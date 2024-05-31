يمكن للذكاء الاصطناعي المسؤول أن يُحدث تغييرًا جذريًا في الوكالات الضريبية لتحسين خدمات المواطنين

لقد أدى العصر الجديد للذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تحفيز استكشاف حالات استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وتحسين خدمة العملاء وزيادة الكفاءة وتوسيع نطاق تحديث تكنولوجيا المعلومات.
يشير بحث حديث أجرته IBM إلى أن نحو 42% من الشركات على مستوى المؤسسات قد استخدمت بالفعل الذكاء الاصطناعي، في حين أن 40% إضافية تستكشف حاليًا استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. لكن معدلات استكشاف حالات استخدام الذكاء الاصطناعي ونشر الأدوات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي كانت أبطأ في القطاع العام؛ بسبب المخاطر المحتملة.
ومع ذلك، وجدت أحدث دراسة للرؤساء التنفيذيين من معهد IBM Institute for the Business Value أن 72% من القادة الحكوميين المشاركين في الاستطلاع يرون أن المكاسب المحتملة في الإنتاجية من الذكاء الاصطناعي والأتمتة كبيرة جدًا لدرجة أنهم مضطرون لقبول مخاطر كبيرة للبقاء في المنافسة.
تُعَد وكالات إدارة الضرائب أو الإيرادات جزءًا من القطاع العام، وقد تستفيد على الأرجح من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المسؤول. يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يُحدث تغييرًا جذريًا في إدارة الضرائب ويدفع نحو مستقبل أكثر تخصيصًا وأخلاقيّة. لكن يجب على الوكالات الضريبية اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي مع الإشراف والحوكمة الكافيين للتخفيف من المخاطر وبناء ثقة الجمهور.
تواجه هذه الوكالات العديد من التحديات المعقدة والفريدة في كل دولة، إلا إن معظمها يشترك في الهدف المتمثل في زيادة الكفاءة وتوفير الشفافية التي يطالب بها دافعو الضرائب.
في عالم الوكالات الحكومية، تظهر المخاطر المرتبطة بنشر الذكاء الاصطناعي بطرق متعددة، وغالبًا ما تكون التحديات فيها أكبر مقارنةً بالقطاع الخاص. تُعَد معالجة التحيّز في البيانات والاستخدام غير الأخلاقي للبيانات ونقص الشفافية أو انتهاكات الخصوصية أمرًا ضروريًا.
يمكن للحكومات المساعدة في إدارة هذه المخاطر والحدّ منها عبر الاستناد إلى الخصائص الخمس الأساسية لدى IBM للذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة: القابلية للتفسير، والعدالة، والشفافية، والمتانة، والخصوصية. كما يمكن للحكومات إعداد وتنفيذ استراتيجيات لتصميم الذكاء الاصطناعي ونشره تضع الإنسان في صميم عملية اتخاذ القرار.
لاستكشاف وجهات نظر قادة الوكالات الضريبية العالمية، نظَّم مركز IBM Center for The Business of Government، بالتعاون مع Kogod School of Business Tax Policy Cente في الجامعة الأمريكية، سلسلة من الجلسات النقاشية مع الأطراف المعنية الرئيسية وأصدر تقريرًا يستكشف الذكاء الاصطناعي والضرائب في العصر الحديث. استنادًا إلى رؤى الأكاديميين وخبراء الضرائب من جميع أنحاء العالم، يساعد هذا التقرير على فهم كيفية استفادة هذه الوكالات من التكنولوجيا لتحسين الكفاءة وتوفير تجربة أفضل لدافعي الضرائب.
يسلِّط التقرير الضوء على الفوائد المحتملة لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي من قِبل الوكالات الضريبية، بما في ذلك تعزيز خدمة العملاء، واكتشاف التهديدات بسرعة أكبر، وتحديد ومكافحة عمليات الاحتيال الضريبي بفاعلية، وتمكين المواطنين من الوصول إلى المزايا بشكل أسرع.
منذ إصدار التقرير، أتاح اجتماع لاحق لجلسة نقاشية لقادة الضرائب العالميين استكشاف الخطوات التالية في رحلتهم نحو تقريب الوكالات الضريبية حول العالم من المستقبل. وفي كِلا الاجتماعين، أكّد المشاركون على أهمية الحوكمة الفعَّالة وإدارة المخاطر.
وفقًا لتقرير إدارة الضرائب لعام 2023 الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)، يقوم 85% من دافعي الضرائب الأفراد و90% من الشركات بتقديم ضرائبهم رقميًا الآن. وتطبِّق 80% من الوكالات الضريبية حول العالم تقنيات متقدمة لجمع بيانات دافعي الضرائب، بينما يستخدم أكثر من 60% منها المساعدين الافتراضيين. تُشير أبحاث الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن هذا يمثِّل زيادة بنسبة 30% مقارنةً بعام 2018.
بالنسبة إلى الوكالات الضريبية، يمكن أن يكون المساعدون الافتراضيون وسيلة قوية لتقليل وقت انتظار الرد على استفسارات المواطنين؛ فالمساعدون المتاحون على مدار الساعة، مثل روبوتات المحادثة المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من watsonx، يمكنهم مساعدة الوكالات الضريبية من خلال توزيع خدمات الدعم الضريبي وتقليل الأخطاء لمنع المعالجة الخاطئة للإقرارات الضريبية. يساعد استخدام هؤلاء المساعدين الافتراضيين أيضًا على تقديم إجابات سريعة ودقيقة، ما يوفر تجربة محسَّنة مع تحقيق وفورات ملموسة في التكاليف. كما يُتيح ذلك إنشاء أنظمة ضريبية متوافقة مع المعايير منذ التصميم، مع تقديم تحذيرات مبكرة للأخطاء العرضية التي قد يرتكبها دافعو الضرائب والتي قد تؤدي إلى خسائر ضريبية كبيرة للحكومات إذا لم تتم معالجتها.
ومع ذلك، فإن هذه التطبيقات المتقدمة للذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي تأتي مع مخاطر، ويجب على الوكالات معالجة المخاوف المتعلقة بخصوصية وحماية البيانات والموثوقية وحقوق الضرائب والانحرافات الناتجة عن النماذج التوليدية.
علاوةً على ذلك، تظلّ التحيزات ضد الفئات المهمشة من المخاطر القائمة. قد لا تكون استراتيجيات التخفيف من المخاطر الحالية (بما في ذلك وجود أدوار الإنسان داخل النظام وبيانات تدريب قوية) كافية بالضرورة. يجب على كل دولة تحديد استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة للذكاء الاصطناعي بشكل مستقل، مع مراعاة تعقيد سياساتها الضريبية وثقة الجمهور.
سواء باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة الموجودة أو تطوير نماذجهم الخاصة، يجب على قادة الضرائب العالميين إعطاء الأولوية لأطر حوكمة الذكاء الاصطناعي لإدارة المخاطر، وتقليل الأضرار المحتملة على سمعتهم، ودعم برامج الامتثال لديهم. يمكن تحقيق ذلك من خلال تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام البيانات عالية الجودة الخاصة بهم، واعتماد عمليات شفافة تتضمن ضوابط تساعد على الكشف والتنبيه عند الحاجة إلى تخفيف المخاطر وفي حالات الانحراف واللغة الضارة.
يجب أن تتأكد الوكالات الضريبية من أن التكنولوجيا تقدِّم فوائد وتُنتج نتائج شفافة وغير متحيزة ومناسبة. مع استمرار قادة هذه الوكالات في توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، تستطيع IBM مساعدة قادة الوكالات الضريبية العالمية على تقديم تجربة شخصية وداعمة لدافعي الضرائب.
تستفيد IBM من خبراتها الطويلة في العمل مع أكبر الوكالات الضريبية حول العالم، مقترنةً بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر watsonx وwatsonx.governance، للمساعدة على توسيع وتسريع النشر المسؤول والمخصص للذكاء الاصطناعي الخاضع للحوكمة في الوكالات الضريبية.
