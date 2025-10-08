ما المقصود بمراقبة الشبكات بالذكاء الاصطناعي؟

يستخدم هذا النهج أنظمة الذكاء الاصطناعي لمعالجة تدفقات بيانات الشبكة في الوقت الفعلي، والتعرُّف على ما يُعَد سلوكًا طبيعيًا للشبكة، واستخدام الخطوط الأساسية المحددة لاكتشاف أي انحرافات في نشاط الشبكة. يمكن لاستراتيجيات المراقبة القائمة على الاستراتيجية أن تساعد مشغِّلي الشبكات في التغلب على قيود الأساليب التقليدية القائمة على القواعد، والتي غالبًا ما تكون غير كافية لتوسيع نطاق شبكات اليوم وتعقيدها وتطورها.

تعتمد أدوات مراقبة الشبكة التقليدية على الاستطلاع الدوري والقواعد الثابتة والمقاييس التي تتمحور حول الجهاز، ما يجعلها مناسبة للشبكات الأبسط والأصغر حجمًا. لكن شبكات الحوسبة الحديثة ليست بسيطة ولا صغيرة. بل تمتد عبر بيئات عالمية متنوعة وديناميكية وبنى تحتية سحابية هجينة مع الآلاف من الأجهزة المترابطة. على سبيل المثال، تمتد بيئة السحابة المتعددة المتوسطة إلى 12 خدمة ومنصة مختلفة.

تنتج الشبكات المتقدمة أيضًا كميات هائلة من البيانات مقارنةً بالشبكات التقليدية. يرى الغالبية العظمى (86%) من قادة التقنية أن طرق المراقبة التقليدية لا تستطيع مجاراة حجم وسرعة البيانات التي تولِّدها الشبكات الحديثة. لذلك، فإنها تتطلب أدوات وممارسات مراقبة أكثر تعقيدًا.

تتيح أدوات مراقبة الشبكات بالذكاء الاصطناعي تحليلًا مستمرًا لمجموعات البيانات الكبيرة للقياس عن بُعد (بما في ذلك تدفقات الحركة والسجلات وبيانات التتبُّع وتفاعلات المستخدمين) من مراكز البيانات المحلية والبيئات السحابية، ما يوفر رؤية أوسع لنشاط الشبكة. باستخدام الخوارزميات الذكية، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي اكتشاف الحالات الشاذة، والتنبؤ بفشل العناصر، وتقديم إرشادات للإصلاح، ما يمكِّن مهندسي الشبكات والمسؤولين من توقع المشكلات المحتملة قبل أن تتسبب في اضطرابات تشغيلية أو تؤثِّر في تجربة المستخدم.

بهذا الشكل، تساعد مراقبة الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الشركات على تطبيق ممارسات إدارة الشبكات بشكل أكثر فاعلية لشبكات حوسبة مؤسسية أذكى وأسرع وأكثر مرونة.