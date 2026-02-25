أراد أحد المستخدمين فقط التحكم في مكنسته الروبوتية الشخصية باستخدام وحدة تحكم PlayStation. لكنه انتهى به الأمر بالتحكم في آلاف المكانس الخاصة بأشخاص آخرين.

هذا الأسبوع في Security Intelligence، نستعرض واحدة من أغرب قصص أمن إنترنت الأشياء في الفترة الأخيرة: كيف أنشأ أحد المستخدمين عن طريق الخطأ جيشًا من 6,700 مكنسة روبوتية، وما الذي يعنيه ذلك لمتخصصي الأمن الإلكتروني.



ثم ننتقل إلى أسلوب الهجوم القائم على الهاتف (TOAD) - وهو طريقة هندسة اجتماعية منخفضة التقنية ظاهريًا لكنها أصبحت بهدوء من الأدوات المفضلة لدى المهاجمين. نناقش سبب فعالية هذا الأسلوب وما الذي يمكن للمدافعين فعله فعليًا للتعامل مع هجوم يتجاوز معظم وسائل الحماية.

وأخيرًا: تحديات الأمن الإلكتروني في قطاع الرعاية الصحية. هذا الموسم من الدراما الطبية الشهيرة The Pitt يتضمن هجوم فدية يعطِّل مستشفى بالكامل، وهو من أكثر الأحداث واقعية في عمل معروف بدقته. نستكشف لماذا تنتشر هجمات الفدية في قطاع الرعاية الصحية، ولماذا يُعَد تطبيق التحديثات نادرًا، وما الذي يتطلبه تغيير هذا الواقع.

المقاطع

00:00 -- المقدمة



0:58 -- صعود جيش المكانس الروبوتية

10:02 -- Anthropic تُطلق Claude Code Security

24:39 -- إحباط هجمات الاستخلاص

34:23 -- لماذا يفضِّل المخترقون أسلوب TOAD؟



44:14 -- تحديات الأمن الإلكتروني في قطاع الرعاية الصحية

تُعَد الآراء الواردة في هذا البودكاست تعبيرًا حصريًا عن وجهات نظر المشاركين ولا تعكس بالضرورة آراء IBM أو أي جهة أو كيان آخر.