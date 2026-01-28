عمليات الاحتيال العاطفي: كيف تعمل، وكيف تنجح، وما الذي نفعله حيال ذلك

قد يكون يوم عيد الحب قد انتهى، لكن الحب ما زال في الأجواء. الحب الذي يُكنِّه المحتال لمحفظة ضحيته، هذا ما نقصده.

في هذه الحلقة الخاصة من Security Intelligence، يستضيف Matt Kosinski كلًّا من Claire Nunez وSuja Viswesan وDave Bales لتحليل طريقة عمل الاحتيالات الرومانسية الحديثة بالفعل: من رسالة "رقم خطأ" التي تبدأ دردشة بريئة، إلى مخططات الاحتيال الطويلة المعروفة بالخداع التدريجي لكسب المال "Pig Butchering" التي تستخدم العاطفة والثقة والوقت لاستخراج الأموال - غالبًا عبر طُعم الاستثمار في العملات الرقمية. يوضِّح الفريق لماذا يمكن لأي شخص الوقوع في هذه الاحتيالات، وكيف تساعد الاختراقات والسجلات العامة المحتالين على بناء ملفات شخصية مقنعة للضحايا، وكيف يزيد الذكاء الاصطناعي من تفاقم المشكلة.

وأخيرًا، يقدِّم الفريق نصائح عملية: كيفية التحدث مع شخص قريب قد يكون ضحية احتيال، وكيفية إزالة الوصمة لتشجيع الإبلاغ بسرعة، وما الذي يمكن للمؤسسات فعله عندما يتحول الاحتيال "الشخصي" إلى خطر على الشركة.

الامتيازات الرئيسية:

  • لا ترد على أرقام غير معروفة.
  • تعامَل مع أي "فرص استثمارية" على الإنترنت على أنها علامة تحذيرية.
  • وتذكَّر: إذا حدث هذا معك، فأنت لست وحدك.

تُعَد الآراء الواردة في هذا البودكاست تعبيرًا حصريًا عن وجهات نظر المشاركين ولا تعكس بالضرورة آراء IBM أو أي جهة أو كيان آخر.
