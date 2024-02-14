يُوصَف قطاع المياه الأمريكي بأنه غني بالفرص المستهدفة وضعيف الموارد، نظرًا لمحدودية الموارد المالية والتقنية المتاحة. وتكون الأنظمة في المجتمعات الصغيرة والريفية عرضة للخطر بشكل خاص.

في جلسة استماع حديثة للجنة الطاقة والتجارة، صرح Rick Jeffares، رئيس جمعية المياه الريفية في جورجيا، بأن أكثر من 91% من أنظمة المياه المجتمعية في البلاد تخدم أقل من 10,000 شخص. يقول Jeffares: "غالبًا ما تواجه المجتمعات الصغيرة والريفية صعوبة في الامتثال للتشريعات الفيدرالية المعقدة، وتوفير مياه شرب آمنة وبأسعار معقولة وخدمات صرف صحي، نظرًا لمحدودية اقتصاديات الحجم ونقص الخبرة التقنية".

وأضاف Jeffares: "أن الشركات التي تتلقى أموالًا اتحادية وتبيع أو تركِّب أجهزة آلية يجب أن يتم إلزامها بالبروتوكولات القياسية التي وضعتها وكالة حماية البيئة وغيرها من الوكالات، من أجل حماية مرافق المياه بشكل أفضل من الهجمات الإلكترونية".

خلال جلسة الاستماع، تم التأكيد أيضًا على ضرورة إشراك الشباب. ويوضِّح قائلًا: "أن جمعية المياه الريفية تقوم بذلك من خلال برنامج تدريب مهني مسجل، وقد أثبت البرنامج فعاليته، لذا نود توسيع نطاقه. ونحن نتوقع أن يكون لدى الجيل التالي من المشغِّلين في قطاع المياه مستوى أعلى من التطور في مجال الكمبيوتر والإنترنت".