استخدام الذكاء الاصطناعي في أتمتة التسويق

تحول أتمتة التسويق بالذكاء الاصطناعي التسويق إلى نظام استجابة بدلاً من خطة ثابتة. فهي تربط تحليل البيانات وصناعة القرار وتنفيذها في حلقة مستمرة واحدة. وذلك يسمح للفرق بالتركيز أكثر على الإستراتيجية التسويقية والمسار الإبداعي، بينما يدير الذكاء الاصطناعي مهام التحسين والتنفيذ اليومية.

ومع تزايد تعقيد رحلات العملاء وتشتتها عبر القنوات، تحول الأتمتة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي جهود التسويق من عقلية قائمة على الحملات إلى نظام دائم الاستجابة في الوقت الفعلي. ويعيد هذا التحول تشكيل عمليات التسويق الأوسع، حيث يدمج الأتمتة وصناعة القرار القائمة على البيانات في العمليات اليومية.

تعمل أتمتة التسويق بالذكاء الاصطناعي أيضًا على تغيير كيفية استخدام البيانات. لطالما جمعت المجالات كميات كبيرة من بيانات العملاء، لكن الكثير منها ظل غير مستخدم بشكل كافٍ.

تعمل أتمتة التسويق بالذكاء الاصطناعي على تحليل الأداء والإشارات السلوكية بشكل مستمر، ما يسمح للفرق بالاعتماد بشكل أقل على الحدس والتقارير المتأخرة. وبدلاً من ذلك، يمكن للأنظمة أن تُظهر معارف قابلة للتنفيذ بسرعة وتعالجها تلقائيًا. وتصبح البيانات محركًا نشطًا للقرارات بدلاً من أداة إعداد تقارير سلبية.

تعمل أتمتة التسويق بالذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل أدوار التسويق وهياكل الفرق أيضًا. ومع تولي الأنظمة الآلية مسؤولية التنفيذ والاختبار والتحسين، يركز المسوقون أكثر على الإستراتيجية والمسار الإبداعي والحوكمة.

في حلقة من AI in Action، قال Pierre Charchaflian، نائب الرئيس والشريك الأول وقائد ممارسات التسويق العالمية في IBM: "سيكون هناك اضطراب... لكن سيكون هناك تقدم. سيكون هناك المزيد من الإبداع في كيفية تخصيص العلامات التجارية لتجارب عملائها وتقديمها لهم."2

لقد أصبحت مهارات مثل الإلمام بالبيانات والإشراف على الأنظمة والتنسيق بين الوظائف أكثر أهمية. ويؤدي ظهور الذكاء الاصطناعي الوكيل إلى تسريع هذا التحول، حيث تبدأ الأنظمة المستقلة في إدارة سير العمل متعددة الخطوات التي كانت تتطلب في السابق العديد من المتخصصين البشريين.

العلامات التجارية التي تفشل في تبني أتمتة التسويق بالذكاء الاصطناعي تخاطر بالتأخر في السرعة والملاءمة والكفاءة التشغيلية. فالأتمتة الذكية تمهد الطريق للمؤسسات للتكيف وتوسيع نطاق تسويقها مع استمرار تغير سلوك العملاء.