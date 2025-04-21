يطرح كبير العلماء في IBM Research، Ruchir Puri، رؤيته لذكاء اصطناعي عملي ومفيد.

وقد تسارعت وتيرة هذه التطورات في السنوات الأخيرة. أصبحت نماذج مثل GPT-4 وClaude 3 وGemini وغيرها قادرة اليوم على اجتياز الاختبارات المعيارية، وكتابة تعليمات برمجية، وتلخيص الأوراق البحثية، بل وحتى شرح النكات. ومع ذلك، لا تزال هذه النماذج غير مستقرة، وتخطئ كثيرًا في الإجابات، وتفتقر إلى فهم حقيقي. ومع هذا، فهي تطمس الحدود الفاصلة بين أنظمة الذكاء الاصطناعي المحدود وبين ذكاء أكثر مرونة، حتى إن بعض الباحثين يرون فيها ملامح مبكرة للذكاء الاصطناعي العام (AGI). في المقابل، يحذّر آخرون من أنها لا تعدو كونها وهمًا بالكفاءة، وأن مصطلح "الذكاء الاصطناعي العام (AGI)" لا يزال تعبيرًا بلاغيًا أكثر منه توصيفًا تقنيًا دقيقًا.

في أبسط تعريفاته، يشير الذكاء الاصطناعي العام (AGI) إلى آلة تستطيع أداء أي مهمة ذهنية يمكن للإنسان القيام بها — من تعلّم واستدلال وحلّ للمشكلات — مع مستوى مماثل من القدرة على التكيف والتعميم. وعلى خلاف أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية، المحدودة والمتخصّصة بدرجة عالية، يُفترض في الذكاء الاصطناعي العام أن يعمل بمرونة عبر مجموعة كبيرة من المجالات، دون الحاجة إلى برمجته صراحةً لكل مهمة على حدة.

وقد شهد العام الماضي موجة من النماذج الأكثر قدرة، ما زاد من سقف التوقّعات أكثر فأكثر. وقد وصف Sam Altman، الرئيس التنفيذي (CEO) لشركة OpenAI، الذكاء الاصطناعي العام (AGI) بأنه وشيك الحدوث. وتلمّح تصريحاته العلنية، إلى جانب التوجّه الاستراتيجي للشركة، إلى التزام واضح ببناء أنظمة قادرة على التفكير بكفاءة عامة واسعة. وسارت Google DeepMind وAnthropic على النهج نفسه، فأطلقتا أنظمة مُحسّنة للتفكير المنطقي العام، والذاكرة، واستخدام الأدوات.

كما يدعم مستثمرون بارزون ومختبرات أبحاث كبرى رؤية الذكاء الاصطناعي العام، ويؤكد بعضهم أنه قابل للتحقّق خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات. ودخلت النقاشات المتعلقة بالسياسات إلى التيار العام كذلك، إذ يثير المشرّعون والجهات الرقابية تساؤلات حول كيفية تنظيم تقنية لا سوابق تاريخية لها بحكم تعريفها. بالنسبة إلى بعضهم، يبدو ذلك المستقبل قريب المنال على نحو مغرٍ؛ بينما يراه آخرون سابقًا لأوانه إلى حد يبعث على القلق.

لا يتمثّل رد Puri في رفض هذا الطموح من الأساس، بل في إعادة صياغة السؤال: ماذا لو لم تكن الغاية الحقيقية هي بناء آلة تستطيع فعل كل شيء، بل بناء نظام يتقن إنجاز عدد محدود من المهام الجوهرية؟

وكان Puri عنصرًا أساسيًا في تطوير الأنظمة التي تقوم عليها منصتا IBM Watson وwatsonx.ai، وهما من المنصات التي أرست معايير جديدة لما يمكن للآلات إنجازه. واليوم يرى أن هذا المجال يحتاج إلى مبدأ ناظم جديد؛ رؤية أقل ارتباطًا بالأساطير وأكثر تركيزًا على الفائدة العملية. هذه الفكرة، التي يطلق عليها Puri اسم "الذكاء الاصطناعي المفيد" (AUI)، بدأت تشكّل الطريقة التي تصوغ بها IBM وغيرها من المؤسسات البحثية أولوياتها وجهودها.

ويقول: "أحب هذا المنظور القائم على 'لنجعل الذكاء الاصطناعي مفيدًا'، لأنه متى كان مفيدًا حقًا فلن يجد كثيرون سببًا للاعتراض عليه."

وعلى عكس الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، الذي يفترض آلة قادرة على مضاهاة الذكاء البشري أو التفوق عليه في مختلف المجالات، يضع الذكاء الاصطناعي المفيد (AUI) أهدافًا أقل طموحًا، لكنه يعد بعائد أسرع وأكثر مباشرة. فالمقصود ليس ابتكار نظام يكتب سيمفونيات أو يحل محل الفلاسفة. بل تطوير أدوات تعمل باعتمادية عالية داخل سياقات محددة بوضوح، مثل مساعدي البرمجة (code copilots)، وأدوات تدقيق الامتثال، ومحسِّنات مهام سير العمل.