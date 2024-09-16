تعرض مجال المطاعم لعدد متزايد من الهجمات الإلكترونية في العامين الماضيين، وكانت سلاسل المطاعم الكبرى للوجبات السريعة هي المستهدفة الرئيسية. إليكم ملخصا لأنواع الهجمات التي ضربت هذه الصناعة وما حدث بعد ذلك.
اختراقات أمن البيانات كانت مشكلة كبيرة، حيث تعرضت عدة سلاسل مطاعم كبيرة لحوادث أثرت على المعلومات الحساسة لكل من الموظفين والعملاء. في حالة بارزة، أثر اختراق على 183,000 شخص، وكشف عن أسماء وأرقام الضمان الاجتماعي وأرقام رخص القيادة والمعلومات الطبية وبيانات الاعتماد ومعلومات التأمين الصحي وبيانات مالية أخرى. هجوم آخر اخترق بيانات الموظفين، بما في ذلك الأسماء وأرقام رخص القيادة، رغم أنه لم يؤثر على العمليات أو بيانات العملاء.
كما أصبحت هجمات برمجيات الفدية الخبيثة شائعة بشكل متزايد، لا سيما في قطاعي الأغذية والزراعة. وقد أدت إحدى الحوادث الهامة إلى إغلاق ما يقرب من 300 مطعم في المملكة المتحدة بشكل مؤقت لمدة يوم واحد. غالبا ما تستهدف هذه الهجمات الصناعات التي تحتوي على ثغرات أمنية قابلة للاكتشاف.
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت بعض الاختراقات الوصول غير المصرح به إلى حسابات البريد الإلكتروني للموظفين. على سبيل المثال، أدى اختراق أمن إلى الوصول إلى حسابيّ بريد إلكتروني لاثنين من الموظفين، مما أثر على عدد قليل من الأشخاص.
لقد تباين تأثير هذه الهجمات الإلكترونية على عمليات المطاعم. وقد تسبب بعضها في حدوث اضطرابات مؤقتة في عمليات الشركة وانقطاع تقني على مستوى النظام مما أثر على الطلبات الرقمية، بينما أدى بعضها إلى إغلاق مواقع فعلية لفترة وجيزة. وغالبًا ما تتضمن البيانات المخترقة معلومات الموظفين، مثل الأسماء وأرقام الضمان الاجتماعي وأرقام رخص القيادة، بالإضافة إلى المعلومات المالية. استجابة لذلك، عادة ما تقوم الشركات المتأثرة بإبلاغ المتأثرين، وتقديم خدمات مراقبة الائتمان أو حماية من سرقة الهوية، وتنفيذ خطط خطة الاستجابة للحوادث، والتواصل مع خبير الأمن السيبراني لاستعادة وتأمين الأنظمة.
وقد نشأت أيضًا عواقب قانونية، حيث تواجه بعض الشركات دعاوى قضائية جماعية.
كان أحد التوجهات الفائقة هو ظهور المدفوعات الرقمية لمعاملات المطاعم - الآن، حوالي %80 من المعاملات رقمية - مما يعني أن هناك المزيد من بيانات العملاء الرقمية والمعلومات الأخرى.
وكما هو الحال مع الهجمات في الصناعات الأخرى، تكشف هذه الهجمات عن مزيد من التعقيد والتكرار، خاصة التصيد الاحتيالي، وبرامج الفدية، وجمع بيانات الاعتماد. غالبا ما تستهدف هذه الهجمات حسابات البريد الإلكتروني للموظفين وأنظمة نقاط البيع (POS)، مستغلةً معدل دوران الموظفين العالي والوعي بالأمن السيبراني بين موظفي المطاعم.
تتزايد تكاليف خروقات المطاعم ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى الإضرار بالسمعة والاضطرابات التشغيلية وفقدان ثقة العملاء والعقوبات القانونية.
وبينما تحظى الهجمات على شركات المطاعم الكبرى بتغطية إعلامية، فإن المنظمات الصغيرة أكثر عرضة للخطر، لأنها أكثر عرضة لافتقارها لموارد وخبرات السلاسل الكبرى وغالبا ما تستخدم أدوات أمنية من مستوى المستهلك، والتي لا تكون قادرة على الحماية من عناصر التهديد الكبرى.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيصلك محتوى الاشتراك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك من هنا. لمزيد من المعلومات، راجع بيان خصوصية IBM.
يجب أن تلتزم المطاعم على اختلاف أحجامها بقائمة الإرشادات التالية للحماية من مثل هذه الهجمات:
من المنطقي أن نفترض أن المطاعم والمؤسسات القائمة على الأغذية سوف تظل مستهدفة بالهجمات الإلكترونية خلال السنوات القليلة المقبلة، مع استمرار ارتفاع تكاليف الاختراقات. من الأفضل بكثير الاستثمار مقدمًا حتى لا تتعرض للإرهاق.