إحداث ثورة في تجربة مشجعي UFC مع IBM watsonx

هذا العام، عملت IBM و UFC على توسيع تجربة رؤى محرك UFC Insights Engine لتشمل رؤى داخل النزال. كانت أول نظرة على هذه الميزة الجديدة في بطولة UFC 322 في ماديسون سكوير جاردن في الجولة الأولى، عندما أصبحت Shevchenko أول امرأة في تاريخ UFC تحقق 60 عملية إطاحة في مسيرتها المهنية. شاهد المشاهدون ذلك مباشرة من خلال صورة معروضة على يسار الشاشة مع أول إحصائية لرؤى القتال. ستكون هذه الميزة مرئية في أحداث القتال القادمة الأخرى أيضًا.

قال Jonathan Collins، المدير الرئيسي لشركة Americas Build Engineering في IBM، في مقابلة مع IBM Think: "حتى الآن كنا نعرض رؤى ما قبل القتال فقط، لذا فإن إنشاء الرؤى الحية هو تغيير كبير بالنسبة لنا."

سيوفر مسار الرؤى الجديد للجماهير نقاط بيانات مثيرة للاهتمام في أثناء البث، مثل تحديثات الأرقام القياسية التاريخية أو الإحصائيات المهمة. تخيل أن أحد المقاتلين على وشك تحطيم رقم قياسي في تاريخ الضربات القاضية. باستخدام محرك Insights Engine الجديد، سيكون فريق إنتاج إحصائيات UFC قد وضع بالفعل رؤى ذات صلة في قائمة الانتظار في حال كسر الرقم القياسي في الوقت الفعلي. يتم بعد ذلك تقديم هذه الرؤية لفريق المحتوى والبث في UFC لمشاركتها علنًا في البث.

قال Alon Cohen، نائب الرئيس التنفيذي للابتكار في TKO: "محرك UFC Insights Engine المصمم بالتعاون مع IBM watsonx هو حزمة الذكاء الاصطناعي المعقدة التي تتعمق في اكتشاف رؤى جديدة في الوقت الفعلي للجماهير في ثوانٍ". "أي شخص يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي يعرف أنها عادة ما تكون قادرة على التعمق في التفاصيل أو الإنجاز السرعة، ولكن ليس كليهما. ومع ذلك، من خلال التعاون مع IBM في هذه الإحصائيات الجديدة للقتال، عملنا على تحسين محرك Insights Engine لتحقيق كلا الأمرين، وهو ما شكّل فرقًا هائلاً".

"يتمتع مشجعو UFC بمعرفة كبيرة وشغف بهذه الرياضة. قال Anand Das، مهندس حلول الذكاء الاصطناعي في IBM، خلال مقابلة مع IBM Think: "لقد كان ذلك مفيدًا لنا لأن العديد من الرؤى المنشورة موجهة للجماهير، والكثير منهم ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي." "يخبرنا المعجبون بأنواع الرؤى التي يفضلونها، ونجري التحسينات بناءً على ذلك."