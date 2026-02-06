تبدأ المنافسة مبكرًا في مجال الذكاء الاصطناعي. في هذه الحلقة الطارئة من Mixture of Experts، تنضم المقدمة الضيفة Aili McConnon إلى كل من Chris Hay وMihai Criveti لتحليل المفاجآت المتتالية التي حدثت أمس: نموذج Claude Opus 4.6 من شركة Anthropic ونموذج GPT-5.3-Codex من شركة OpenAI، واللذان صَدرا بفارق زمني لم يتجاوز الساعة الواحدة بينهما. يقوم خبراؤنا بإجراء تحليل عميق لكلا النموذجين. فأيهما يقدم أداءً أفضل فعليًا في مهام البرمجة؟ بعد ذلك، سنقوم باستعراض ما تكشفه هذه الإصدارات عن الصراع المحتدم في مجال الذكاء الاصطناعي للمؤسسات. وأخيرًا، يشاركنا Chris وMihai سير عملهما الفعلي—فلماذا تكتفي باستخدام نموذج واحد بينما يمكنك الاستفادة من كليهما؟ بالإضافة إلى ذلك، نناقش التحول الجذري في التوجيهات: فمهام سير العمل متعددة الوكلاء ليس مجرد تقنية قادمة في المستقبل؛ بل هو واقع نعيشه بالفعل.
تُعَد الآراء الواردة في هذا البودكاست تعبيرًا حصريًا عن وجهات نظر المشاركين ولا تعكس بالضرورة آراء IBM أو أي جهة أو كيان آخر.
بفارق زمني لم يتجاوز ساعة واحدة بينهما، طرحت الشركتان تحديثات كبرى لنماذجهما الرائدة والأكثر تطورًا—GPT‑5.3-Codex وClaude Opus 4.6—ما جعل من الواضح تمامًا أن كلتيهما تتسابقان نحو خط النهاية ذاته: الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات. متابعة القراءة.
