وقَّع الرئيس Joe Biden على مشروع قانون في 24 أبريل 2024 يمنح شركة Byte Dance، الشركة الأم الصينية لـ TikTok، خيارين: بيع TikTok خلال تسعة أشهر أو مواجهة حظر التطبيق في الولايات المتحدة.
يأتي هذا القانون بعد سنوات من المخاوف من أن التطبيق يزيد من مخاطر الأمن الإلكتروني. في مارس 2024، أقرّ مجلس النواب مشروع قانون لحظر TikTok، لكن لم يتم تمريره من قِبل مجلس الشيوخ. ومع ذلك، في أبريل، أدرج المتحدث Mike Johnson مشروع قانون مجلس النواب بشأن TikTok في خطة إضافية للمساعدات الخارجية بقيمة 95 مليار دولار أمريكي.
يوضِّح إصدار من وزارة الدفاع في أبريل 2024 أسباب الحكومة الفيدرالية لتنفيذ الحظر. يصف John F. Plumb، مساعد وزير الدفاع لشؤون السياسات الفضائية والمستشار الإلكتروني الرئيسي لوزير الدفاع، تطبيق TikTok بأنه يمثِّل قناة تهديد محتملة للولايات المتحدة. على عكس منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية، تصر الحكومة الصينية على أنها يمكن أن تصل إلى بيانات المنصة في أي وقت. يقول Plumb: "استخدمت الصين قدراتها الإلكترونية لسرقة معلومات حساسة وحقوق ملكية فكرية وأبحاث من مؤسسات القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة، بما في ذلك قاعدة الصناعة الدفاعية، على مدى عقود".
"تُعَد الاختراقات الإلكترونية الصينية الأكثر انتشارًا في العالم". يقول Plumb: "في أوقات الأزمات، يعتقد قادة جمهورية الصين الشعبية أن تحقيق الهيمنة على المعلومات سيمكِّنهم من انتزاع المبادرة الاستراتيجية والحفاظ عليها، وتعطيل قدرتنا على التعبئة، وإسقاط القوة المشتركة والحفاظ عليها، وضمان الوصول إلى النتيجة النهائية التي تسعى إليها الصين".
بالإضافة إلى ذلك، ازداد القلق بسبب العدد الكبير من الأشخاص الذين يستخدمون التطبيق. يستخدم التطبيق يوميًا 150 مليون شخص، ما يعادل ثلث البالغين وثلث الأطفال. بالإضافة إلى الترفيه ومقاطع الفيديو المضحكة، يستخدم العديد من الأشخاص TikTok للأخبار وتوصيات المنتجات، ما يعني أن للتطبيق تأثيرًا واسعًا على المستخدمين. قال الجنرال Paul M. Nakasone، قائد الأمن الإلكتروني الأمريكي، ومدير وكالة الأمن القومي، ورئيس الخدمة الأمنية المركزية، إن الاستخدام الواسع يوفر لدولة أجنبية منصة للعمليات المعلوماتية والمراقبة، ويُثير مخاوف بشأن من يتحكم في تلك البيانات.
يواجه مشروع القانون تحديات كبيرة، تشمل قضايا قانونية وعقبات مكافحة الاحتكار وردود فعل جماهيرية. بحسب الخبراء، قد يستغرق تنفيذ الحظر سنوات إذا تم تنفيذه بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك تساؤلات حول قدرة لجنة التجارة الفيدرالية على المشاركة في الموافقة على بيع الشركة.
صرّح Shou Zi Chew، الرئيس التنفيذي لشركة TikTok، بأن الشركة ستبدأ برفع تحديات قانونية ضد مشروع القانون. في منشور على TikTok، قال Chew: "لا تخطئوا، هذا حظر، حظر لتطبيق TikTok وحظر لكم ولصوتكم… نحن واثقون، وسنواصل الكفاح من أجل حقوقكم في المحاكم. الحقائق والدستور إلى جانبنا، ونتوقع أن ننتصر". واستمر في توجيه المستخدمين لمشاركة قصص عن تأثير TikTok في حياتهم، لإظهار بالضبط ما الذي يناضلون من أجله.
كما هو مكتوب في مشروع القانون، لن يكون من غير القانوني بالنسبة للمواطنين الأمريكيين الاحتفاظ بتطبيق TikTok على هواتفهم أو استخدام المنصة الاجتماعية داخل البلاد. ومع ذلك، لن يكون بمقدور الأشخاص تنزيل التطبيق من داخل الولايات المتحدة بعد الآن. بحسب تقرير من Time، سيظل بإمكان المستخدمين استخدام التطبيق، لكنهم لن يتمكنوا من تحديثه بالإصدارات الجديدة أو التصحيحات الأمنية أو إصلاحات الأخطاء، ما يعني أن التطبيق سيصبح غير قابل للاستخدام أو غير آمن في النهاية. على الرغم من أنه قد يكون من الممكن تنفيذ هذه الوظائف عبر شبكة افتراضية خاصة، فإن هناك أسئلة حول هذا الحل البديل.
على الرغم من التوقيع على مشروع القانون، فإنه لن يدخل حيّز التنفيذ قبل تسعة أشهر على الأقل من الآن. لا يزال بإمكان المستخدمين في الولايات المتحدة تنزيل التطبيق في الدولة دون مشكلة. ومع ذلك، يجب أن يستمر مستخدمو TikTok في متابعة التقدم والأخبار المتعلقة بمشروع القانون.
