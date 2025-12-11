أزمة البريد الإلكتروني الخفية التي تُكلّف الشركات مليارات الدولارات
انتهى المطاف برسائلهم في مجلدات البريد العشوائي لدى العملاء. واستغرق استعادة الوصول إلى البريد الوارد شهورًا.
انتهى المطاف برسائلهم في مجلدات البريد العشوائي لدى العملاء. واستغرق استعادة الوصول إلى البريد الوارد شهورًا.
نُشر هذا المقال ضمن الرسالة الإخبارية Think. اشترك لتصلك في بريدك الوارد.
كان Radek Kaczyński ينتظر رسالة بريد إلكتروني. كان من المفترض أن تصل؛ فقد أرسلها إلى نفسه قبل دقائق. لكنها لم تصل بعد إلى صندوق بريده الوارد.
يُعد Kaczyński خبيرًا في إيصال الرسائل إلى صناديق البريد الوارد. وهو الرئيس التنفيذي (CEO) لشركة Bouncer، وهي شركة ناشئة تدير قوائم بريدية لآلاف العملاء من الشركات. ومثل عملائها، تعتمد Bouncer على حملات البريد الإلكتروني في جزء كبير من مبيعاتها. لكن الشركة كانت تمر بمرحلة صعبة غير متوقعة. وخلال الفترة التي سبقت Cyber Week، وهو أكثر مواسم العام ازدحامًا لديها، أطلقت Bouncer أكبر حملة مبيعات عبر البريد الإلكتروني في تاريخها. غير أن الإيرادات توقفت عن النمو على نحوٍ غامض.
وضع ذلك ضغطًا كبيرًا على حملة Bouncer التالية. لذا لم يكن Kaczyński متفائلًا عندما وجد أخيرًا رسالته التجريبية في أسوأ مكان يمكن تخيله: مجلد البريد العشوائي.
ومع تعمّقه في البيانات، اكتشف Kaczyński سبب فشل الحملة السابقة، وأكّد شكوك فريق التسويق لديه: فعلى مدار أشهر، كانت آلاف الرسائل التسويقية من Bouncer—وهي العمود الفقري لاستراتيجية التواصل لديها—تنتهي في مجلدات البريد العشوائي لدى العملاء.
وقال Kaczyński في مقابلة مع IBM Think: "لدينا مثلٌ بولندي يقول إن صانع الأحذية يمشي بحذاءٍ مثقوب." وإذا كان هذا قد حدث لشركة Bouncer—التي تساعد عملاءها على تجنّب مجلدات البريد العشوائي—فقد يحدث لأي جهة. وهو ما يحدث بالفعل: ففي الولايات المتحدة وحدها، قد تسبّب الرسائل غير المُسلَّمة خسائر محتملة تصل إلى 60 مليار دولار أمريكي سنويًا، كما أن رسالة واحدة من كل ست رسائل تسويقية مشروعة لا تصل إلى صناديق البريد الوارد لدى المستلمين. حتى عندما يلتزم المرسلون بجميع القواعد، قد تنتهي رسائلهم في البريد العشوائي. وبمجرد وصولها إلى هناك، قد تصبح إعادة الرسائل إلى البريد الوارد مهمة شاقة.
وذلك لأن الحفاظ على تسليم موثوق للرسائل—عبر فهم الخوارزميات غير الواضحة والمرشحات والمعايير التقنية التي تتحكم في وصولها إلى البريد الوارد—أقرب إلى فن منه إلى علم. فلدى Google قواعد تختلف عن Yahoo أو Microsoft، كما يمكن أن تتغير سياسات كل مزوّد دون سابق إنذار. وقد تؤدي قوائم حظر النطاقات التي يديرها نشطاء مستقلون إلى انهيار قابلية تسليم المرسل بين عشية وضحاها. وعندما تبحث الشركات اليائسة عن حلول، قد تطغى قوائم العناوين من “السوق الرمادية” ومخططات “الدفع مقابل الظهور” وغيرها من الأساليب الزائفة على النصائح الموثوقة.
المشكلة صعبة حتى بالنسبة لشركات مثل Bouncer لتشخيصها ومعالجتها؛ وهي أشد صعوبة بكثير على الجهات خارج صناعة البريد الإلكتروني، التي نادرًا ما تمتلك الموارد اللازمة للاستجابة. أما بالنسبة إلى Issa Diao، الشريك المؤسس لمنصة مدفوعات المستقلين OutVoice، فقد بدا الأمر “كابوسًا كافكويًا” بكل ما تحمله الكلمة من معنى. في العام الماضي، استحوذت OutVoice على Study Hall، وهي نشرة إخبارية تشارك فرصًا صحفية مع نحو 50,000 مشترك (ومن بينهم هذا المراسل). وبعد بضعة أشهر من الاستحواذ، شاهد Diao بقلق شديد معدل فتح النشرة ينهار من نحو 80% إلى 10%. ولم تقتصر المشكلة على وصول الرسائل إلى البريد العشوائي؛ إذ كانت بعض الرسائل مصحوبةً أيضًا بتنبيهات عن تصيّد احتيالي. ولم يكن لدى موظفي OutVoice الأربعة أي فكرة إلى أين يتجهون للحصول على المساعدة. وقال Diao: "كان الجميع يسألني: 'ماذا يمكننا أن نفعل؟'" "وكنت أجيب: 'لا أعرف.'" وكان خياره الوحيد، على حد علمه، هو "ملء نموذج Google وكأنك تصرخ حرفيًا في الفراغ".
أصبح مأزق OutVoice أكثر شيوعًا. ووفقًا لتقرير صادر عن منصة سلامة البيانات Validity، تضاعف تقريبًا عدد رسائل البريد الإلكتروني التي وُسِمت بأنها بريد عشوائي بين الربع الأول والربع الرابع من عام 2024. وفي استطلاع أجرته Mailgun عام 2024، أفاد 48% من المرسلين بأنهم يواجهون صعوبة في تجنّب البريد العشوائي. وفي الوقت نفسه، يواصل مزودو خدمات البريد الإلكتروني تشديد المتطلبات: ففي أبريل الماضي، أصدرت Microsoft Outlook متطلبات جديدة للمرسلين الكبار لتجنب مجلد "البريد غير الهام". وفي الشهر الماضي فقط، أعلنت Gmail—التي يستخدمها نحو ثلاثة أرباع مستخدمي البريد الإلكتروني في الولايات المتحدة—أنها "تُكثّف تطبيقها على حركة البريد غير المتوافقة"، ما قد يدفع موجة جديدة من الجهات حسنة النية إلى مجلدات البريد العشوائي لدى المستلمين.
الجميع يريد تقليل البريد العشوائي. لكن قادة تقنية المعلومات والمسوقين وأصحاب الشركات الصغيرة يقولون إنهم يدفعون ثمن هذا التشدد دون قصد. وعندما تظل رسائل الشركة عالقة في البريد العشوائي، تخسر فرق المبيعات العملاء المحتملين، ويُخفق المسوقون في تحقيق أهداف العائد على الاستثمار، وتجد النشرات الإخبارية أن التفاعل يتلاشى. وقد يجد الموظفون أنفسهم يواجهون صعوبة حتى في إيصال رسائلهم الشخصية إلى صناديق البريد الوارد لدى زملائهم.
وفي ظل هذه الخلفية، أدرك Kaczyński أن على Bouncer التحرك بسرعة، وإلا خاطرت بتكرار موسم عطلات صعب آخر. ومع وضع سمعة شركته على المحك، واقتراب Black Friday 2025، بدأ Kaczyński وفريقه البحث عن إجابات. وقبل أن يتمكنوا من تحسين قابلية وصول رسائلهم، كان عليهم أولًا تحديد السبب بدقة.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيصلك محتوى الاشتراك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك من هنا. لمزيد من المعلومات، راجع بيان خصوصية IBM.
ومن أيام الاتصال الهاتفي إلى عصر الذكاء الاصطناعي، ظل ركنٌ واحد من الإنترنت موثوقًا على نحو لافت: صندوق البريد الوارد المتواضع. يُرسَل يوميًا ما يُقدَّر بنحو 376 مليار رسالة بريد إلكتروني إلى حوالي 4.6 مليار شخص. أما “بدائل البريد الإلكتروني” المزعومة—مثل تطبيقات المراسلة الفورية ومنصات إدارة المشاريع وروبوتات المحادثة—فلم تُحدث أثرًا يُذكر في هيمنته، حتى لدى قادة تكنولوجيا المعلومات المتمرسين: إذ يقول نحو نصفهم إنهم لا يزالون يعتمدون على البريد الإلكتروني أكثر من أي قناة أخرى للتواصل الداخلي والخارجي.
لكن هذه الموثوقية لم تتحقق بسهولة. فحربٌ ضد مرسلي البريد العشوائي مستمرة منذ عقود.
في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان صندوق البريد الوارد مكانًا محفوفًا بالمخاطر. وفي استطلاع أجراه مركز Pew عام 2003، وصف المشاركون سيلًا من الروابط والصور المقزِّزة. وقال Al Iverson، محرر مدونة Spam Resource المؤثرة منذ عام 2001، في مقابلة مع IBM Think: "كان الأمر أشبه بضجيجٍ صاخب من صورٍ مروّعة لا تُطاق."
وردّ Iverson ومعاصروه بتأسيس بعض أوائل مستودعات مكافحة البريد العشوائي (قوائم بالخوادم المخترقة وعناوين IP المرتبطة بها)، واستخدموها للحد من أسوأ مرسلي البريد العشوائي وإسكاتهم. ومع الوقت، تطورت تلك القوائم غير الرسمية التي يديرها متطوعون إلى منظمات راسخة، أبرزها Spamhaus، التي تقول اليوم إنها تحمي نحو 4.5 مليار صندوق بريد وارد. لكن مع ازدياد تطور خوارزميات مكافحة البريد العشوائي، بدأت الحدود بين المرسلين حسني النية ومرسلي البريد العشوائي الخبيثين تتداخل وتتلاشى.
تأسست Spamhaus عام 1998، وتستخدم بيانات في الوقت الفعلي وشبكة عالمية من المتطوعين لرصد الجهات المسيئة، بالاستعانة بتقنيات مثل "مصائد البريد العشوائي"—وهي عناوين بريد إلكتروني يشير إدراجها ضمن قائمة مشتركين لدى مرسلٍ ما إلى أنه اشتراها أو حصل عليها دون إذن. وخلال السنوات القليلة الماضية فقط، ساعدت المنظمة كلًا من FBI وEuropol في الاستجابة للتهديدات السيبرانية، ما عزز سمعتها أكثر. وبحسب Iverson، فإن قوائم الحظر لدى Spamhaus شديدة الشمول لدرجة يُعتقد معها أن Apple وMicrosoft وYahoo (التي تهيمن، إلى جانب Gmail، على السوق الأمريكية) تدمجها ضمن فلاترها الخاصة لمكافحة البريد العشوائي. وهذا يعني أن إدراج أي مرسل في إحدى قوائم Spamhaus قد يكون كارثيًا، إذ يجعل وصول رسائله إلى صناديق البريد الوارد شبه مستحيل.
وليس مستغربًا أن المجرمين الإلكترونيين يرغبون في تفكيك Spamhaus. لكن حتى المنتقدين الموثوقين، مثل الباحثين وراء تحليل أُجري عام 2021، يرون أن قوائم الحظر مفتوحة المصدر—ومنها Spamhaus—قد تعمل كأدوات غير دقيقة، فتُعاقب مُرسلين حسني النية إلى جانب المُرسلين الخبيثين. وتؤكد عشرات المراجعات على Trustpilot ذلك؛ إذ قال أحد المراجعين في يوليو إن Spamhaus “دمّر بمفرده العمل الذي أنجزته خلال السنوات الثماني الماضية، وأفقد 30 نطاقًا من نطاقاتي مصداقيتها”. وفي ورقة بحثية نُشرت عام 2025، تمكّن باحثون من خداع Spamhaus لإدراج خادم بريد شرعي ضمن القائمة، عبر إرسال ثلاث رسائل فقط إلى “مصائد الرسائل المزعجة” التي تراقبها.
ومن جانبها، تتيح Spamhaus للشركات تقديم طعون على قراراتها، وتوفر موارد تساعد المؤسسات على تحسين وضعها. كما تشير إلى أن معدل الإيجابيات الكاذبة لديها يبلغ 0.02%—وهو رقم يصعب التحقق منه بشكل مستقل، لكنه سيكون منخفضًا للغاية قياسًا بحجم الرسائل المزعجة التي تمر عبر خوادم البريد الحديثة. وقال Iverson إن المنظمة، رغم ما يعتريها من قصور، تؤدي دورًا محوريًا في ضمان بقاء صناديق البريد الوارد قابلة للاستخدام وخالية نسبيًا من الرسائل غير المرغوب فيها.
ومع ذلك، توجد على الويب عشرات قوائم الحظر الأقل شهرة، وقد صار بعضها—على الأقل—يشبه المُرسلين المشبوهين الذين تزعم أنها تحاربهم. فقد تُدرج بعض الجهات عناوين IP بشكل اعتباطي، ثم تطلب “رسومًا” مقابل الشطب السريع أو المُعجّل من القوائم. فعلى سبيل المثال، تفرض UCEPROTECT Network في سويسرا رسومًا تتراوح بين 89 و449 فرنكًا سويسريًا (نحو 110–557 دولارًا أمريكيًا) لكل عنوان IP يرغب المرسل في تسريع إجراءاته. وترى شركات أمن سيبراني مثل Suped وTitanHQ أن هذه الممارسات تُضعف مصداقية الجهات الجادة التي تكافح الرسائل المزعجة بحسن نية. ورغم الاعتقاد بأن عددًا محدودًا من مزوّدي صناديق البريد الكبار يستخدمون UCEPROTECT للمساعدة في تصفية الرسائل، فإن إغراء “الحل السريع” قد يكون كافيًا لاستدراج المرسلين الأكثر ضعفًا.
إلى جانب قوائم الحظر المستقلة، بدأ مزودو البريد الإلكتروني الكبار في استخدام فلاترهم المدعومة بالتعلم الآلي، والتي غالبًا ما تعتمد على مجموعات هائلة من البيانات المملوكة لهم. فعلى سبيل المثال، قدمت Google في عام 2023 أداة جديدة لتحويل النصوص إلى متجهات، قادرة على رصد الأحرف المخفية وأساليب التلاعب بالنص، ما رفع معدل كشف البريد العشوائي لديها بنسبة 38% مقارنةً بنماذج الذكاء الاصطناعي السابقة. لكن هذه الأنظمة ليست معصومة من الخطأ. ففي وقت سابق من هذا العام، صنّفت خدمة Exchange Online من Microsoft عددًا كبيرًا من رسائل Gmail على أنها بريد عشوائي، بينما حظرت Gmail بالخطأ في عام 2024 بعض عناوين Outlook.
وبوجه عام، يظل المرسلون تحت رحمة فلاتر البريد العشوائي، ولا تتوفر لهم سوى آليات محدودة لمراقبة سلامة نطاقاتهم. وتُصمَّم خوارزميات Gmail وYahoo لتكون مبهمة عمدًا، حتى يصعب على مرسلي البريد العشوائي استغلالها. لكن كما اكتشفت Bouncer وOutVoice، فإن هذا الغموض يجعل من الأصعب أيضًا على المرسلين الشرعيين الخروج من "الحظر" المرتبط بالبريد العشوائي.
وكانت جهود تحسين الشفافية متفاوتة النتائج. وفي خطوة إيجابية كبيرة للمرسلين، أعلن Yahoo Sender Hub—الذي يساعد المؤسسات على تتبع أداء حملاتها—في أكتوبر أنه سيبدأ عرض معدل رسائل البريد العشوائي ومعدل الرسائل المُسلَّمة، وهما مؤشرين رئيسيين على قابلية وصول الرسائل. لكن الخدمة المكافئة لدى Gmail، وهي Google Postmaster، توقفت مؤخرًا عن مشاركة سمعة النطاق وسمعة عنوان IP (وربما كان ذلك لتجنب مزاعم بأنها تستخدم فلاتر بريد عشوائي منحازة سياسيًا)، ما حرم المؤسسات من إحدى الأدوات الأساسية لمتابعة سلامة بريدها الإلكتروني.
وتتيح Google للمرسلين بالجملة تعبئة نموذج لطلب فرصة ثانية، ولدى منصات بريد إلكتروني أخرى إجراءات اعتراض مماثلة. وما عدا ذلك، تُترك المؤسسات لتشخيص مشكلات قابلية وصول الرسائل ومعالجتها بمفردها. وتزخر المنتديات بمنشورات لمسوقين حائرين وموظفي تكنولوجيا المعلومات يحاولون فهم ما الذي دفع رسائلهم إلى البريد العشوائي—وكيف يمكنهم استعادة ثقة مزودي الخدمة. ولا يزال بعض الأشخاص سيئي الحظ ينتظرون ردًا بعد أكثر من عام.
في ديسمبر الماضي، وبينما كانت معظم الشركات تُخفّض وتيرة العمل استعدادًا للعطلات، كان فريق Bouncer منشغلًا بوضع خطة. وبدأوا بمراجعة ما قاموا به، وتحليل أسلوب إرسالهم للبريد الإلكتروني في الأشهر التي سبقت تراجع قابلية وصول رسائلهم. بدأت بعض المؤشرات بالظهور.
كانت المشكلة الأولى أنهم لم يرسلوا عددًا كافيًا من الرسائل. ففي وقتٍ سابق من ذلك العام، انتقلت الشركة إلى منصة جديدة لإدارة علاقات العملاء (CRM). وبحلول الصيف، كانوا منشغلين إلى حد كبير بدمج النظام الجديد، لدرجة لم تعد لديهم القدرة على إرسال الرسائل بالمعدل المعتاد. ثم في سبتمبر 2024، عززت شركة Bouncer وتيرة الإرسال للترويج لعرض العطلات الأكبر - وهو العرض الذي علّقت عليه إيراداتها في الربع الرابع من العام. وقال Kaczyński: "وسّعنا نطاق الإرسال ليشمل الجميع لأننا أردنا حقًا أن يستفيدوا من فرصة استثنائية ضمن مجالنا."
تبحث خوارزميات مكافحة البريد العشوائي عن الاتساق؛ لذا كان هذا التغيير المفاجئ كافيًا على الأرجح لإثارة شكوك مزودي خدمات البريد. وفي الوقت نفسه، وبالنظر إلى ارتفاعٍ طفيف لكنه ملحوظ في بلاغات البريد العشوائي، فإن بعض المشتركين الذين لم يتلقوا شيئًا من Bouncer منذ تباطؤ الصيف لم يتعرفوا على رسائلها، فوسموها كبريد عشوائي.
وأضاف Kaczyński أن Bouncer—وبسبب استخدامها نظام CRM جديدًا—أرسلت رسائل العطلات من مجموعة جديدة من عناوين IP لم تكن خدمات البريد تعرفها. وأسهم ذلك في ترسيخ الانطباع بأن Bouncer تقوم بشيءٍ مريب.
وكان التفسير بسيطًا: فقد تبيّن أن دمج منصة CRM جديدة أصعب مما تصورت Bouncer. غير أن خوارزميات مكافحة البريد العشوائي لا تستطيع تفسير هذه الاختلالات في النمط.
وباعتبارها خدمة للتحقق من البريد الإلكتروني، كانت Bouncer في موقعٍ متقدم في هذا “التحقيق” مقارنةً بغيرها. وغالبًا ما تواجه الشركات خارج هذا المجال صعوبة أكبر بكثير في تشخيص مشكلات البريد العشوائي لديها. فقد عانت منصة المدفوعات OutVoice ثلاثة أو أربعة أشهر من دون أن تتمكن من تحديد ما الذي حدث على وجه الخطأ. وكان لدى الشريك المؤسس Diao بعض الفرضيات: ربما كان الترويج لمسابقة تخص أحد الشركاء، أو تجربة روابط التسويق بالعمولة، هو ما تسبب في تعثر Study Hall. وقال Diao: "لكن بصراحة، لا توجد لدينا طريقة لمعرفة ذلك." "نحن مضطرون إلى التخمين."
وخاض Diao تدريبًا مكثفًا لفهم قابلية وصول الرسائل. لكنه يقول إن معظم الحلول التي قرأ عنها—مثل الانتقال مؤقتًا إلى نطاق بديل مُعَدّ مسبقًا—كانت ستتطلب قدرًا مبالغًا فيه من التخطيط المسبق.
وقد قدّم طلب اعتراض إلى Google، لكنه قال إنه لم يتلق ردًا واضحًا. (ولم تستجب Google لطلب التعليق.) وقال إنه كان يحتاج إلى دقيقة أو دقيقتين فقط للتحدث إلى شخصٍ حقيقي—فأي شخص منطقي سيلاحظ أن Study Hall جهة إرسال موثوقة ولها سجل جيد—لكن لم يكن هناك من يمكنه التحدث إليه بشأن مأزق شركته.
وربما افترض بعض المشتركين، الذين لم تصلهم رسائل من Study Hall منذ أسابيع، أن الرسالة الإخبارية قد تعرضت للاختراق أو أنها توقفت تمامًا. وفي كل رسالة كانت تُرسِلها، طلبت Study Hall من المشتركين وضع علامة "آمن" على رسائلها، على أمل أن تدرك خوارزميات مكافحة البريد العشوائي أنها أخطأت في التصنيف. ولكن نظرًا لوجود عدد قليل من رسائل البريد الإلكتروني التي تصل إلى صناديق البريد الوارد للقراء، لدى القرّاء، فإن كثيرين لم تصلهم الرسالة أصلًا.
وكانت Bouncer قد علقت في حلقة مماثلة من التعليقات: فكلما زادت نسبة وصول رسائل المرسل إلى البريد العشوائي، ازدادت صعوبة الخروج من هذا الوضع. ففي النهاية، إذا لم يتمكن المشتركون من رؤية الرسائل، فلن يتمكنوا من فتحها أو النقر على الروابط داخلها. وتفسّر خوارزميات مزودي الخدمة ذلك بوصفه دليلًا إضافيًا على أن المشتركين لم يعودوا مهتمين. وقال Kaczyński: "في مرحلة التعافي من الأزمة، لا تعرف إن كان [المشتركون] غير متفاعلين لأنهم لم يعودوا يتجاوبون معنا ومع أعمالنا ولا يحتاجون خدماتنا—أم لأن رسائلنا تُصنَّف ضمن البريد العشوائي، فلا يرونها أصلًا."
وبينما أصبحت Bouncer تعرف السبب الأرجح لمشكلتها—مزيجًا معقّدًا من تغييرات تقنية وخيارات في أسلوب الإرسال أدى إلى تراجع عدد من يفتحون الرسائل وينقرون عليها—فإنها كانت بحاجة إلى إعادة صياغة استراتيجية الإرسال قبل موسم العطلات التالي. وكان Kaczyński يدرك أن إمكانية وصول الرسائل ليست شيئاً يمكن إصلاحه بين عشية وضحاها. وحان وقت الاستعانة بدعمٍ خارجي.
ومع ازدياد غموض خوارزميات البريد العشوائي التي تعمل بمثابة "صندوق أسود" وصعوبة اختراقها، شهدت صناعة قابلية وصول الرسائل—التي كانت هامشية في السابق—نموًا هائلًا، ومن المتوقع أن يصل سوق أدوات قابلية وصول الرسائل وحده إلى 1.9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. ويتذكر Andrew Bonar، الشريك المؤسس لعدة قمم كبرى متخصصة في قابلية وصول الرسائل في المملكة المتحدة وأوروبا، أنه قبل 20 عامًا كان هو وقلة قليلة غيره فقط يعملون في هذا التخصص. أما اليوم فلم يعد الأمر كذلك: إذ قال Bonar لمؤتمر IBM Think: "بات الجميع هذه الأيام خبراء في قابلية وصول الرسائل."
ولكن بالنسبة لجميع المؤثرين في مجال التسليم المنتشرين الآن على LinkedIn، قد يكون من الصعب بشكل مفاجئ التمييز بين الحيل التسويقية والنصائح الرصينة. فعلى سبيل المثال، تعد ما يُسمّى "خدمات الإحماء" بمحاكاة الإرسال وعمليات الفتح، بل وحتى توليد ردود تبدو واقعية من مشتركين وهميين، بهدف إقناع خوارزميات مزودي خدمات البريد بأن رسائل المرسل تُفتح وتُقرأ بكثرة. وتبيع منصات أخرى قوائم بريد "مُوثَّقة"—مثل قائمة يُزعم أنها تضم عناوين البريد الإلكتروني للرؤساء التنفيذيين لشركات Fortune 500—لمنح المرسلين زيادة فورية في عدد المشتركين.
قد تحقق هذه الأساليب المشكوك فيها مكاسب قصيرة الأجل، لكنها غالبًا ما تكون طريقًا سريعًا إلى مجلدات البريد العشوائي لدى القرّاء (وربما إلى مشكلات قانونية)، لا سيما مع ازدياد دقة الخوارزميات في التمييز، وفقًا لروّاد في المجال مثل Kickbox وValidity. وينصح Iverson، وهو من المخضرمين في هذا المجال، بالتركيز بدلًا من ذلك على مبادئ أساسية قليلة، تشمل السلامة التقنية، والمحتوى، ومعدلات التفاعل.
ولتعزيز السلامة التقنية، يمكن للمرسلين استخدام ثلاث تقنيات تشفير تساعد مزودي خدمات البريد على التحقق من هويتهم. يتحقق إطار عمل سياسة المرسل (SPF) من أن عنوان IP الخاص بالمرسل يطابق قائمة خوادم مُعتمدة مسبقًا. أما البريد المعرّف بمفاتيح النطاق (DKIM) فهو توقيع رقمي يُثبت أن الرسالة البريدية صادرة عن نطاق محدد. وأخيراً، تحدِّد مصادقة الرسائل المستندة إلى المجال والإبلاغ عنها ومطابقتها (DMARC) الخوادم الاستقبال كيفية التصرف إذا تعذَّر التحقق من سجلات SPF أو DKIM. وتنشر المؤسسات السجلات الثلاثة جميعها ضمن نظام DNS للمساعدة في الحماية من التصيّد الاحتيالي والانتحال والبريد العشوائي.
وقد تظهر مشكلات قابلية وصول الرسائل عندما يتعذر على مزودي خدمات البريد الوصول إلى هذه السجلات أو التحقق منها—على سبيل المثال، إذا نسي المرسل تحديثها بعد إطلاق تغيير كبير. كما أن سجلات DNS غير المكتملة قد تعرض المؤسسات لاختراقات عبر البريد الإلكتروني ومخططات تصيّد احتيالي. ووفقًا لتقرير Exclaimer لعام 2025، لم تطبق سوى ثلث المؤسسات تقنيات SPF وDKIM وDMARC، رغم أن Google وYahoo وMicrosoft تشترطها الآن لدى مُرسلي الرسائل المجمعة. ومع ذلك، يتزايد الاعتماد عليها، إذ تتجه بعض المؤسسات إلى أدوات صيانة DNS المؤتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يقلل مخاطر حدوث عدم توافق في الإعدادات.
كما أن النطاقات مهمة أيضًا. وعادةً ما يستبعد مزودو خدمات البريد الإلكتروني مثل Beehiiv وSendGrid وMailchimp الجهات السيئة، كما يتيح كثيرٌ منهم للعملاء تخصيص نطاق فرعي خاص بهم، أو حتى إنشاء نطاق مستقل، لعزل سمعتهم عن سمعة العملاء الآخرين. لكن كما أشار الصحفي المتخصص في الإعلام Simon Owens مؤخرًا، فإن المبدعين الذين يرسلون نشراتهم عبر نطاق مشترك—مثل عنوان "patreon.com" المستخدم في نشرات Patreon—قد يؤثرون دون قصد في قابلية وصول رسائل بعضهم البعض، إذ قد يتسبب مرسلون خبيثون في الإضرار بسمعة الشبكة بأكملها.
وقالت Yanna-Torry Aspraki، وهي متخصصة في قابلية وصول الرسائل عملت مع Bouncer، في مقابلة مع IBM Think إن مشكلات المحتوى—مثل استخدام كلمة "مجاني" في سطر الموضوع، أو إضافة عدد كبير من الصور عالية الدقة أو الروابط أو الرموز التعبيرية—قد تضعف قابلية وصول الرسائل، ولكن بدرجة أقل مما كانت عليه في بدايات البريد الإلكتروني. وبدلًا من ذلك، أصبح التفاعل—الذي تُقاس مستوياته عبر معدلات الفتح وإلغاء الاشتراك والنقرات—العامل الأبرز، على الأرجح، في تحديد المرسلين الذين تحظى رسائلهم بمكانة أفضل داخل صندوق الوارد. وبنوع من التشابه، بات صندوق الوارد أقرب إلى موجز وسائل التواصل الاجتماعي: فالرسائل التي نرغب في رؤيتها تصعد إلى الأعلى، بينما تُوارى الرسائل التي لا نقرأها عادةً بعيدًا.
وأضافت Aspraki أن هيمنة الخوارزميات التي تركز على التفاعل تجعل إتقان مرشحات مكافحة البريد العشوائي أصعب من أي وقت مضى. وبدلًا من الاكتفاء بتعديل سطر الموضوع أو حذف بعض الروابط، بات على المؤسسات طرح أسئلة جوهرية: هل يريد القرّاء هذه الرسائل أصلًا؟ هل يجري استهداف الجمهور المناسب؟ ولماذا لا تلقى بعض الرسائل صدىً لدى المتلقين؟ وقالت Aspraki إن ذلك يفسر أيضًا سبب تمتع قطاعات ارتبطت تاريخيًا بالبريد العشوائي—مثل الكازينوهات ومنصات المراهنات الرياضية—بقابلية وصول قوية جدًا اليوم؛ فهي بارعة في دفع المشتركين إلى فتح الرسائل، وتكافئها الخوارزميات المعتمدة على التفاعل تبعًا لذلك.
ومن الأساليب المتقدمة لتحسين قابلية وصول الرسائل (بحسب طبيعة المرسل): تنقية قائمة المشتركين بانتظام عبر استبعاد غير النشطين، وتقسيم القرّاء حسب الاهتمام ومستوى التفاعل، وإضافة عناصر تفاعلية—مثل استبيان أو تصويت—لرفع التفاعل، والالتزام بإيقاع إرسال ثابت كي يعرف كل من المتلقين ومزودي خدمات البريد ما يمكن توقعه. كما أن حثّ المشتركين الجدد على تأكيد اشتراكهم، وإتاحة زر واضح وسهل لإلغاء الاشتراك، يمكن أن يعزّز قابلية وصول الرسائل.
لكن Clinton Wilmott، مدير أول للتسويق عبر البريد الإلكتروني في مستودع النطاقات Namecheap، قال إن هذه الاستراتيجيات لا تنجح لدى المؤسسات الكبيرة مثل مؤسسته إلا إذا تبنّتها الإدارة العليا. وأضاف Wilmott أنه تمكّن في عام 2020 من رفع إيرادات Namecheap السنوية من التسويق عبر البريد الإلكتروني بنسبة 70% باستخدام بعض الأساليب المذكورة أعلاه. ولم تكن العقبة الأكبر قيودًا تقنية أو ميزانية أو نقصًا في المعرفة. بل كانت إقناع التنفيذيين بأن إجراء هذه التغييرات هو القرار الصحيح.
فعلى سبيل المثال، يميل كبار المسؤولين إلى الاعتقاد بأن زيادة عدد الرسائل تعني زيادة المبيعات. لكن بعد تجاوز حدٍّ معيّن، قد تؤدي كثافة الإرسال إلى تراجع قابلية وصول الرسائل لأنها تدفع القرّاء إلى إلغاء الاشتراك. وقال Wilmott: "إنّ الكثير من القيادات لديهم شكوك كبيرة". "وفي كثير من الحالات، يعتقدون أنهم يفهمون البريد الإلكتروني لمجرد أنهم قادرون على إرسال الرسائل". 'كأن أحدهم يقول: "أنا أرسل بريدًا إلكترونيًا لأمي، إذن أنا أفهم كل شيء. الأمر سهل'"
لكن هناك "شفرة" لا يستطيع حتى Wilmott فكّها دائمًا. فما إن تنتهي رسائلك في البريد العشوائي، لا يوجد حل واحد يناسب الجميع لإعادتها إلى صندوق الوارد. كما أن منصات البريد الإلكتروني تُعيد باستمرار ضبط مرشحاتها وتحسينها لمواكبة أحدث أساليب البريد العشوائي؛ لذا قد ينجح ما اليوم ويتراجع أثره غدًا. وقال Wilmott في مقابلة مع IBM Think: "هذه الأمور لا تُدرَّس في المدارس". "فالأمر أشبه بالتجربة والخطأ إلى أن تفهم كيف تسير هذه الأمور."
ومع بداية العام الجديد تقريبًا، عقد Kaczyński اجتماعًا مع زملائه. كانوا يدركون كيف خرجت رسائلهم من صناديق الوارد لدى العملاء، لكنهم لم يعرفوا بعد كيف يعيدونها إلى هناك. ومع اقتراب موسم عطلات جديد، اتفق فريق Kaczyński على أن الوقت قد حان لطلب المساعدة من جهة خارجية متخصصة في قابلية وصول الرسائل. أجرت الجهة مراجعة شاملة، ثم أوصت بتغييرات حاسمة لكنها ضرورية.
وكان على Bouncer الاستغناء عن المشتركين الذين توقّفوا عن التفاعل. كما قرروا إنشاء نطاقات فرعية منفصلة لرسائل التسويق، ورسائل المعاملات، والرسائل المؤسسية، حتى لا تنتقل مشكلات البريد العشوائي في قناة تواصل واحدة إلى القنوات الأخرى. وبدلًا من إرسال دفعات كبيرة من الرسائل دفعة واحدة، سيقومون بتوزيع الرسائل غير المرتبطة بوقت محدد على عدة أيام، بوتيرة متدرجة.
وخلال أسبوعين أو ثلاثة، تمكنت الشركة من استئناف التواصل مع جمهورها، وبعد بضعة أشهر عادت إلى الإرسال بمعدلاتها المعتادة. أما الاختبار الحقيقي فكان في الفترة التي تسبق Black Friday 2025، حين سنحت لها أخيرًا فرصة تعويض المبيعات التي فقدتها في العام السابق.
أما OutVoice، فلم تحصل على "الإجابة الحاسمة" التي كانت تأملها. وعوضًا عن ذلك، وكما تفعل مؤسسات كثيرة تواجه مشكلات قابلية وصول الرسائل، اكتفت الشركة بتجاوز الأزمة وانتظرت إلى أن تتجه خوارزميات مكافحة البريد العشوائي إلى هدف آخر دون أن تدري الأسباب بدقة.
وبعد بضعة أشهر، عادت رسائل Study Hall للظهور—على نحو مفاجئ—في صناديق الوارد لدى المشتركين، من دون تحذيرات التصيّد الاحتيالي التي كانت تلاحق رسائلها السابقة. شعر Diao بالارتياح لأن المشتركين ظلوا موجودين رغم المرحلة الصعبة، لكنه ظل غير راضٍ عن الطريقة التي سارت بها الأمور. وقال: "آمل ألا يتكرر ذلك". "ولا أعلم إن كنا أكثر استعدادًا له الآن مما كنا عليه سابقًا".
ويدرك Diao أن مزودي خدمات البريد يميلون إلى التحوّط لأنهم يريدون حماية المستخدمين من الضرر. لكنه يرى أنه ينبغي توفير قنوات وآليات أكثر تُمكّن الشركات حسنة النية من التواصل مع تلك الخدمات عند وقوع أزمات تتعلق بقابلية وصول الرسائل. وقال إنه من الناحية المثالية، ينبغي أن تتاح للمرسلين قنوات أكثر—مثل خط مساعدة—لعرض موقفهم وإلزام مزوّدي خدمات البريد بالاستماع إليهم. وقال: "إذا كانت لديهم القدرة على تدمير الشركات بهذه السهولة، فلا بد من وجود آلية استئناف سريعة وفعّالة".
ومع ذلك، قال Iverson إن التمييز بين المرسلين حسني النية والجهات الخبيثة مسألة معقدة. وتواجه قوائم الحظر المستقلة لمكافحة البريد العشوائي—وكذلك مزوّدو خدمات البريد الكبار—صعوبة في مجاراة مرسلي البريد العشوائي، الذين يستخدمون بصورة متزايدة الذكاء الاصطناعي وتقنيات ناشئة أخرى للتحايل على الخوارزميات. ورغم أن مرشحات مكافحة البريد العشوائي قد تُبالغ أحيانًا في "التصحيح" فتَحجب مرسلين حسني النية، فإن البديل قد يكون العودة إلى أوائل الألفينيات، حين كانت صناديق الوارد تغرق بالرسائل غير المرغوب فيها. وقال: "يتطلب الأمر جهدًا كبيرًا للحفاظ على البريد الإلكتروني قابلًا للاستخدام كنظام بنائيّ فعّال للتواصل". وأضاف: "حتى إن لم ترَ ما يجري تحت سطح الماء، فهناك جهد محموم يُبذل باستمرار للحفاظ على استمرارية عمل هذا النظام البنائيّ".
بالإضافة إلى ذلك، قد تكون مرشحات مكافحة البريد العشوائي بمثابة جرس إنذار يدفع بعض المؤسسات إلى إعادة النظر في استراتيجية الإرسال. وقال Bonar، الشريك المؤسس لقمة قابلية وصول الرسائل: "أحيانًا أجد أنهم قدّموا لك خدمة فعلًا حين أطلقوا جرس الإنذار". وأضاف: "فكل شكوى بريد عشوائي أو إلغاء اشتراك—لأنك ترتكب خطأ ما—يقتطع في الواقع من أرباحك".
وفي الأسابيع الحاسمة التي سبقت موسم عطلات هذا العام، ظل مجلد البريد العشوائي لدى Kaczyński فارغًا على نحوٍ مطمئن. وبعد أن قلّصت الشركة الناشئة قائمة المشتركين لديها إلى ما يقارب النصف، وروّجت عرضًا يكاد يطابق عرض العام الماضي—ومع أن موسم العطلات لم ينتهِ بعد—كانت قد سجّلت بالفعل نموًا سنويًا بنسبة 35%، مقارنةً بـ5% في العام السابق. وبالمحصلة، احتاج الأمر إلى ما يقارب عامًا من التجريب العملي السريع بإمكانات محدودة للعودة إلى المسار الصحيح.
وقال Kaczyński: "في عام 2024، ببساطة لم نلحق بالفرصة في الوقت المناسب". أما هذه المرة، فالصورة مختلفة تمامًا. وأضاف: "إن ما نملكه اليوم من معرفة وخبرة وضوابط وإجراءات تشغيلية—إلى جانب قاعدة قوية ومستقرة لقدرة وصول الرسائل—سيمكّننا من الاستفادة من ذروة الموسم خلال أكثر فترات العام ازدحامًا".
اكتشف كيف يمكن أن يؤدي الفصل بين DNS و CDN إلى تحسين الأداء وتوفير التكاليف وتعزيز المرونة. تعرّف على السبب الذي يجعل إدارة DNS بشكل مستقل تُتيح مزيدًا من التحكم في إدارة حركة مرور البيانات ومراقبة الأداء وتعزيز المرونة عبر العديد من مزودي CDN.
يُعد اختيار مزود DNS المناسب أمرًا بالغ الأهمية لإدارة حركة مرور البيانات وضمان المرونة وتحسين الأداء. اكتشف العوامل الأربعة الأساسية التي يجب مراعاتها، بدءًا من حجم المخاطر واحتياجات المطورين وحتى إدارة شبكات تسليم المحتوى (CDN) المتعددة ومتطلبات الأداء.
تعرّف على مدى مساعدة نظام أسماء النطاقات (DNS) المُدار على تعزيز الأداء والأمان، وتقليل زمن الانتقال، وتبسيط العمليات. اكتشف أوجه الاختلاف بين نظام أسماء النطاقات (DNS) المُدار والمُدار ذاتيًا، واستكشف المزايا الرئيسية التي تعود بالنفع على أعمالك.
استكشف مزايا الاستضافة الذاتية لنظام أسماء النطاقات المعتمد في المؤسسات الكبرى وتحدياتها. تعرّف على التعقيدات الخفية وراء الاستضافة الذاتية وسبب كون حلول نظام أسماء النطاقات (DNS) المُدارة هي الخيار الأفضل للتوسع، والمرونة، وكفاءة التكلفة.
IBM NS1 Connect هي خدمة سحابية مُدارة بالكامل لإدارة DNS، وDHCP، وعناوين IP للمؤسسات، وتوجيه حركة مرور التطبيقات.
توفِّر حلول الشبكات السحابية من IBM اتصالًا عالي الأداء لتشغيل تطبيقاتك وأعمالك.
دمج دعم مركز البيانات مع خدمات IBM Technology Lifecycle Services للشبكات السحابية وغيرها.
عزز مرونة شبكتك باستخدام IBM NS1 Connect. ابدأ بحساب مطوِّر مجاني لاستكشاف حلول نظام أسماء النطاقات (DNS) المُدارة أو حدد موعدًا لحضور عرض توضيحي مباشر لمعرفة إلى أي مدى يمكن لمنصتنا تحسين أداء شبكتك وموثوقيتها.