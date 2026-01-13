يُعد الذكاء الاصطناعي كخدمة (AIaaS أو الذكاء الاصطناعي كخدمة) تقديم أدوات ومنتجات الذكاء الاصطناعي للمستخدمين عبر منصة مرتكزة على السحابة. ويمكن للمستخدمين الوصول إلى الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى تطوير نماذج ذكاء اصطناعي خاصة بهم، أو تثبيت البرمجيات المطلوبة، أو بناء أي بنية تحتية محلية للذكاء الاصطناعي. ومن خلال AIaaS، يمكن مساعدة الشركات والأفراد على استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي، والنماذج وغيرها من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع تجنب الاستثمارات المكلفة.
يقدم مزودو AIaaS نماذج الذكاء الاصطناعي والأدوات والمنتجات من خلال منصة سحابة يمكن للمستخدمين الوصول إليها عبر الإنترنت. ويعمل AIaaS وفقًا لنفس النموذج المرتكز على السحابة مثل البرمجيات كخدمة (SaaS)، حيث يصل المستخدمون إلى تطبيقات البرمجيات دون الحاجة لاستضافة كل شيء محليًا. تُعد Google Workspace وZoom وSlack أمثلة على تطبيقات SaaS.
يقوم موفرو AIaaS بتغطية استثمارات البنية التحتية اللازمة لأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي، مثل مراكز البيانات والمعالجات المتخصصة والطاقة التي تحتاجها. ثم يستردون هذه التكاليف من خلال المدفوعات من عملائهم. ويحصل المستخدمون على قدرات الذكاء الاصطناعي عند الطلب والتي يمكنهم زيادتها أو تقليلها حسب الحاجة.
وعادةً ما يتم تقديم حلول AIaaS بأسعار اشتراك أو الدفع حسب الاستخدام، بدلاً من شراء واحد مقدمًا. وتقدم منصات AIaaS نماذج مدربة مسبقًا يمكن للمستخدمين تخصيصها في كثير من الأحيان لتناسب احتياجاتهم الفريدة. ويصل المستخدمون إلى هذه النماذج من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) أو مجموعات تطوير البرمجيات (SDKs).
تميز AIaaS نفسها عن البرمجيات التقليدية كخدمة (SaaS) من خلال تركيزها على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويقدم مزودو SaaS عادةً أدوات تساعد في إدارة عمليات أعمال معينة وتبسيطها. وبدأ العديد من مقدمي خدمات SaaS في دمج وظائف الذكاء الاصطناعي في منتجاتهم أيضًا.
بينما تعرض العديد من منتجات SaaS واجهات برمجة التطبيقات أو ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة، يوفر AIaaS قدرات ذكاء اصطناعي قابلة لإعادة الاستخدام، مثل النماذج، أو نقاط نهاية الاستدلال، أو مسارات التدريب. ويمكن للمؤسسات دمج هذه القدرات القابلة لإعادة الاستخدام مباشرةً في تطبيقاتها وخدماتها.
الفرق بين واجهات برمجة التطبيقات وحزم SDK هو أن واجهات برمجة التطبيقات تحدد كيفية تواصل أنظمة البرمجيات مع خدمات الذكاء الاصطناعي، بينما تجمع حزم SDK هذه الواجهات مع المكتبات والوثائق والأدوات لتبسيط التطوير. وكلاهما يسمح للمطورين بإنشاء منتجات ومهام سير عمل مستندة إلى الذكاء الاصطناعي.
تتصل واجهات برمجة التطبيقات (APIs) بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتسمح بنقل البيانات. ويرسل المستخدمون الإدخالات ويستقبلون المخرجات من حل الذكاء الاصطناعي. فكّر في واجهة برمجة التطبيقات (API) على أنها مكالمة هاتفية.
تمكّن حزم SDK المطورين من تضمين الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتهم. وتتكون من مكتبات برمجية، ووثائق، ومصححات أخطاء وأدوات أخرى حتى يتمكن المطورون من بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم. وفكر في SDK كأثاث جاهز للتجميع.
تعمل الخدمات السحابية من خلال استضافة المواقع الإلكترونية والأدوات والمنتجات والتطبيقات، مثل البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، على خوادم تُعرف باسم "السحابة". ويقدم مزودو الحوسبة السحابية خدمات مرتكزة على السحابة، مثل تخزين البيانات واستضافة الويب، عبر الإنترنت من مرافق الاستضافة البعيدة. وتُعد خدمة iCloud من Apple مثالاً على التخزين مرتكز على السحابة والوصول إلى البيانات.
يشمل مزوِّدو الخدمة السحابية الرئيسيون Amazon Web Services (AWS) وMicrosoft Azure وGoogle Cloud Platform (GCP). وأطلقت جميع الشركات الثلاث منصات الذكاء الاصطناعي المرتكزة على السحابة: Amazon SageMaker وBedrock، وAzure AI، وGoogle Cloud AI. ويتم التعامل مع نشر النموذج على السحابة، مع وصول المستخدمين إلى الخدمات عن بُعد.
يغطي AIaaS مجموعة واسعة من الأدوات والوظائف المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل:
NLP (معالجة اللغة الطبيعية) هي استخدام الذكاء الاصطناعي لتمكين أجهزة الكمبيوتر من العمل مع اللغة البشرية. ويندرج تحته مجالان فرعيان: natural language understanding (NLU) وnatural language generation (NLG). يسمح NLU لأجهزة الكمبيوتر بفهم اللغة البشرية، بينما يمكّنها NLG من التواصل مع المستخدمين بلغة بشرية. الذكاء الاصطناعي الحواري هو تنفيذ الذكاء الاصطناعي للتفاعلات اللغوية الطبيعية.
روبوتات المحادثة، مثل روبوتات خدمة العملاء، والوكلاء الافتراضي هما تطبيقان شائعان في AIaaS لمعالجة اللغة الطبيعية. وفي سياقات AIaaS، يشير الوكيل الافتراضي عادةً إلى أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وليس إلى المساعدين البشريين. على سبيل المثال، يمكن للشركات استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء للتعامل مع تفاعلات العملاء البسيطة بما يكفي بحيث لا تتطلب تدخل بشري.
كما تدعم معالجة اللغة الطبيعية تقنية التعرف على الكلام التي تسمح لمساعدين صوتيين مثل Siri من Apple وAlexa من Amazon بالتعامل مع التفاعلات اللفظية.
الذكاء الاصطناعي التوليدي هو استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد محتوى مثل النصوص، وشفرة البرمجيات، والصور، والفيديوهات. وتشمل منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي الشهيرة ChatGPT من OpenAI وClaude من Anthropic. وغالبًا ما تقدم هذه الأمثلة، إلى جانب العديد من منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى، من خلال نموذج AIaaS.
أدت التطورات في الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تمكين مزوّدي الذكاء الاصطناعي كخدمة AIaaS من تقديم منتجات توفر تجارب محادثة شبيهة بالبشر ومحتوى صور وفيديو واقعي.
التعلم الآلي (ML) هو تخصص واسع في علوم الحاسوب يغطي استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتمييز الأنماط أو "التعلم"، من مجموعات البيانات. ويوفر إطار عمل التعلم الآلي (ML) مكتبات وأدوات وتجريدات لبناء وتدريب ونشر نماذج التعلم الآلي، أحيانًا باستخدام واجهات بلا رمز برمجي أو رمز منخفض.
يُشكّل التعلم الآلي (ML) العمود الفقري لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة، حيث تقع نماذج التعلم الآلي (ML) في قلب معظم خدمات الذكاء الاصطناعي كخدمة. التعلم العميق هو نوع من التعلم الآلي (ML) يركز على استخدام الشبكات العصبية، وهو نوع من بنية نماذج التعلم الآلي (ML) التي تعكس بنية الدماغ البشري. وتساعد هذه الشبكات العصبية الآلات على التعلم من مجموعات البيانات الكبيرة والمعقدة.
يقدم مزودو AIaaS نماذج ذكاء اصطناعي متخصصة في معالجة البيانات وتحليلها. تحليلات الذكاء الاصطناعي تدعم العديد من تطبيقات علم البيانات، بما في ذلك التحليلات التنبؤية والتوقع.
تستخدم تقنيات معالجة البيانات والتحليلات الذكاء الاصطناعي والنمذجة الإحصائية لاكتشاف أنماط في البيانات التاريخية، وتطبيق تلك الأنماط على المستقبل والتخطيط لتلك النتائج المحتملة. يُعرف استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات التاريخية والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية باسم النمذجة التنبؤية.
يمكن للشركات تطبيق تحليل بيانات الذكاء الاصطناعي المتقدم، مثل تحليل المشاعر، لتوجيه صناعة القرار القائم على البيانات وتبسيط العمليات التجارية.
تستخدم رؤية الكمبيوتر الذكاء الاصطناعي لمساعدة أجهزة الكمبيوتر على "رؤية" الأشياء في العالم الحقيقي. وتشمل التطبيقات الشائعة لرؤية الكمبيوتر التعرف على الصور، وكشف الأجسام، والتحقق من الهوية، والتعرف البصري على الحروف (OCR)، والتي يمكن دمجها مع أنظمة معالجة اللغة الطبيعية لمهام مثل ترجمة اللغة المعتمدة على الصور.
يمكن لـ AIaaS تحسين الكفاءة، وتبسيط عمليات سير العمل في الأعمال، وتعزيز صناعة القرار، وأكثر من ذلك. تشمل الفوائد المحتملة لـ AIaaS:
تسعير الاشتراك والتسليم السحابي يحافظان على انخفاض الاستثمارات الأولية. يمكن للشركات تجربة حلول الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى الاستثمار في بنية تحتية باهظة الثمن أو شراء أدوات مكلفة قد لا تنجح. ويتيح AIaaS للمستخدمين دفع الابتكار وتبسيط العمليات من خلال التزام اشتراك شهري.
يمكن لخدمات AIaaS تحسين عمليات الأعمال من خلال الأتمتة. ويمكن لفرق دعم العملاء استخدام الروبوتات للرد على استفسارات أبسط، بينما يستفيد المسوقون من تصنيف البيانات ومعالجتها البيانات بشكل آلي لتوليد رؤى قائمة على البيانات. ويمكن للكشف عن الغش المستنِد إلى الذكاء الاصطناعي تحسين أمان المعاملات وتقليل أوقات المعالجة في مجالات مثل المدفوعات والتحقق من الهوية.
توسع أدوات AIaaS قاعدة المستخدمين المحتملين لأدوات الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى الخبرة التقنية. ويمكن توفير نماذج متطورة على مستوى مؤسسة دون الحاجة إلى خبرة داخلية. ويمكن لاستخدام منصات AIaaS التي تدعم نماذج المصدر المفتوح أو المعايير القابلة للتشغيل البيني أن يعزز سهولة الوصول بشكل أكبر.
ويقدم العديد من مزودي AIaaS نماذج مدربة مسبقًا، وأدوات مبنية مسبقًا، ومنظومات مستقلة، وبناء أدوات معيارية، وواجهات سحب ووضع والمزيد. ويمكن لهذه العروض من AIaaS تعزيز تطوير المنتجات وتمكين المؤسسات من الاستجابة بسرعة لتغيرات ظروف السوق ومتطلبات العملاء.
يقدم AIaaS الذكاء الاصطناعي كخدمة عند الطلب: يمكن للمؤسسات استخدام ما تحتاج أو بقدر ما تحتاج. ومع نمو مبادرات الذكاء الاصطناعي لديهم، يمكن للمؤسسات توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مناسب.
يجب على الشركات التي ترغب في الاستفادة من AIaaS أن تراعي الاعتبارات التالية عند اختيار مزود الخدمة:
تتمثل الخطوة الأولى لأي شركة تفكر في الذكاء الاصطناعي في تحديد حالات الاستخدام. لماذا تحتاج الشركة إلى الذكاء الاصطناعي وما هي النتائج المقصودة للمبادرة؟ وسيقدم شريك AIaaS المناسب منتجًا أو مجموعة من المنتجات تغطي احتياجات العمل بالكامل. ويمكن أن تشمل هذه المنتجات RAG الوكالية، وأتمتة سير العمل الشاملة، وتحليلات البيانات، وإضافة الذكاء الاصطناعي إلى تجربة العملاء والمزيد.
هل يتكامل منتج الذكاء الاصطناعي كخدمة مع مجموعة التقنيات الموجودة مسبقًا لدى المؤسسة؟ يمكن لتقليل عدم التوافق بين مزود AIaaS وبقية المجموعة أن يقلل من الاحتكاك في عملية الاعتماد.
قبل اختيار مزود AIaaS، يجب على قادة المشاريع إعداد خارطة طريق لمبادرة الذكاء الاصطناعي بما في ذلك المتطلبات المستقبلية. وسيكون المزود المناسب قادرًا على التعامل مع النطاق الترددي وزمن الانتقال وكميات البيانات وعدد المستخدمين ومتغيرات النمو الأخرى. ويمكن أن يساعد تجميع سلسلة توريد ذكاء اصطناعي تدعم النمو المستقبلي في ضمان النجاح.
تسعير الذكاء الاصطناعي غير موحد بين مقدمي الخدمات. فبعضهم يعطي الأولوية لاستدعاءات API والرموز المميزة، وآخرون يحددون أسعار المقعد، وآخرون لا يزالون يركزون على استخدام الكمبيوتر. ويجب على الشركات إعطاء الأولوية للشفافية في التسعير والمقارنة بين مقدمي الخدمات لتحديد النظام الذي يناسب احتياجات المشروع وميزانياته.
المخاوف المتعلقة بالبيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ذات شقين: يجب على الشركات حماية بياناتها الخاصة مع حماية بيانات المستخدمين، خاصة معلومات التعريف الشخصية (PII) لكل من العملاء والموظفين. ويجب على مقدمي خدمات AIaaS التأكد من التزام سياساتهم بمعايير الصناعة أو المعايير الإقليمية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي أو قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA) لتطبيقات الرعاية الصحية المشمولة في الولايات المتحدة.
بينما تعتمد إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على حمايات قوية لخصوصية البيانات، فإن الاستخدام العادل للبيانات يُعد مصدر قلق كبير في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي . ويُعد الاستخدام غير المصرح به للمواد المحمية بحقوق النشر في مجموعات بيانات تدريب نماذج التعلم الآلي إحدى المشكلات المركزية في الجدل المستمر حول الذكاء الاصطناعي.
الاحتكار لمنتج معين في AIaaS يحدث عندما تجعل منظومة المزوّد من الصعب جدًا على المستخدمين الانتقال إلى المنتجات والخدمات المنافسة أو حتى استخدامها. ويمكن أن يؤدي الاحتكار إلى تعطيل مبادرات الذكاء الاصطناعي عن طريق الحد من المرونة أو زيادة التكاليف عندما يرفع المزود الأسعار.
