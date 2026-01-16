هل سطح المكتب لديك مستعد لوكلاء الذكاء الاصطناعي؟ في الحلقة 90 من برنامج Mixture of Experts، ينضم إلى مقدم البرنامج Tim Hwang كل من Volkmar Uhlig وOlivia Buzek وMihai Criveti لتحليل إطلاق خدمة Claude Cowork من شركة Anthropic—والتي تنقل قدرات Claude Code لتشمل مهام العمل اليومية. هل ستثق في وكيل ذكاء اصطناعي لتنظيم ملفاتك؟ بعد ذلك، أعلنت شركة Apple عن شراكة مع Google لتعزيز الجيل القادم من المساعد الصوتي Siri باستخدام نماذج Gemini. ما الذي يعنيه هذا القرار للذكاء الاصطناعي على الأجهزة والخصوصية ومستقبل ذكاء الحافة؟ ثم، في تحول مفاجئ، اعترف Linus Torvalds مبتكر Linux باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في مشروع جانبي يعتمد على برمجة vibe رغم أنه سخر سابقًا قائلاً إن كلمة "vibe" هي اختصار لـ "غير فعّالة للغاية ولكنها مسلّية". فهل أصبحت أدوات البرمجة أخيرًا جيدة بما يكفي حتى للحارس القديم؟ كل ذلك وأكثر في حلقة اليوم من Mixture of Experts.

00:00 – المقدمة

01: 17– Claude Cowork

13:25 – صفقة الذكاء الاصطناعي بين Apple وGoogle

27:39 – Linus Torvalds ورأيه في برمجة vibe

