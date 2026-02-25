استخدام الذكاء الاصطناعي في أتمتة التسويق

أتمتة التسويق بالذكاء الاصطناعي يعني استخدام الذكاء الاصطناعي لتشغيل مهام التسويق تلقائيًا بأقل قدر من التدخل البشري. وهي تتجاوز الأتمتة التقليدية باستخدام الذكاء الاصطناعي لدمج الذكاء في كل خطوة، بدءًا من تحليل البيانات وحتى التنفيذ والتحسين.
تؤدي البيانات دورًا مركزيًا. فبدلاً من تخطيط المسوقين يدويًا لكل إجراء، تجمع أدوات الذكاء الاصطناعي نشاط العملاء وتوحده عبر القنوات مثل مواقع الويب والتسويق عبر البريد الإلكتروني والإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي. وباستخدام التعلم الآلي والتحليلات التنبئية، تحدد أنماط بيانات العملاء وتحولها إلى قرارات آلية.
على سبيل المثال، يمكن للنظام تقسيم الجمهور حسب احتمالية تحويلهم، أو تخصيص توصيات المحتوى، أو تعديل توقيت الحملات عبر البريد الإلكتروني بناءً على أنماط التفاعل من دون الحاجة إلى إعداد يدوي مستمر.
في العديد من المؤسسات، تتكامل منصات أتمتة التسويق بالذكاء الاصطناعي مباشرة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء للوصول إلى سجلات العملاء وبيانات الشراء وسجلات التفاعل. تسمح هذه العلاقة لسير عمل الأتمتة بالاستجابة للتحديثات الفورية في ملفات العملاء، ما يساعد على ضمان أن تكون القرارات مبنية على معلومات كاملة وحديثة.
يتمثل أحد أوجه الاختلاف الرئيسية بين الأتمتة الأساسية والأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي في التعلم. تتبع الأتمتة التقليدية قواعد ثابتة وضعها البشر، مثل إرسال بريد إلكتروني بعد ثلاثة أيام من التسجيل. بينما تعدل أنظمة الذكاء الاصطناعي تلك القواعد بمرور الوقت. فإذا اكتشف نموذج الذكاء الاصطناعي أن بعض المستخدمين يستجيبون بشكل أفضل في الليل أو يتجاهلون عروضًا محددة، فإنه يغير تلقائيًا الإجراءات المستقبلية.
تُمكّن هذه القرارات القائمة على البيانات التخصيص الفائق على نطاق واسع. يمكن لأنظمة التسويق تقديم تجارب فريدة من نوعها مصممة خصوصًا لتناسب تفضيلات الفرد وسلوكياته عبر القنوات. وتعمل نماذج الذكاء الاصطناعي على تحسين المحتوى وتوصيات المنتجات والعروض والتوقيت بحيث يتلقى كل عميل الرسالة الصحيحة في الوقت المناسب. وتُعد إدارة هذا المستوى من الرسائل المخصصة يدويًا لجمهور كبير أمرًا صعبًا.
تعمل أتمتة التسويق بالذكاء الاصطناعي أيضًا على تغيير كيفية تحسين الحملات. فبدلاً من الاعتماد على المراجعة البشرية الدورية، يختبر الذكاء الاصطناعي باستمرار العناصر الإبداعية، وشرائح الجمهور، وإستراتيجيات التقديم باستخدام خوارزميات مدربة على اكتشاف أنماط الأداء. ثم يحول الميزانية وعروض الأسعار وإنشاء محتوى الرسائل نحو المجموعات ذات الأداء الأعلى. ويؤدي هذا التحسين المستمر إلى تقصير دورات التغذية الراجعة وتقليل النفقات المهدرة ومساعدة العلامات التجارية على الاستجابة السريعة للظروف المتغيرة.
من أحدث التطورات في مجال أتمتة التسويق بالذكاء الاصطناعي هو الذكاء الاصطناعي الوكيل. وكيل الذكاء الاصطناعي هو نظام يمكنه تحليل البيانات، واتخاذ قرارات بشأن الخطوات التالية، وتنفيذ الإجراءات عبر المنصات مع تدخل بشري محدود.
يعتمد هؤلاء الوكلاء على التعلم الآلي لتقييم الأداء، ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) لفهم وتوليد اللغة، وعلى الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء محتوى مثل رسائل البريد الإلكتروني أو عناوين المواضيع. فبدلاً من التعامل مع مهمة واحدة، يمكن للوكيل إدارة سلسلة من القرارات وتعديل أفعاله مع تغير الظروف.
تتوقع مؤسسة Gartner أنه بحلول عام 2028، ستتضمن 33% من تطبيقات البرامج المؤسسية الذكاء الاصطناعي الوكيل، مقارنة بأقل من 1% في عام 2024.1 وهذا التحول يغير كيفية عمل أتمتة التسويق. فبدلاً من تحديد كل قاعدة مسبقًا، يحدد المسوقون الأهداف والضوابط، بينما يحدد وكيل الذكاء الاصطناعي كيفية تحقيقها.
على سبيل المثال، قد يراقب وكيل الذكاء الاصطناعي اتجاهات التفاعل، وينشئ رسائل جديدة، ويختبر النماذج المختلفة، ويعيد تخصيص الميزانية بناءً على الأداء. وبمرور الوقت، يتحسن من خلال حلقات التغذية الراجعة للتعلم الآلي. ومع نضوج هذه الأنظمة، تبدأ الأتمتة في العمل بشكل أقل كأداة ثابتة وبشكل أكبر كعامل تشغيل متكيف يدير سير العمل باستمرار.
تثار اعتبارات مهمة تتعلق بالأخلاقيات والشفافية مع استخدام أتمتة التسويق بالذكاء الاصطناعي. فنظرًا إلى أن هذه الأنظمة تعتمد على كميات كبيرة من البيانات وصناعة القرار المستقلة بشكل متزايد، تحتاج المؤسسات إلى حماية تلك البيانات واستخدامها بشكل مسؤول.
يجب على الشركات أن تكون واضحة بشأن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في عملياتها التسويقية، وما البيانات التي تجمعها، وكيفية تأثير القرارات الآلية في العملاء. تساعد آليات التواصل الواضحة، وآليات الموافقة، وسياسات الحوكمة على ضمان دعم الأتمتة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي للثقة بدلاً من تقويضها.
تحول أتمتة التسويق بالذكاء الاصطناعي التسويق إلى نظام استجابة بدلاً من خطة ثابتة. فهي تربط تحليل البيانات وصناعة القرار وتنفيذها في حلقة مستمرة واحدة. وذلك يسمح للفرق بالتركيز أكثر على الإستراتيجية التسويقية والمسار الإبداعي، بينما يدير الذكاء الاصطناعي مهام التحسين والتنفيذ اليومية.
ومع تزايد تعقيد رحلات العملاء وتشتتها عبر القنوات، تحول الأتمتة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي جهود التسويق من عقلية قائمة على الحملات إلى نظام دائم الاستجابة في الوقت الفعلي. ويعيد هذا التحول تشكيل عمليات التسويق الأوسع، حيث يدمج الأتمتة وصناعة القرار القائمة على البيانات في العمليات اليومية.
تعمل أتمتة التسويق بالذكاء الاصطناعي أيضًا على تغيير كيفية استخدام البيانات. لطالما جمعت المجالات كميات كبيرة من بيانات العملاء، لكن الكثير منها ظل غير مستخدم بشكل كافٍ.
تعمل أتمتة التسويق بالذكاء الاصطناعي على تحليل الأداء والإشارات السلوكية بشكل مستمر، ما يسمح للفرق بالاعتماد بشكل أقل على الحدس والتقارير المتأخرة. وبدلاً من ذلك، يمكن للأنظمة أن تُظهر معارف قابلة للتنفيذ بسرعة وتعالجها تلقائيًا. وتصبح البيانات محركًا نشطًا للقرارات بدلاً من أداة إعداد تقارير سلبية.
تعمل أتمتة التسويق بالذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل أدوار التسويق وهياكل الفرق أيضًا. ومع تولي الأنظمة الآلية مسؤولية التنفيذ والاختبار والتحسين، يركز المسوقون أكثر على الإستراتيجية والمسار الإبداعي والحوكمة.
في حلقة من AI in Action، قال Pierre Charchaflian، نائب الرئيس والشريك الأول وقائد ممارسات التسويق العالمية في IBM: "سيكون هناك اضطراب... لكن سيكون هناك تقدم. سيكون هناك المزيد من الإبداع في كيفية تخصيص العلامات التجارية لتجارب عملائها وتقديمها لهم."2
لقد أصبحت مهارات مثل الإلمام بالبيانات والإشراف على الأنظمة والتنسيق بين الوظائف أكثر أهمية. ويؤدي ظهور الذكاء الاصطناعي الوكيل إلى تسريع هذا التحول، حيث تبدأ الأنظمة المستقلة في إدارة سير العمل متعددة الخطوات التي كانت تتطلب في السابق العديد من المتخصصين البشريين.
العلامات التجارية التي تفشل في تبني أتمتة التسويق بالذكاء الاصطناعي تخاطر بالتأخر في السرعة والملاءمة والكفاءة التشغيلية. فالأتمتة الذكية تمهد الطريق للمؤسسات للتكيف وتوسيع نطاق تسويقها مع استمرار تغير سلوك العملاء.
من الأفضل فهم أتمتة التسويق بالذكاء الاصطناعي من خلال التطبيق الفعلي. تُظهر حالات الاستخدام ودراسات الحالة كيفية تحويل أنظمة الذكاء الاصطناعي للبيانات إلى إجراءات آلية عبر القنوات.
يدير وكلاء الذكاء الاصطناعي سير العمل متعددة الخطوات من خلال تفسير الأهداف، وتحليل بيانات الأداء، وتنفيذ الإجراءات عبر منصات التسويق. ومن خلال التكاملات واتصالات واجهات برمجة التطبيقات (API) مع منصات مثل HubSpot وشبكات الإعلان وأدوات التحليل، يمكن لهؤلاء الوكلاء الوصول إلى بيانات الحملات، وتفعيل سير العمل، وتنسيق النشاط عبر الأنظمة من دون أي تدخل يدوي.
تختبر أتمتة التسويق بالذكاء الاصطناعي باستمرار نماذج الإبداع المختلفة، والنسخ، والجمهور، والتوقيت، والتسليم باستخدام نماذج التعلم الآلي للتعلم من بيانات الأداء في الوقت الفعلي. وبدلاً من الاعتماد على اختبارات A/B الدورية، يعمل النظام في حلقة التغذية الراجعة المستمرة، حيث يعيد تخصيص الميزانية تلقائيًا ويضع الأولوية للمجموعات ذات الأداء الأعلى في أثناء تحديد ما يحقق نتائج أفضل.
على سبيل المثال، قد ترى العلامة التجارية التي تدير حملات إعلانية مدفوعة أن النفقات تتحول تلقائيًا نحو مجموعات الجمهور الإبداعية التي تحقق أعلى معدلات تحويل أو أقل تكلفة لكل عملية استحواذ. وستُقلل أولويات النماذج المختلفة ذات الأداء الضعيف من دون أي تدخل يدوي.
يعمل الذكاء الاصطناعي باستمرار على تحليل البيانات السلوكية وبيانات المعاملات لتصنيف العملاء بناءً على مختلف التركيبات السكانية والاهتمامات والسلوكيات. وتُحدّث هذه الشرائح في الوقت الفعلي في أثناء تصفح المستخدمين أو نقرهم أو شرائهم.
على سبيل المثال، يمكن لمنصة التجارة الإلكترونية أن تنقل المستخدم تلقائيًا إلى شريحة ذات نية شراء عالية بعد تكرار مشاهدة المنتج وتحفيز التواصل اللازم. والنتيجة هي تفاعل أقوى مع العملاء وتحسين عائد الاستثمار (ROI).
تستخدم روبوتات المحادثة والمساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي معالجة اللغة الطبيعية لمعالجة طلبات خدمة العملاء الروتينية والرد على استفسارات الأسئلة الشائعة. ترشد هذه الروبوت الذكية المستخدمين لحل المشكلات الشائعة، وتقلل من أحمال تشغيل الدعم، وترصد إشارات المقاصد والمشاعر التي تؤثر في إجراءات التسويق المستقبلية.
يحدد الذكاء الاصطناعي موعد وكيفية تقديم الحوافز أو تعديلات الأسعار أو العروض الترويجية بناءً على احتمالية التحويل المتوقعة. على سبيل المثال، قد يحصل المتسوقون الذين يتركون عربات التسوق بشكل متكرر على خصومات مستهدفة، بينما تظهر الأسعار القياسية للمشترين ذوي نية الشراء العالية.
تسرع أتمتة التسويق بالذكاء الاصطناعي من إطلاق الحملات من خلال أتمتة تحليل البيانات، وإنشاء المحتوى، وتنسيق سير العمل. يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنتاج أصول الحملات مثل النسخ الإعلانية، ورسائل البريد الإلكتروني، والصفحات الرئيسية في دقائق. ويحدد تحليل البيانات المستند إلى الذكاء الاصطناعي الجمهور المستهدف، وتوزيعات الميزانية، والإستراتيجيات من دون الحاجة إلى مراجعة يدوية.
بالنسبة إلى الحملات المعقدة أو الحملات متعددة المناطق، يمكن للأنظمة الآلية التحقق من صحة الاستهداف والميزانيات والإعداد الإبداعي قبل الإطلاق. تقلل هذه الإجراءات من التأخير في الموافقة والأعطال الناجمة عن الأخطاء البشرية.
على سبيل المثال، في حلقة AI in Action، قالت Emily McReynolds، رئيسة إستراتيجية الذكاء الاصطناعي العالمية في Adobe، إنه مع الذكاء الاصطناعي التوليدي، "يصبح المحتوى أكثر فعالية وتوجيهًا." واستشهدت بمثال لشركة مالية كانت تستغرق في السابق ثمانية أسابيع لإطلاق حملة تسويقية جديدة، لكنها أصبحت الآن قادرة على إنشاء أربع حملات في أقل من ستة أسابيع.2
يحدد الذكاء الاصطناعي أفضل إجراء تالٍ في رحلة العميل بناءً على إشارات التفاعل المباشرة. فبدلاً من اتباع تسلسل ثابت، يُجري النظام تعديلات تلقائيًا. وغالبًا ما تتبع هذه القرارات الآلية مخطط رحلة العميل الرقمي الذي يحدد نقاط الاتصال الرئيسية والمحفزات السلوكية، ما يسمح للذكاء الاصطناعي بالاستجابة بشكل ديناميكي في أثناء تنقل المستخدمين بين القنوات المختلفة.
تقيّم نماذج التعلم الآلي العملاء المحتملين بناءً على أنماط التفاعل والنتائج التاريخية. يحدث النظام درجة التقييم تلقائيًا ويحدد العملاء المحتملين ذوي نوايا الشراء العالية ليتواصل معهم فريق المبيعات.
واستنادًا إلى درجة العملاء المحتملين وسلوكهم، يسجل الذكاء الاصطناعي هؤلاء العملاء في تسلسلات محتوى آلية تتكيف بمرور الوقت. ويُضبط معدل إرسال الرسائل والموضوع مع تغير التفاعل.
تمكّن أتمتة التسويق بالذكاء الاصطناعي من إنشاء محتوى فائق الجودة مولد بالذكاء الاصطناعي. ومع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي الموجه نحو التسويق ومنصات مثل ChatGPT، يمكن للأنظمة تلقائيًا إنتاج وتعديل رسائل البريد الإلكتروني، وعناوين المواضيع، وتوصيات المنتجات، ونماذج الصفحات الرئيسية المختلفة، ونصوص المواقع المحسنة لمحركات البحث بناءً على بيانات السلوك والتفضيلات.
وبدلاً من إنشاء عشرات النسخ يدويًا، يضع المسوقون القواعد والضوابط، بينما ينشئ النظام الرسائل ويعدلها باستمرار في الوقت الفعلي لتتناسب مع سياق كل عميل. توصلت دراسة أجرتها Salesforce إلى أن 71% من الموظفين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيقضي على العديد من المهام اليدوية المستهلكة للوقت، وسيحررهم للعمل على حل المشكلات الإستراتيجية.3
استخدام أفضل للبيانات وصناعة القرار القائمة على البيانات بشكل أكبر: عبر المؤسسات، تحول أتمتة التسويق بالذكاء الاصطناعي البيانات غير المنسقة إلى مدخلات نشطة لصناعة القرار بدلاً من التقارير السلبية. تُدمج البيانات السلوكية وبيانات المعاملات والخدمات مباشرة في سير العمل الآلية والتعديلات الإستراتيجية، ما يمكّن الفرق من اتخاذ قرارات أسرع قائمة على الأدلة بدلاً من الاعتماد على الحدس أو التقارير المتأخرة. تساعد هذه العملية على ضمان توجيه الإستراتيجية التسويقية وتنفيذها باستمرار بناءً على إشارات الأداء.
التحسين المستمر وتحسين الأداء: على عكس الحملات التسويقية الثابتة، تتعلم أتمتة التسويق بالذكاء الاصطناعي بمرور الوقت. تختبر الأنظمة باستمرار النماذج المختلفة وتتكيف بناءً على الأداء، ما يؤدي إلى تحسينات تدريجية من دون الحاجة إلى تدخل يدوي مستمر. يؤدي هذا التأثير المركب إلى معدلات تحويل أقوى وتحسين كفاءة الحملات وتحقيق مكاسب ملموسة في عائد التسويق بمرور الوقت.
تنفيذ أسرع وأكثر استجابة: نظرًا إلى أن أدوات أتمتة التسويق بالذكاء الاصطناعي تحلل البيانات وتعمل في الوقت الفعلي، فإن استجابات التسويق الرقمي تحدث أسرع مما تسمح به سير العمل التي يديرها الإنسان. ويمكن أن تحدث تعديلات الحملات وتحولات الجمهور وتغييرات الرسائل فورًا مع تغير الظروف، بدلاً من انتظار المراجعات أو الموافقات المجدولة.
تحسين التوافق بين التسويق وخدمة العملاء: عندما تُدمج تفاعلات الخدمة في سير عمل التسويق الآلية، تصبح تجارب العملاء أكثر تماسكًا. يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي تعديل الرسائل بناءً على نتائج الدعم، ما يساعد العلامات التجارية على تجنب العروض الترويجية سيئة التوقيت وتقديم متابعات أكثر دقة.
تجارب عملاء أكثر ملاءمة: تحسن الأتمتة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي الملاءمة من خلال تخصيص المحتوى والتوقيت والعروض حسب السلوك الفردي. يتلقى العملاء رسائل تتماشى بشكل أفضل مع احتياجاتهم ونواياهم، ما يساعد على تقليل الضوضاء والإرهاق، مع زيادة التفاعل الهادف والولاء طويل الأجل والاحتفاظ بالعملاء.
تقليل النفقات التشغيلية: من خلال أتمتة التنفيذ والاختبار وصناعة القرار، يمكن لفرق التسويق تبسيط المهام المتكررة مثل إدارة القوائم، والتقسيم اليدوي، وفحوصات الأداء. يقلل هذا النهج من العمليات التي تتطلب جهدًا كبيرًا ويخفض تكاليف التنفيذ، ما يحسن بشكل مباشر عنصر الكفاءة في عائد الاستثمار مع تحرير المسوقين للتركيز على التخطيط الأعلى مستوى.
قابلية التوسع دون ضغط تشغيلي: تُمكّن أتمتة التسويق بالذكاء الاصطناعي الفرق من إدارة آلاف أو حتى ملايين التفاعلات مع العملاء من دون زيادة عدد الموظفين بالمعدل نفسه. فبعد تدريب الأنظمة وتكوينها، تنفذ التخصيص والاختبار والتحسين باستمرار عبر القنوات المختلفة، ما يوفر مستوى من النطاق والاتساق سيكون من غير العملي تحقيقه يدويًا.
أساس أقوى لتبني الذكاء الاصطناعي الوكيل: توفر أتمتة التسويق بالذكاء الاصطناعي البنية التحتية اللازمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل ليعمل بكفاءة. ومع وجود بيانات متصلة، وأهداف محددة، وسير عمل آلية، تكون المؤسسات في وضع أفضل لتبني وكلاء مستقلين يمكنهم إدارة عمليات تسويقية معقدة ومتعددة الخطوات بمسؤولية.
1 كوشو، تي. وآخرون. "أبرز الاتجاهات التقنية الإستراتيجية لعام 2025: الذكاء الاصطناعي الوكيل"، Gartner، أكتوبر 2024.
2 IBM، "إعادة تعريف أتمتة التسويق والتخصيص باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي"، AI in Action: الموسم الأول، الحلقة 17، فيديو البودكاست، 40:8، 11 مارس 2025، © IBM 2026.
3 أبرز إحصائيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لعام 2025، Salesforce، فبراير 2025.