يطرح كبير العلماء في IBM Research، Ruchir Puri، رؤيته لذكاء اصطناعي عملي ومفيد.

إن السعي لابتكار آلات تفكّر بطريقة أقرب إلى الإنسان — أي أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على الاستدلال والتكيّف والتعامل مع طيف واسع من التحديات — يهيمن اليوم على العناوين الرئيسية ويعيد تشكيل أجندات التكنولوجيا. لكن Ruchir Puri، كبير العلماء في IBM Research، يدعو إلى نوع مختلف من الاختراق: ذكاء اصطناعي يثبت قيمته اليوم من خلال فائدته العملية، لا في تاريخ افتراضي بعيد.
لقد كانت فكرة آلة تفكّر مثل الإنسان جزءًا من الثقافة التقنية منذ أكثر من نصف قرن. وفي السنوات الأخيرة، انتقلت هذه الفكرة من هامش مؤتمرات علوم الكمبيوتر إلى قلب الحواريْن العام والسياسي. وأصبح مصطلح الذكاء الاصطناعي العام (AGI) مظلّة تجمع في آن واحد وعود الذكاء الاصطناعي الحديث ومخاطره.
يقول Puri في حديث عن الذكاء الاصطناعي في مقابلة مع IBM Think: "في كل مرة نحقق فيها إنجازًا، ندفع الحدود خطوة أخرى إلى الأمام". "ظننا أن بلوغ مستوى لعب الشطرنج هو النهاية. ثم اعتقدنا أن اللغة هي التحدي الحاسم. والآن أصبح الحديث عن البرمجة أو الاستدلال. "لكن الذكاء العام ما زال مفهومًا غير مُحدّد بوضوح".
وقد بدأ مصطلح "الذكاء الاصطناعي العام" يكتسب زخمًا في العقد الأول من الألفية الجديدة، للتمييز بين أنظمة الذكاء الاصطناعي المحدود المصمَّمة لإتقان مهمة واحدة بعينها، وبين نمط الذكاء الواسع القابل للتكيّف الذي نراه لدى البشر. ولعقود طويلة، ظل هذا الهدف على الهامش، موضوعًا للبحث النظري ولأدب الخيال العلمي أكثر منه محورًا للهندسة السائدة في الصناعة.
لكنّ هذا الوضع بدأ يتغيّر مع ظهور التعلم العميق في العقد الثاني من الألفية، وبروز نماذج الأساس؛ أي الشبكات العصبية واسعة النطاق المدرَّبة على مجموعات بيانات ضخمة ومتنوّعة. لم تكن هذه النماذج "تفكّر" بالمعنى الإنساني للكلمة، لكنها أصبحت قادرة على توليد نصوص مقنعة، واكتشاف الأنماط، وأداء مهام كانت تُعتبر يومًا ما بعيدة تمامًا عن متناول الآلات.
وقد تسارعت وتيرة هذه التطورات في السنوات الأخيرة. أصبحت نماذج مثل GPT-4 وClaude 3 وGemini وغيرها قادرة اليوم على اجتياز الاختبارات المعيارية، وكتابة تعليمات برمجية، وتلخيص الأوراق البحثية، بل وحتى شرح النكات. ومع ذلك، لا تزال هذه النماذج غير مستقرة، وتخطئ كثيرًا في الإجابات، وتفتقر إلى فهم حقيقي. ومع هذا، فهي تطمس الحدود الفاصلة بين أنظمة الذكاء الاصطناعي المحدود وبين ذكاء أكثر مرونة، حتى إن بعض الباحثين يرون فيها ملامح مبكرة للذكاء الاصطناعي العام (AGI). في المقابل، يحذّر آخرون من أنها لا تعدو كونها وهمًا بالكفاءة، وأن مصطلح "الذكاء الاصطناعي العام (AGI)" لا يزال تعبيرًا بلاغيًا أكثر منه توصيفًا تقنيًا دقيقًا.
في أبسط تعريفاته، يشير الذكاء الاصطناعي العام (AGI) إلى آلة تستطيع أداء أي مهمة ذهنية يمكن للإنسان القيام بها — من تعلّم واستدلال وحلّ للمشكلات — مع مستوى مماثل من القدرة على التكيف والتعميم. وعلى خلاف أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية، المحدودة والمتخصّصة بدرجة عالية، يُفترض في الذكاء الاصطناعي العام أن يعمل بمرونة عبر مجموعة كبيرة من المجالات، دون الحاجة إلى برمجته صراحةً لكل مهمة على حدة.
وقد شهد العام الماضي موجة من النماذج الأكثر قدرة، ما زاد من سقف التوقّعات أكثر فأكثر. وقد وصف Sam Altman، الرئيس التنفيذي (CEO) لشركة OpenAI، الذكاء الاصطناعي العام (AGI) بأنه وشيك الحدوث. وتلمّح تصريحاته العلنية، إلى جانب التوجّه الاستراتيجي للشركة، إلى التزام واضح ببناء أنظمة قادرة على التفكير بكفاءة عامة واسعة. وسارت Google DeepMind وAnthropic على النهج نفسه، فأطلقتا أنظمة مُحسّنة للتفكير المنطقي العام، والذاكرة، واستخدام الأدوات.
كما يدعم مستثمرون بارزون ومختبرات أبحاث كبرى رؤية الذكاء الاصطناعي العام، ويؤكد بعضهم أنه قابل للتحقّق خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات. ودخلت النقاشات المتعلقة بالسياسات إلى التيار العام كذلك، إذ يثير المشرّعون والجهات الرقابية تساؤلات حول كيفية تنظيم تقنية لا سوابق تاريخية لها بحكم تعريفها. بالنسبة إلى بعضهم، يبدو ذلك المستقبل قريب المنال على نحو مغرٍ؛ بينما يراه آخرون سابقًا لأوانه إلى حد يبعث على القلق.
لا يتمثّل رد Puri في رفض هذا الطموح من الأساس، بل في إعادة صياغة السؤال: ماذا لو لم تكن الغاية الحقيقية هي بناء آلة تستطيع فعل كل شيء، بل بناء نظام يتقن إنجاز عدد محدود من المهام الجوهرية؟
وكان Puri عنصرًا أساسيًا في تطوير الأنظمة التي تقوم عليها منصتا IBM Watson وwatsonx.ai، وهما من المنصات التي أرست معايير جديدة لما يمكن للآلات إنجازه. واليوم يرى أن هذا المجال يحتاج إلى مبدأ ناظم جديد؛ رؤية أقل ارتباطًا بالأساطير وأكثر تركيزًا على الفائدة العملية. هذه الفكرة، التي يطلق عليها Puri اسم "الذكاء الاصطناعي المفيد" (AUI)، بدأت تشكّل الطريقة التي تصوغ بها IBM وغيرها من المؤسسات البحثية أولوياتها وجهودها.
ويقول: "أحب هذا المنظور القائم على 'لنجعل الذكاء الاصطناعي مفيدًا'، لأنه متى كان مفيدًا حقًا فلن يجد كثيرون سببًا للاعتراض عليه."
وعلى عكس الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، الذي يفترض آلة قادرة على مضاهاة الذكاء البشري أو التفوق عليه في مختلف المجالات، يضع الذكاء الاصطناعي المفيد (AUI) أهدافًا أقل طموحًا، لكنه يعد بعائد أسرع وأكثر مباشرة. فالمقصود ليس ابتكار نظام يكتب سيمفونيات أو يحل محل الفلاسفة. بل تطوير أدوات تعمل باعتمادية عالية داخل سياقات محددة بوضوح، مثل مساعدي البرمجة (code copilots)، وأدوات تدقيق الامتثال، ومحسِّنات مهام سير العمل.
تحدّث Puri من مكتبه في مركز Thomas J. Watson للأبحاث التابع لـ IBM في منطقة Yorktown Heights بولاية نيويورك. ويبدو المبنى، وهو صرح حداثي واسع تحيط به تلال مشجّرة على بُعد نحو ساعة شمال مانهاتن، مكانًا يحمل هدوءًا مهيبًا حيث تجري التطورات العلمية بعيدًا عن الأضواء. ويعبر الزوّار ممرات تتراصّ فيها لوحات أسماء زرقاء منقوش عليها صيغ رياضية، وألواح بيضاء تغطيها معادلات لم تُستكمل بعد. وقد صُمم هذا المختبر على يد المعماري الحداثي Eero Saarinen في مطلع ستينيات القرن الماضي، وكان مسرحًا لعدد من أشهر إنجازات IBM. ويواصل Puri عمله في هذا المكان منذ عقود.
بفضل ممراته الطويلة وإطلالاته على الغابات، يبدو هذا المكان بيئة عمل يُفترض فيها التفكير بعيد المدى، لا مجرد كونه ممكنًا؛ وهي بيئة منسجمة مع الطريقة التي يتناول بها Puri عمله. ويقول إن انتقاله إلى التركيز على مفهوم AUI لا يُعد تغييرًا جذريًا في المسار، بقدر ما هو استمرار لأسئلة يعمل عليها منذ سنوات. لطالما فضّل الأنظمة التي تُظهر قيمة عملية قابلة للتوسّع، مثل أدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير البرمجيات، التي يصفها بأنها "مفيدة على نحو مفاجئ" — ليس للمطورين ذوي الخبرة فحسب، بل أيضًا للمبتدئين الذين يتعلمون البرمجة. ويرى أن هذا المستوى من الإتاحة لمختلف شرائح المستخدمين يجسّد الوعد الحقيقي للذكاء الاصطناعي.
ويشير Puri إلى أنه عندما تُدمج النماذج في عمليات تشغيلية فعلية، ترتفع حساسية القرارات المعتمدة عليها. ففي قطاعات مثل الخدمات المصرفية والنقل والرعاية الصحية، يمكن أن تتحول الأخطاء الصغيرة بسرعة إلى مشكلات كبيرة متتابعة.
يقول Puri: "أعتقد أن الجمهور خرج بانطباع غير دقيق بسبب العروض الاستعراضية اللافتة." "ChatGPT وMidjourney وSora — أدوات مدهشة بلا شك. لكن في بيئات المؤسسات لا مجال لاختراع رقم أو إساءة فهم لائحة تنظيمية. يجب أن تكون النتائج صحيحة تمامًا."
هذا الواقع دفع IBM إلى تبنّي نموذج هجين. فبدل الاعتماد على الأنظمة الاحتمالية وحدها، يجري إقران النماذج بمجموعة من الأدوات الموثوقة، مثل الآلات الحاسبة، وواجهات برمجة تطبيقات البحث، وأدوات التحقق من صحة البيانات المنظمة، للحد من المخاطر. هذه الأساليب لا تدّعي توفير إدراك شبيه بالإدراك البشري. هدفها الأساسي هو تحقيق نتائج متسقة وقابلة للتوقّع. والهدف هو ضمان أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي جديرة بالثقة في البيئات عالية المخاطر، حيث تسبق الدقة وقابلية التدقيق أي اعتبارات تتعلق بالإبداع أو الأسلوب الحواري.
ويقول: "هناك حالات استخدام يكون فيها الإبداع ميزة، وأخرى يتحول فيها إلى نقطة ضعف."
ويستشهد Puri بخبرة IBM في تطوير البرمجيات والأتمتة باعتبارها مثالًا عمليًا على هذا النهج. ويقول عن الذكاء الاصطناعي: "لقد أصبح مفيدًا على نحو لافت؛ فالمطورون يعتمدون عليه في أعمالهم اليومية، والطلاب الذين يتعلمون البرمجة يستفيدون من وكلاء البرمجة المؤتمتين أيضًا. لم تعد فائدته مقتصرة على الخبراء، بل امتدت لتشمل شرائح واسعة من المستخدمين."
يسترجع Puri الشكوك الأولى لدى بعض الباحثين الذين رأوا أنّ تطوير البرمجيات، بوصفه مهمة إبداعية ومعقدة للغاية، سيكون من الصعب على الآلات التعامل معه. ويقول: "كان الاعتقاد السائد أنّها مهمة شديدة الصعوبة." لكن النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) مثل ChatGPT، إلى جانب النماذج المتخصصة المطورة داخل المؤسسات، أثبتت أن ذلك الافتراض لم يكن صحيحًا. "وكان ذلك مفاجئًا لي، ولعدد كبير من الآخرين أيضًا."
ويضيف Puri أنّ المغزى الأوسع هو أنّ "كل مؤسسة أصبحت اليوم مؤسسة برمجيات"، ولذلك يمكن أن تتحوّل فائدة الذكاء الاصطناعي في البرمجة إلى قيمة ملموسة عبر مختلف القطاعات.
ومع كل ما يحيط بالذكاء الاصطناعي من نقاشات حول الفرص والمخاطر والسيناريوهات المستقبلية، يشير Puri إلى أنّه يعود كثيرًا إلى فكرة أكثر بساطة: الثقة. ولا يقصد الثقة من الزاوية الأخلاقية فقط، بل من زاوية الأداء التشغيلي أيضًا. هل ينفّذ النظام ما يَعِد به فعلًا؟ وهل يمكن الاعتماد عليه حتى عندما لا يكون تحت المراقبة المباشرة؟
ويشير بذلك إلى انتشار النماذج مفتوحة المصدر، مثل Llama من Meta، وأنظمة mixture-of-experts (MoE) من Mistral، وسلسلة Granite من IBM، وإلى التحوّل الأوسع نحو أبحاث أكثر شفافية وتعاونًا. فهذه الأنظمة ليست مصممة لأغراض استعراضية. بل صممت ليجري اختبارها وضبطها وتعريضها للتحدي المستمر. إنها تتيح إمكانية التدقيق فيها، وتشجّع على تحسينها وتطويرها.
فعلى سبيل المثال، لا تطرح IBM نماذج Granite باعتبارها "عقولًا" عامة الاستخدام. بل تُقدَّم كأدوات طُوِّرت مع وضع احتياجات عملاء المؤسسات في الاعتبار، وجرت تهيئتها للتعامل مع مهام محددة في مجالات مثل التمويل والخدمات اللوجستية وغيرها من المجالات شديدة التنظيم. ويؤكد Puri أن هذا التركيز مقصود، وأن الفائدة موجَّهة بوضوح نحو استخدامات بعينها.
ويقول: "هذه النماذج ليست مصممة لتحل محل البشر." "إنها مصممة لمساعدة الأشخاص على إنجاز المزيد".
ويشدّد على أن الهدف ليس تقليد الذكاء البشري كما هو، بل أن يكون المعيار الحقيقي هو قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على تقديم نتائج مهمة للأفراد والمؤسسات، بشكل متّسق، وقابل للتوقّع، وعلى نطاق واسع.
وعند النظر إلى المستقبل، يرى Puri أن تطور الذكاء الاصطناعي سيتشكّل بدرجة أقل من خلال اختراقات مركزية تقودها الجهات العليا، وبدرجة أكبر عبر تقدم تدرّجي واسع النطاق تدعمه الشراكات والتجريب والبنى التحتية المشتركة.
واللافت أنه يعتقد أن أهم التطورات لن تصدر عن مختبرات مغلقة أو عروض تجريبية سرية، بل عن مجتمعات تعمل في فضاء مفتوح وتتقاسم ما تطوره. وكما يعبّر عن ذلك بقوله: "هذه واحدة من أولى مجموعات التقنيات التي يحدث فيها الابتكار فعلًا في بيئة مفتوحة."
