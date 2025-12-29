2025: العام الذي احتل فيه الذكاء الاصطناعي الوكيل مفتوح المصدر مركز الصدارة

من القدرات القائمة على الوكلاء في نماذج الذكاء الاصطناعي التجريبية إلى النشر في العالم الحقيقي، كان عام 2025 هو العام الذي جذب فيه الذكاء الاصطناعي الوكيل مفتوح المصدر الانتباه. بالنسبة إلى IBM، يتجسد هذا التطور في BeeAI وAgent Stack، وهما مبادرتان مفتوحتا المصدر أعادا تشكيل كيفية تطوير الوكلاء الأذكياء ونشرهم.
بدأ مشروع BeeAI كمشروع داخلي في أوائل عام 2024، عندما توقعت IBM Research تحولاً محوريًا نحو الأنظمة القائمة على وكلاء . صرحت Kate Blair، مديرة قسم حاضنات الأعمال والتجارب التقنية في IBM Research، في مقابلة مع IBM Think: "بدأنا العمل على ذلك مع اقتراب عام 2024 وأصبح كل شيء يبدو قديمًا جدًا الآن." "لكننا ركزنا على كيفية استخدام المستخدمين النهائيين للوكلاء".
في البداية، استكشف الفريق أنظمة الحوار وأطلق نسخة تجريبية مفتوحة تسمى BeeAI للأعمال. لكن الزخم لم يكن مناسبًا. حول الفريق تركيزه نحو جعل BeeAI مفتوح المصدر وركز على المطورين.
قالت Blair: "بدأنا نتلقى تعليقات من المطورين". "ربما بدلاً من التركيز على واجهة المستخدم النهائي للوكلاء المستهلكين، يجب أن نركز واجهة مطوري الوكلاء. ومن هنا نشأ إطار العمل".
اليوم، يعد إطار عمل BeeAI مجموعة أدوات مفتوحة المصدر لتطوير الوكلاء، مع التركيز على تجربة المكور وقابلية التشغيل البيني. يدعم هذا الإطار التنسيق متعدد الوكلاء، والاستدلال القائم على القواعد والتكامل مع نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة. تحت إدارة Linux Foundation، اكتسب BeeAI زخمًا؛ وحصل على أكثر من 3000 نجمة على GitHub.
مع نمو BeeAI، اكتشفت IBM أن التحدي الأكبر لم يكن تطوير الوكلاء، بل نشرهم. في الأصل، كانت المنصة تتضمن واجهة مستخدم رسومية (GUI)، لكن التعليقات كشفت أن واجهات المستخدم الرسومية أصبحت أمرًا متوقعًا.
قالت Blair: "أبرز التعليقات التي تلقيناها هو أن واجهات المستخدم الرسومية أصبحت سلعة إلى حد كبير". "إن تقديم واجهة المستخدم كجزء من المجموعة ليس في الحقيقة العنصر الأساسي. لذلك، نحن نركز على وحدة الخادم. يريد الناس التركيز على منطق الوكيل الخاص بهم. الميزة الأساسية هي "دعني أستخدم وكيلي بسرعة". هذا كل شيء."
أدت هذه الرؤى إلى تحول كبير. تطورت المنصة إلى Agent Stack، وهي بنية تحتية مفتوحة للنشر السريع وغير المتقيد بإطار العمل. يتيح Agent Stack، المبني على بروتوكول Agent2Agent (A2A)، للمطورين أخذ وكيل تم تطويره في أي مكان—مثل BeeAI أو LangGraph أو CrewAI أو كود مخصص—ونشره في دقائق.
قالت Blair: "إن Agent Stack مخصص للأشخاص الذين يحتاجون إلى التجربة عبر أطر عمل خلف جدار الحماية". "إنهم بحاجة إلى دعم فرق متعددة بأطر عمل متعددة ومتطلبات امتثال. ويجب استضافتها ذاتيًا".
أوضحت Blair أن Agent Stack يراعي متطلبات المؤسسات—الامتثال، والأمن والقابلية للتوسع—مع بقائه مفتوح المصدر. إنه يوفر خادمًا مستضافًا ذاتيًا، وأدوات واجهة سطر الأوامر (CLI)، وتكاملات للملاحظة، والتفويض، والتحجيم التلقائي. وهدفه هو مساعدة الفرق على التنقل من النموذج الأولي إلى الإنتاج مع تجنب الاحتكار لمنتج معين.
لا يقتصر دور Agent على النشر فقط، بل هو جزء من حركة أوسع نحو قابلية التشغيل البيني. من خلال الاستفادة من A2A، فإنه يمكّن الوكلاء من مختلف إطارات العمل من التواصل بسلاسة.
أعلنت Linux Foundation مؤخرًا عن تأسيس مؤسسة الذكاء الاصطناعي الوكيل بمساهمة Anthropic ببروتوكول السياق النموذجي (MCP). تقول Blair: "نحن متحمسون؛ لأن بروتوكول السياق النموذجي قد أصبح خاضعًا لحوكمة مفتوحة. إن تطبيق معايير مجتمعية شفافة هو ما سيطلق العنان لمزيد من الإبداع والابتكار والحلول".
مشروع A2A على وشك إصدار أول نسخة رئيسية له. تقول: "نرى بالفعل تعاونًا بين A2A وMCP لتوحيد استخدام بطاقة واحدة لوصف أي كيان، سواء أكان أداة أم موردًا في MCP أم وكيلًا في A2A". ترى Blair أن هذه البطاقة الموحَّدة تشكِّل محفزًا للتشغيل البيني وفرصة لمشاركة سجلات الكيانات والاكتشاف والاستخدام بين الوكلاء والأنظمة الوكيلة.
