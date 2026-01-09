أبرز أحداث الذكاء الاصطناعي في CES 2026: NVIDIA Rubin وأجهزة مذهلة

هل شركة NVIDIA لا تُقهر؟في هذه الحلقة من Mixture of Experts، ينضم إلى مقدم البرنامج Tim Hwang كل من Chris Hay، كوثر المغراوي ومارتن كين لاستعرض أضخم الإعلانات الصادرة عن معرض CES 2026. في البداية، كشف جين-سون هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA، عن منصة Rubin—وهي بنية شرائح تَعِد بأداء أقوى بخمس أضعاف من Blackwell، مع خفض تكاليف رموز الاستدلال بمقدار 10 أضعاف. فهل يعزز هذا من هيمنة NVIDIA؟ كما نستكشف أيضًا العالم المذهل لأجهزة معرض CES. بعد ذلك، نناقش ما إذا كان استحواذ شركة Meta على Manus AI مقابل 2 مليار دولار أمريكي يشير إلى تحول جذري نحو منصات الوكلاء للمؤسسات. لاحقًا، سنحلل الورقة البحثية الجديدة لشركة DeepSeek حول الاتصالات الفائقة المقيدة بالتعددية (MHC)—وهي طريقة أكثر ذكاءً لتدريب النماذج التي تمنح الأولوية للكفاءة بدلاً من الاعتماد على التوسيع العشوائي المفرط. وأخيرًا، نحلل بيانات استطلاع رأي جديدة تكشف عن العلاقة المعقدة للأمريكيين مع الذكاء الاصطناعي: فهم متفائلون بشأن الفوائد، لكن لديهم مخاوف عميقة بشأن الجهة التي تتحكم به.

كل ذلك وأكثر في Mixture of Experts!

  • 00:00 – المقدمة
  • 1:27 – CES 2026
  • 12:41 – رهانات شركة Meta على Manus بقيمة ملياري دولار أمريكي
  • 20:08 – DeepSeek تواجه تحديات التوسيع
  • 33:35 – التفاؤل تجاه الذكاء الاصطناعي مقابل الخوف منه

تُعَد الآراء الواردة في هذا البودكاست تعبيرًا حصريًا عن وجهات نظر المشاركين ولا تعكس بالضرورة آراء IBM أو أي جهة أو كيان آخر.
شرح تحديث الكمبيوتر المركزي: COBOL والذكاء الاصطناعي
شرح تحديث الكمبيوتر المركزي: COBOL والذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي بوصفه "مطوّرًا" مقابل كونه "أداة"، وتحديث الكمبيوتر المركزي باستخدام COBOL، ومعوقات تبني الذكاء الاصطناعي عالميًا، وتأمين وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر عمليات الوكلاء.

مركز الذكاء الاصطناعي في الهند بقيمة 200 مليار دولار أمريكي، وClaude يبني مُترجم لغة C

صفقة بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 200 مليار دولار أمريكي من Google في الهند، وبناء Claude لمترجم C خلال أسبوعين، وثغرات أمان تخص وكلاء الذكاء الاصطناعي، ومشكلة عائد الاستثمار لدى المؤسسات.
يكشف استخدام Copilot عن أنماط تبني الذكاء الاصطناعي

يكشف تقرير استخدام Copilot من Microsoft عن اتجاهات مفاجئة في تبني الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى موجِّهات Ralph Wiggum، وقمة الذكاء الاصطناعي في الهند، وحملة الإعلانات الكثيفة للذكاء الاصطناعي خلال Super Bowl.
مقارنة بين Anthropic وOpenAI: Claude Opus 4.6 وGPT-5.3-Codex

طُرح كل من Claude Opus 4.6 من Anthropic و GPT-5.3-Codex من OpenAI في غضون ساعة. ونحلل معركة الذكاء الاصطناعي في بيئات المؤسسات وما الذي تعنيه للمطورين.

إطلاق Codex وفوضى OpenClaw/Moltbook: هذا الأسبوع في وكلاء الذكاء الاصطناعي

تم إطلاق التطبيق OpenAI Codex للبرمجة، بينما تكشف Moltbook – الشبكة الاجتماعية المخصصة للوكلاء فقط – عن مخاطر أمنية. تابع حلقة Mixture of Experts لهذا الأسبوع!
OpenClaw (Moltbot, Clawdbot): وكلاء مفتوحو المصدر يدخلون التيار العام

يشعل Moltbot (سابقًا Clawdbot) ثورة الوكلاء مفتوحة المصدر، ومقال Dario Amodei عن "مراهقة الذكاء الاصطناعي"، وIBM Grammy IQ، والكشف عن شريحة Maia 200 من Microsoft.
سباق الذكاء الاصطناعي الجديد: الابتكار من فئة المؤسسات في عام 2026

تُدخل OpenAI الإعلانات إلى ChatGPT، ويشهد Claude Code لحظته الفارقة، ويكشف تقرير IBV "Enterprise 2030" عن مستقبل ابتكار الذكاء الاصطناعي. استمع إلى Mixture of Experts اليوم!

تحليل Claude Coork وApple يختار Gemini

يُتيح Claude Cowork وكلاء الذكاء الاصطناعي على سطح المكتب، وتتحول Apple إلى Google Gemini من أجل Siri، ويتبنى Linus Torvalds برمجة vibe. كل ذلك وأكثر في Mixture of Experts لهذا الأسبوع!
أبرز أحداث الذكاء الاصطناعي في CES 2026: NVIDIA Rubin وأجهزة مذهلة

يَعِد Rubin من NVIDIA بمكاسب أداء تصل إلى خمسة أضعاف، وتستحوذ Meta على Manus AI مقابل ملياري دولار أمريكي، وتعيد بنية MHC من DeepSeek تعريف كفاءة تدريب النماذج.
الذكاء الاصطناعي خلال العام: التوجهات التي ستشكِّل 2026

يراجع خبراؤنا إنجازات الذكاء الاصطناعي في عام 2025 ويتنبؤون باتجاهات عام 2026. تتناول الحلقة ندرة عتاد الذكاء الاصطناعي، ومكاسب المصادر المفتوحة، والوكلاء الخارقين، وتطور الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط.

ما هو DeepSeek المدعوم بالذكاء الاصطناعي؟
DeepSeek هو مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي ومقره في هانغتشو، الصين. وهو أيضًا اسم نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية مفتوحة الوزن التي يطورها.
ما المقصود بالحوسبة الكمومية؟
وعلى الرغم من أن التقنية الكمّية لا تزال قيد التطوير، إلا أنها ستتمكّن قريبًا من معالجة مشكلات معقّدة لا تستطيع أجهزة الكمبيوتر الفائقة التقليدية حلّها، (أو على الأقل لا تستطيع حلّها بالسرعة المطلوبة).
كيفية توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي في مؤسستك
تشمل مشاريع الذكاء الاصطناعي الشائعة تحديث جمع البيانات وإدارتها بالإضافة إلى أتمتة وتبسيط إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات).
