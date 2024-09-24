الذكاء الاصطناعي ومستقبل الزراعة

يعيش ما يقرب من نصف سكان العالم في أسر تعتمد على النظم الزراعية والغذائية كمصدر رئيسي للعمال ، وفقًا للأمم المتحدة. ومع توقع أن يرتفع عدد سكان العالم من 7.3 مليار نسمة إلى 9.7 مليار بحلول عام 2050، يمكن أن تؤدي ندرة المياه وفشل المحاصيل بسبب تغير المناخ إلى نقص كارثي في الغذاء العالمي.

لمواكبة النمو السكاني، سيحتاج العالم إلى زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 60% على مدى السنوات الـ 25 المقبلة—وحتى في ذلك الحين قد لا يزال لدينا 300 مليون يعانون من الجوع. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض غلة المحاصيل الصفية بنسبة 11% بسبب زيادة قسوة الطقس والمزيد من الآفات. في الوقت الحالي، يستغرق الأمر حوالي 136 مليون دولار أمريكي في الولايات المتحدة وحوالي 12 عامًا لتطوير سمة محصول جديدة.

يزداد ارتفاع درجة حرارة العالم، وهناك كمية أقل من المياه العذبة، ولن يمكن الاعتماد على المحاصيل الناجحة في الماضي لفترة أطول. هل يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي على التخفيف من الأزمة الزراعية الوشيكة التي سنواجهها خلال العقود القليلة المقبلة؟

يعتقد الدكتور Abhisesh Silwal، عالم النظم في جامعة Carnegie Mellon الذي تركز أبحاثه على الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي في الزراعة، ذلك. ويوضح قائلاً: "يمكن أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تنبؤات أكثر دقة وفي الوقت المناسب، خاصةً في ما يتعلق باكتشاف الأمراض في وقت مبكر، ويمكن أن يساعد على تقليل البصمة والأثر البيئي من خلال تحسين كيفية استخدامنا للموارد".

في ما يأتي عدد قليل من شركات التكنولوجيا الزراعية والمنظمات غير الربحية التي تعمل على التغلب على الزمن في مواجهة تغير المناخ.