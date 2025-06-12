لقد عبر الذكاء الاصطناعي (AI) نقطة تحول خلال العام الماضي، حيث تحول من مجرد أداة للاستفسار إلى كيان يراقب بهدوء، ويستجيب، ويتعلم باستمرار. خلال هذا التحول، شهد النقاش حول الذكاء الاصطناعي تحولا أيضا. ولم يعد يقتصر على مجال المهندسين وعلماء الأخلاق، بل يتطرق الحديث الآن إلى تنمية الطفولة، ونقل الثقافة، وعلم النفس البشري.

قلة من عبروا عن هذا التحول بوضوح أكبر من عالِم الكمبيوتر De Kai، الذي ظهر مؤخرًا في مكالمة فيديو من منزله في هونغ كونغ، متحدثًا بتركيز حذر. كان يرتدي قميصًا أسود ونظارة مستطيلة، وكان يجلس محاطًا بالكتب والآلات، مما يعكس كونه فنانًا وعالمًا. كان إيقاع حديثه متأنيًا، وطليقًا في استخدام لغة البرمجة ولغة التعبيرات المجازية.

ويعرض كتابه الجديد " Raising AI" (تربية الذكاء الاصطناعي) حجته القائلة بأن الذكاء الاصطناعي يجب أن يُنظر إليه على أنه ظاهرة تنموية أكثر منه أداة صناعية. قال في مقابلة مع IBM Think: "نحن لا نبرمج هذه الأنظمة". "نحن نربيها، تمامًا كما نربي الأطفال."

يعمل Kai أستاذًا في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتقنية، وقد ساعد في ريادة أول أنظمة الترجمة الآلية متعددة اللغات على شبكة الإنترنت، ممهدًا الطريق لمنصات مثل Google Translate. وفي هذه الأيام، يُعرف بشكل متزايد ليس فقط بإسهاماته التقنية ولكن أيضًا لتقديمه استعارة بشرية مذهلة لشرح عواقب الذكاء الاصطناعي. جادل بأنه الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية للنشر، بل جيل نقوم بتربيته.

هذه الاستعارة، القائلة بأن أنظمة الذكاء الاصطناعي (AI) هي أطفال وليست أدوات، تمثل انحرافًا حادًا عن السرديات السائدة حول الذكاء الاصطناعي، فبدلاً من التركيز فقط على التقدم التقني أو المنفعة الاقتصادية، يحثنا De Kai على النظر في الآثار الثقافية والنفسية طويلة المدى لهذه الأنظمة. وهو جزء من حركة متنامية من الباحثين الذين يجادلون بأن الذكاء الاصطناعي هو مرآة للمجتمع.

حيث قال: "إننا نستعين بمصادر خارجية لأجزاء من معارفنا". "والأنظمة التي تراقبنا تتعلم ليس فقط ما نقوله، ولكن كيف تتصرف".