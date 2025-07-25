في مستوى الإدارة التنفيذية العليا، يكون الرؤساء التنفيذيون للتسويق (CMOs) في طليعة جهود التحوّل الخارجي والداخلي، ولا سيّما في شركات B2C، حيث تقصر يومًا بعد يوم المدة الفاصلة بين رغبات العملاء وسلوكهم وبين البيانات الداخلية.
في الحلقة الأخيرة من بودكاست Transformers، شاركت Barbra Sainsurin، المديرة العالمية للتسويق (CMO) في علامة الأزياء وتاجر التجزئة الشهير Anthropologie، في حوار مع Ann Funai، مسؤولة المعلومات في IBM (CIO) ونائبة رئيس Transformations منصات الأعمال، لمناقشة بعضٍ من أكبر التحديات التي يواجهها قادة التسويق اليوم، وكيف تعمل Anthropologie على تجاوز هذه التحديات من خلال تحوّلها التسويقي القائم على البيانات.
قالت Sainsurin في البودكاست: "إن الفترة بين إطلاق حملة ما والحصول على إشارات عائدة من عملائنا قصيرة جدًا". "وهذا يعني أن وتيرة تعلّمنا نحن أيضًا يجب أن تكون سريعة." "في Anthropologie، كان علينا أن نرسم ملامح دورة التفاعل تلك، وأن نبني العمليات والأنظمة التي تتيح لفرقنا جمع البيانات، وتحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ، والأهم من ذلك اتّخاذ القرارات الفورية بناءً عليها."
"بصفتها علامة تجارية عالمية للبيع بالتجزئة تضم أكثر من 200 متجر وتحقق نموًا قويًا منذ مطلع عام 2025، فإن Anthropologie منخرطة بعمق في الحوار الثقافي الدائر." "لكن نطاق هذا الحوار واسع ويتطوّر باستمرار."
قالت Sainsurin: "تحاول Anthropologie الحفاظ على ارتباطها بعملائنا الحاليين، وفي الوقت نفسه جذب هذه الشريحة الجديدة الأصغر سنًا من المستهلكين." "كان علينا أن نبذل جهدًا إضافيًا في الفهم والتعمّق في كل الحوارات التي ينخرط فيها عملاؤنا عبر مجالات الأزياء والموسيقى والرياضة والسفر والفنون."
وأوضحت Sainsurin أن اختيار متى وأين نشارك في هذه الحوارات يمثّل عاملًا حاسمًا.
"ما الحوارات التي نشعر أنها تعكس هويتنا الحقيقية كعلامة تجارية؟" "وفي أي أوقات من العام نريد أن نكون جزءًا من تلك الحوارات؟" تضيف Sainsurin متسائلةً. "أولًا، لأننا نريد أن نُنظر إلينا على أننا ذوو صلة، وثانيًا، لأننا نريد أيضًا أن نُنظر إلينا على أننا أصيلون."
"بالنسبة للعلامات التجارية الموجَّهة للمستهلكين (B2C)، تُعَد الأصالة كل شيء." "وفي Anthropologie، يعني ذلك المشاركة المقصودة في الحوارات وإضافة قيمة حقيقية إليها." "من المهم حقًا ألا نفعل ذلك لمجرّد ركوب الموجة، بل أن ننخرط عن قصد في الحوارات التي، أولًا، يشعر عملاؤنا أنه ينبغي أن نكون جزءًا منها، وثانيًا، نؤمن نحن أننا قادرون فعلًا على إضافة قيمة وأبعاد جديدة إليها."
"وفي الشركات، سواء كانت موجَّهة للمستهلكين أو للمؤسسات، يعني التكيّف مع التغيير أيضًا تعزيز التعاون بين الفرق وتعميقه." وقالت "لا يمكن أن يتم التحول بمعزل عن غيره". "ولكي يكون التحوّل فعّالًا، لا بد من تناغم حقيقي بين مختلف وظائف المؤسسة."
وتوضح Sainsurin أن هذا التناغم يجب أن يشمل المؤسسة بأكملها، لا مستوى تنظيميًا بعينه. فإشراك الفرق من البداية شرط أساسي لضمان تحرّك الجميع في الاتجاه نفسه وبالوتيرة نفسها.
وتقول: "لم ينجح التحوّل التسويقي لدينا إلا لأنني اعتبرته مشروعًا مشتركًا مع شركائي في المالية، والشراء والتجارة، والإبداع، والمنتج، والعمليات، وليس مشروعًا يخص فريق التسويق وحده." "فالتسويق هو أول مكان تظهر فيه الإشارات المبكرة لتغيّر سلوك المستهلك."
وتشير Sainsurin إلى أن التواصل الواضح بين الفرق كان عاملًا حاسمًا في توحيد الرؤية حول مجالات الاستثمار، وترتيب الأولويات، والفئات المطلوب استهدافها وكيفية التفاعل معها.
وتوضح: "ومن منظور المنتج، كان علينا أن نضمن ظهورنا بالمنتج الأنسب القادر على جذب العملاء، وإشراكهم، وتحويلهم في نهاية المطاف، سواء تفاعلوا معنا عبر القنوات الرقمية أو داخل المتجر."
وتعترف بأن "هذه الرحلة كانت طويلة وشاقة." "ومع كل تنفيذ وتجربة وتعديل وتحليل للنتائج والاستجابة لها، نواصل اكتشاف مؤشرات إنذار مبكر جديدة تساعدنا على تحديد أين ينبغي أن يكون هدفنا التالي."
ومع اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من التحوّل التسويقي، بدأ التركيز ينتقل بالفعل إلى الخطوة التالية. ومع تغيّر سلوكيات العملاء يوميًا، وصعود الذكاء الاصطناعي بما يفرضه من إعادة نظر مستمرة في أفضل الممارسات التسويقية، قد يبدو الطريق المقبل معقّدًا ومربكًا.
وتقول: "بين الذكاء الاصطناعي وAEO وGEO، تظهر مصطلحات جديدة كل يوم." "وهذا وحده كفيل بأن يجعل رأسي يدور."
وتضيف Sainsurin أن العميل هو محور كل شيء. وبالنسبة إلى Sainsurin، يعني ذلك التفاعل مع المستهلكين بطريقة ذات مغزى، واستخدام البيانات لخدمتهم على نحو أفضل. وقالت: "عندما أترجم هذه الأرقام أو أناقشها مع المدير المالي (CFO)، فإنني أتحدّث عن مقاييس التسويق من منظور تجربة العميل أولًا."
فعلى سبيل المثال، قد تبدو مؤشرات التفاعل على قنوات التواصل الاجتماعي ممتازة، لكننا نلاحظ أنه عندما يصل العميل إلى موقعنا لا يشتري المنتجات التي نروّج لها، بل يتجه إلى منتجات أخرى تمامًا. وهذا مؤشر على أن التسويق ينجح في جذب العملاء إلى الموقع، لكن تجربة التصفح أو تشكيلة المنتجات المعروضة تحتاج إلى مراجعة.
"وغالبًا ما نحتاج إلى ابتكار أساليب أخرى تضمن أنه عندما تصل إلى موقعنا، تختار المنتجات الأكثر تأثيرًا في تحقيق أهدافنا للنمو."
ومحاولة النظر إلى الرحلة كاملة بعين العميل ساعدت Sainsurin أيضًا على تجنّب الانزلاق إلى لغة تسويقية مليئة بالمصطلحات الجافة. وتوضح أن الحفاظ على فضول مستمر ضروري لمراجعة الافتراضات وعدم التسليم بها.
وقالت: "مقاييس التسويق لا تعطيك سوى جزء واحد من صورة الرحلة كاملة." "ولهذا كان مهمًا جدًا بالنسبة إليّ، ولغيري أيضًا، أن نطوّر فهمنا باستمرار لهذه المقاييس، ونحن نرفع من أهمية بعضها أو نقلّلها، وأن ندرك كيف تنعكس تلك القرارات على المقاييس في المراحل الأخيرة من مسار التحويل."
وقد تغيّر تعريفها للنجاح اليوم؛ إذ تقول: "لم يعد النجاح يعني فقط أن تكون حملاتنا الإعلانية فعّالة." "بل يتعلّق الأمر بالسؤال: هل ساعدتنا استراتيجياتنا التسويقية فعلًا على تحقيق أهداف العمل، من استقطاب عملاء جدد، والاحتفاظ بعملائنا الحاليين بمعدل أعلى، وتعزيز صحة علامتنا التجارية؟" "ومع وجود هذه الأنظمة، يمكننا خوض نقاشات أعمق وأكثر ثراءً، وربط هذه العناصر ببعضها بعضًا بسهولة أكبر."
اكتشف لماذا تُعدّ التخصيصية على نطاق واسع أمرًا أساسيًا لتعزيز تفاعل العملاء ونمو الأعمال.
استكشف كيف يمكن لمساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي تخفيف أحمال العمل لديك وتحسين الإنتاجية.
اكتشف كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل القيادة—تمكين الفرق وتسريع اتخاذ القرارات وزيادة الميزة التنافسية.
يمكنك تبسيط مهام سير عملك واستثمار وقتك بكفاءة مع تقنية الأتمتة من watsonx Orchestrate.
ابنِ نشاطًا تجاريًا أكثر مرونة من خلال حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
حوّل مؤسستك التسويقية باستخدام حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي وخبرة IBM Consulting.
IBM watsonx Orchestrate، المُزوَّد بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات الأتمتة، يمكنه تحسين مهام سير عمل التسويق لفريقك وتحقيق الاستفادة من أقصى إمكاناتهم.