غسل الأموال غير المشروعة إلى تشويه نماذج النمو الاقتصادي، وإنشاء قِيَم أصول زائفة أو مُبالغ فيها، وتحويل الأموال بعيدًا عن الاستثمارات الأكثر إنتاجية. والأسوأ من ذلك، أن غسل الأموال يشجع على المزيد من الجريمة والفساد. وقد تشهد المناطق القضائية ذات سياسات مكافحة غسل الأموال الضعيفة ارتفاعًا في معدلات الجريمة.

لمكافحة جهود غسل الأموال على المستوى العالمي، تعمل الوكالات القانونية المحلية والدولية بالتعاون مع الحكومات والمؤسسات المالية لتطبيق قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال ومتطلبات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

واستجابةً لحجم وتعقيد الجرائم المالية الحديثة، تستثمر المؤسسات المالية وحلول القطاع الخاص بكثافة في أنظمة تقارير معاملات مكافحة غسل الأموال وأنواع أخرى من برمجيات AML.

تتوقع شركة The Business Research Company أن ينمو سوق برمجيات مكافحة غسل الأموال العالمي (بما في ذلك برمجيات مراقبة المعاملات) ليصل إلى 3.2 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2025. ويُعزى هذا النمو إلى الطلب المتزايد على أنظمة الكشف الفوري للالتزام باللوائح الصارمة لمكافحة غسل الأموال، مع توجهات تُشير إلى ارتفاع كبير في الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.