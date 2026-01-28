تُعَد OpenClaw وMoltbook أدوات رائعة للغاية، لكنها أيضًا خطيرة جدًا، وتوضِّح لنا مدى التطور الذي يحتاجه أمن وكلاء الذكاء الاصطناعي. في هذه الحلقة من Security Intelligence، يوضِّح Dave McGinnis وSeth Glasgow وEvelyn Anderson كيف أصبح تشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي محليًا سطح هجوم جديد، ولماذا قد يستهين المدافعون بالمخاطر. بدءًا من قواعد بيانات الوكلاء التي تم تكوينها بشكل خطأ والتي تكشف مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات، إلى "المهارات" الخبيثة التي يمكنها الاستيلاء على الأنظمة الموثوق بها بهدوء، نستكشف ما يحدث عند التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي القوية مثل أي تطبيق آخر.

كما نبحث في مشكلة تزايد الإشارات المضللة في الأمن الإلكتروني:

لماذا يغمر محتوى الذكاء الاصطناعي غير الدقيق "Slop" برامج مكافآت الأخطاء؟

لماذا قد تتوقف NIST عن إثراء بيانات الثغرات الأمنية في قاعدة National Vulnerability Database؟

خلال النقاش، يناقش الفريق سؤالًا أعمق: هل الذكاء الاصطناعي هبة أم لعنة لمحترفي الأمن الإلكتروني؟

كل ذلك وأكثر في Security Intelligence

المقاطع:

00:00 - المقدمة

01:03 - OpenClaw وسطح هجوم وكلاء الذكاء الاصطناعي

16:49 - هل يُنهي المحتوى غير الدقيق الناتج عن الذكاء الاصطناعي برامج مكافآت الأخطاء؟

26:49 - تغييرات كبيرة في NVD التابعة لـ NIST

35:27 - مشكلة البرمجيات الضارة المُنشأة بأسلوب البرمجة بالانطباع العام "Vibe Coding"

تُعَد الآراء الواردة في هذا البودكاست تعبيرًا حصريًا عن وجهات نظر المشاركين ولا تعكس بالضرورة آراء IBM أو أي جهة أو كيان آخر.