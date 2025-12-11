في ديسمبر الماضي، وبينما كانت معظم الشركات تُخفّض وتيرة العمل استعدادًا للعطلات، كان فريق Bouncer منشغلًا بوضع خطة. وبدأوا بمراجعة ما قاموا به، وتحليل أسلوب إرسالهم للبريد الإلكتروني في الأشهر التي سبقت تراجع قابلية وصول رسائلهم. بدأت بعض المؤشرات بالظهور.

كانت المشكلة الأولى أنهم لم يرسلوا عددًا كافيًا من الرسائل. ففي وقتٍ سابق من ذلك العام، انتقلت الشركة إلى منصة جديدة لإدارة علاقات العملاء (CRM). وبحلول الصيف، كانوا منشغلين إلى حد كبير بدمج النظام الجديد، لدرجة لم تعد لديهم القدرة على إرسال الرسائل بالمعدل المعتاد. ثم في سبتمبر 2024، عززت شركة Bouncer وتيرة الإرسال للترويج لعرض العطلات الأكبر - وهو العرض الذي علّقت عليه إيراداتها في الربع الرابع من العام. وقال Kaczyński: "وسّعنا نطاق الإرسال ليشمل الجميع لأننا أردنا حقًا أن يستفيدوا من فرصة استثنائية ضمن مجالنا."

تبحث خوارزميات مكافحة البريد العشوائي عن الاتساق؛ لذا كان هذا التغيير المفاجئ كافيًا على الأرجح لإثارة شكوك مزودي خدمات البريد. وفي الوقت نفسه، وبالنظر إلى ارتفاعٍ طفيف لكنه ملحوظ في بلاغات البريد العشوائي، فإن بعض المشتركين الذين لم يتلقوا شيئًا من Bouncer منذ تباطؤ الصيف لم يتعرفوا على رسائلها، فوسموها كبريد عشوائي.

وأضاف Kaczyński أن Bouncer—وبسبب استخدامها نظام CRM جديدًا—أرسلت رسائل العطلات من مجموعة جديدة من عناوين IP لم تكن خدمات البريد تعرفها. وأسهم ذلك في ترسيخ الانطباع بأن Bouncer تقوم بشيءٍ مريب.

وكان التفسير بسيطًا: فقد تبيّن أن دمج منصة CRM جديدة أصعب مما تصورت Bouncer. غير أن خوارزميات مكافحة البريد العشوائي لا تستطيع تفسير هذه الاختلالات في النمط.

وباعتبارها خدمة للتحقق من البريد الإلكتروني، كانت Bouncer في موقعٍ متقدم في هذا “التحقيق” مقارنةً بغيرها. وغالبًا ما تواجه الشركات خارج هذا المجال صعوبة أكبر بكثير في تشخيص مشكلات البريد العشوائي لديها. فقد عانت منصة المدفوعات OutVoice ثلاثة أو أربعة أشهر من دون أن تتمكن من تحديد ما الذي حدث على وجه الخطأ. وكان لدى الشريك المؤسس Diao بعض الفرضيات: ربما كان الترويج لمسابقة تخص أحد الشركاء، أو تجربة روابط التسويق بالعمولة، هو ما تسبب في تعثر Study Hall. وقال Diao: "لكن بصراحة، لا توجد لدينا طريقة لمعرفة ذلك." "نحن مضطرون إلى التخمين."

وخاض Diao تدريبًا مكثفًا لفهم قابلية وصول الرسائل. لكنه يقول إن معظم الحلول التي قرأ عنها—مثل الانتقال مؤقتًا إلى نطاق بديل مُعَدّ مسبقًا—كانت ستتطلب قدرًا مبالغًا فيه من التخطيط المسبق.

وقد قدّم طلب اعتراض إلى Google، لكنه قال إنه لم يتلق ردًا واضحًا. (ولم تستجب Google لطلب التعليق.) وقال إنه كان يحتاج إلى دقيقة أو دقيقتين فقط للتحدث إلى شخصٍ حقيقي—فأي شخص منطقي سيلاحظ أن Study Hall جهة إرسال موثوقة ولها سجل جيد—لكن لم يكن هناك من يمكنه التحدث إليه بشأن مأزق شركته.

وربما افترض بعض المشتركين، الذين لم تصلهم رسائل من Study Hall منذ أسابيع، أن الرسالة الإخبارية قد تعرضت للاختراق أو أنها توقفت تمامًا. وفي كل رسالة كانت تُرسِلها، طلبت Study Hall من المشتركين وضع علامة "آمن" على رسائلها، على أمل أن تدرك خوارزميات مكافحة البريد العشوائي أنها أخطأت في التصنيف. ولكن نظرًا لوجود عدد قليل من رسائل البريد الإلكتروني التي تصل إلى صناديق البريد الوارد للقراء، لدى القرّاء، فإن كثيرين لم تصلهم الرسالة أصلًا.

وكانت Bouncer قد علقت في حلقة مماثلة من التعليقات: فكلما زادت نسبة وصول رسائل المرسل إلى البريد العشوائي، ازدادت صعوبة الخروج من هذا الوضع. ففي النهاية، إذا لم يتمكن المشتركون من رؤية الرسائل، فلن يتمكنوا من فتحها أو النقر على الروابط داخلها. وتفسّر خوارزميات مزودي الخدمة ذلك بوصفه دليلًا إضافيًا على أن المشتركين لم يعودوا مهتمين. وقال Kaczyński: "في مرحلة التعافي من الأزمة، لا تعرف إن كان [المشتركون] غير متفاعلين لأنهم لم يعودوا يتجاوبون معنا ومع أعمالنا ولا يحتاجون خدماتنا—أم لأن رسائلنا تُصنَّف ضمن البريد العشوائي، فلا يرونها أصلًا."

وبينما أصبحت Bouncer تعرف السبب الأرجح لمشكلتها—مزيجًا معقّدًا من تغييرات تقنية وخيارات في أسلوب الإرسال أدى إلى تراجع عدد من يفتحون الرسائل وينقرون عليها—فإنها كانت بحاجة إلى إعادة صياغة استراتيجية الإرسال قبل موسم العطلات التالي. وكان Kaczyński يدرك أن إمكانية وصول الرسائل ليست شيئاً يمكن إصلاحه بين عشية وضحاها. وحان وقت الاستعانة بدعمٍ خارجي.