في مستوى الإدارة التنفيذية العليا، يكون الرؤساء التنفيذيون للتسويق (CMOs) في طليعة جهود التحوّل الخارجي والداخلي، ولا سيّما في شركات B2C، حيث تقصر يومًا بعد يوم المدة الفاصلة بين رغبات العملاء وسلوكهم وبين البيانات الداخلية.

في الحلقة الأخيرة من بودكاست Transformers، شاركت Barbra Sainsurin، المديرة العالمية للتسويق (CMO) في علامة الأزياء وتاجر التجزئة الشهير Anthropologie، في حوار مع Ann Funai، مسؤولة المعلومات في IBM (CIO) ونائبة رئيس Transformations منصات الأعمال، لمناقشة بعضٍ من أكبر التحديات التي يواجهها قادة التسويق اليوم، وكيف تعمل Anthropologie على تجاوز هذه التحديات من خلال تحوّلها التسويقي القائم على البيانات.

قالت Sainsurin في البودكاست: "إن الفترة بين إطلاق حملة ما والحصول على إشارات عائدة من عملائنا قصيرة جدًا". "وهذا يعني أن وتيرة تعلّمنا نحن أيضًا يجب أن تكون سريعة." "في Anthropologie، كان علينا أن نرسم ملامح دورة التفاعل تلك، وأن نبني العمليات والأنظمة التي تتيح لفرقنا جمع البيانات، وتحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ، والأهم من ذلك اتّخاذ القرارات الفورية بناءً عليها."