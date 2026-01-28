هل تعتقد أنه يمكن أن يتم خداعك بواسطة روبوت المحادثة؟

لم تكن Stephanie Carruthers، رئيسة اختبارات الهندسة الاجتماعية في IBM، تعتقد ذلك أيضًا - حتى واجهت أحدها بشكل مباشر.

في هذه الحلقة من Security Intelligence، نأخذك إلى داخل مسابقة John Henry في DEF CON 2024، حيث تنافست Carruthers مع روبوت احتيال هاتفي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمعرفة مَن الأكثر مهارة في الخداع.

النتائج قد تفاجئك.

وخلال ذلك، نستعرض كيف يغير الذكاء الاصطناعي التوليدي أساليب الهندسة الاجتماعية، ولماذا تتزايد هجمات الاحتيال الهاتفي واستنساخ الصوت، وما الذي يعنيه ذلك للمدافعين الذين أمضوا سنوات في تدريب المستخدمين على اكتشاف رسائل التصيد - لكن ليس المكالمات الهاتفية التي تبدو تمامًا كصوت مديرهم.

كل ذلك وأكثر - في بودكاست Security Intelligence.

تُعَد الآراء الواردة في هذا البودكاست تعبيرًا حصريًا عن وجهات نظر المشاركين ولا تعكس بالضرورة آراء IBM أو أي جهة أو كيان آخر.