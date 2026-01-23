هل يمر Claude Code بلحظة ChatGPT؟في حلقة هذا الأسبوع من برنامج Mixture of Experts، ينضم إلى مقدم البرنامج Tim Hwang كل من Chris Hay وGabe Goodhart وFrancesco Brenna لاستعرض التحولات التي تحدث في مجال الذكاء الاصطناعي مع انطلاقة عام 2026. أولاً، تؤكد شركة OpenAI وصول الإعلانات إلى ChatGPT، ما يثير تساؤلات حول الثقة والاقتصاد ومستقبل نماذج منتجات الذكاء الاصطناعي. بعد ذلك، تشهد Claude Code طفرة هائلة في شعبيتها! حيث يكتشف المطورون ما يمكن أن تفعله برمجة الوكيل حقًا، وكيف أنها تُحدث تحولاً جذريًا في طريقة بناء البرمجيات. ثم نحلل تقريرًا جديدًا من معهد IBM لقيمة الأعمال بعنوان—"المؤسسة في عام 2030"، والذي يكشف كيف يخطط التنفيذيون للتحول من الكفاءة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي إلى الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وأخيرًا، أطلقت منصة Hugging Face مشروع Open Responses، وهو معيار جديد لواجهات برمجة تطبيقات الوكلاء، والذي قد تعيد تشكيل مسار تطوير الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت ذاته يثير تساؤلات هامة حول الشفافية والتحكم.

كل ذلك وأكثر في حلقة هذا الأسبوع من Mixture of Experts لمعرفة المزيد.

00:00 – المقدمة

01:30 – شركة OpenAI تُدخل الإعلانات إلى ChatGPT

12:25 – لحظة الانطلاقة الكبرى لأداة Claude Code

22:57 – تقرير معهد IBV حول المؤسسة في عام 2030

36:09 – Open Responses: مستقبل واجهات برمجة تطبيقات الوكلاء

تُعَد الآراء الواردة في هذا البودكاست تعبيرًا حصريًا عن وجهات نظر المشاركين ولا تعكس بالضرورة آراء IBM أو أي جهة أو كيان آخر.