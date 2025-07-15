السباق لتسخير الذكاء الاصطناعي في مكافحة الحرائق

يبرز الذكاء الاصطناعي كأداة حاسمة في مكافحة حرائق الغابات الآخذة في التفاقم.
مع تسبب التغير المناخي في مواسم حرائق أكثر حدة وتقلبًا، يتسابق العلماء والشركات الناشئة لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على اكتشاف الحرائق والتنبؤ بها وحتى نمذجة سلوكها قبل وصول فرق الإطفاء. لقد تحولت المخاطر التي كانت بطيئة التطور إلى ساحة لمعركة سريعة الوتيرة تعتمد على البيانات، ويصبح الذكاء الاصطناعي أكثر فأكثر في قلب هذه المعركة.
قالت Sonia Kastner، الرئيسة التنفيذية لشركة Pano AI الناشئة المتخصصة في الكشف عن حرائق الغابات، في مقابلة مع IBM Think: "نحن لا نكتفي بالكشف عن الدخان. نحن نمنح فرق الإطفاء نوعًا من الأسبقية المبكرة التي يمكن أن تمنع وقوع كارثة".
أغلقت شركة Pano AI مؤخرًا صفقة تمويل من الفئة ب بقيمة 44 مليون دولار ، ليصل إجمالي تمويلها إلى 89 مليون دولار أمريكي ، لتوسيع بنيتها التحتية للكشف عن حرائق الغابات وتعزيز أدوات التنبيه في الوقت الحقيقي. يحدد النظام دخان حرائق الغابات باستخدام الذكاء الاصطناعي ومجموعة بيانات من الصور، ويرسل تنبيهات مؤكدة إلى وكالات الإطفاء بعد دقائق من اندلاع الحرائق.
أصبح هذا النوع من الكشف المبكر هدفًا رئيسيًا لمسؤولي السلامة العامة والعلماء على حد سواء الذين يقولون إنهم بحاجة إلى معلومات أسرع وأكثر دقة. يُتوقع الآن من رجال الإطفاء في الغابات اتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية بمعلومات جزئية، غالبًا في مناطق وعرة أو نائية. ولحسن الحظ، يحاول العديد من الباحثين والشركات الآن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين هذه الرؤية، من خلال الجمع بين البيانات من الكاميرات والأقمار الصناعية والنماذج للمساعدة على تحديد الحرائق الصغيرة قبل أن تتفاقم وتصبح كوارث.
قالت Kastner: "أكثر ما يلفت الانتباه هو مدى نقص الموارد المتاحة لرجال الإطفاء في المناطق البرية. إنهم يؤدون عملاً محفوفًا بالمخاطر من دون امتلاك الأدوات التي يحتاجونها. الخلاصة واضحة: الأفراد في الخطوط الأمامية مستعدون. وما يحتاجونه هو أدوات تلبي الضرورة الملحة للتهديد".
قد لا تزال فرق الإطفاء مجهزة بالمناشير الكهربائية وأجهزة اللاسلكي في الخطوط الأمامية، ولكن الأمل معقود على أن تصل المساعدة في نهاية المطاف من خلال مجموعة أدوات مختلفة تمامًا. في جامعة جنوب كاليفورنيا، في مختبر هادئ بعيدًا عن أي خطوط نار، يحاول Assad Oberai، أستاذ هيوز وأستاذ الهندسة الفضائية والميكانيكية، أن يمنح فرق الإطفاء قدرة لم يسبق لهم أن امتلكوها من قبل، وهي القدرة على التنبؤ. وهو يعمل على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي مصممة للتنبؤ بسلوك الحرائق في الأماكن التي تعاني فيها النماذج التقليدية القائمة على الفيزياء من صعوبات، مثل الغابات والمناطق السكنية المكتظة بالسكان.
قال Oberai في مقابلة مع IBM Think: "لدينا بعض النماذج الجيدة التي تتنبأ بانتشار حرائق الغابات في البيئات الطبيعية. ولكن في أماكن مثل التلال المحيطة بلوس أنجلوس، حيث تلتقي النباتات الطبيعية بالمنازل، تكون الخصائص الفيزيائية معقدة للغاية. وهنا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوفر حلاً للمشكلة".
وفقًا لـ Oberai، فإن أحد أكبر التحديات التقنية في استخدام الذكاء الاصطناعي لحرائق الغابات هو السرعة. يجب أن تقدم النماذج نتائج سريعة وقابلة للتنفيذ يسهل على فرق الإطفاء تفسيرها في ظل الضغط. كما يجب أن تأخذ في الحسبان عوامل عدم اليقين، مثل التغيرات في أنماط الطقس والنباتات والتضاريس، مع الاستمرار في إنتاج سيناريوهات عملية وجديرة بالثقة.
قال Oberai: "لا توجد إجابة واحدة لما ستفعله النيران تاليًا. ولكن النظام الجيد يمكنه أن يظهر لك مجموعة من الاحتمالات ويساعدك على فهم المخاطر في الوقت الفعلي".
الفكرة ليست التنبؤ بالمستقبل بشكل مؤكد، بل تضييق نطاق المجهول، ما يمنح فرق الإطفاء توقعات تشبه توقعات الطقس بدلاً من التخمين. وهذا هو الوعد الكامن وراء أنظمة مثل Pano AI، التي تجمع بين التعلم الآلي وأحد الأساليب القديمة في مكافحة الحرائق: الرؤية الجيدة.
تمسح كاميرات Pano AI، المثبتة على أبراج وتلال بعيدة، الأفق كل 60 ثانية، بحثًا عن أي أثر يدل على دخان حرائق الغابات. وعند ظهور شيء مريب، لا تُرسل الصور إلى خوارزمية فحسب، بل أيضًا إلى فريق من المحللين البشريين الذين يميزون الحرائق عن الضباب في الوقت الفعلي. فإذا تأكدوا من وجود حريق، ينشئ النظام تنبيهًا كاملاً، مع إحداثيات GPS وفيديو مباشر ومعلومات سرعة الرياح ودرجة الحرارة، ويرسله مباشرة إلى إدارات الإطفاء ومديري الطوارئ.
الهدف ليس فقط أن يكون النظام سريعًا، بل أن يكون جديرًا بالثقة أيضًا. حيث تؤدي التنبيهات الكاذبة إلى إهدار الوقت والموارد، خاصة في المناطق التي تعاني بالفعل من نقص في فرق الإطفاء. قالت Kastner إن نظام Pano AI مدرب على التمييز بين دخان حرائق الغابات والضباب والبخار والغبار وغيرها من الضوضاء البصرية. وصُممت التنبيهات لتكون مبكرة ودقيقة.
وأضافت Kastner: "السرعة وحدها ليست مفيدة ما لم تؤدِ إلى الاستجابة الصحيحة. نحن نركز على تقديم تنبيهات قابلة للتنفيذ ومتوافقة مع التضاريس والظروف المحلية".
على عكس أدوات الكشف المبكر عن الدخان، التي كانت تعتمد على المراقبين البصريين أو تنبؤات الطقس، فإن الأنظمة الحالية مبنية على كميات هائلة من الصور والحوسبة السحابية والتعلم الآلي. تتضمن مجموعة بيانات التدريب الخاصة بنموذج Pano تسلسلات صور من أربعة مواسم حرائق، تتراوح من المناطق القاحلة في أستراليا إلى الغابات الثلجية في كولومبيا البريطانية. وقالت Kastner إن هذا التنوع يساعد النظام على تعلم شكل الدخان في ظل ظروف مختلفة وعبر أنظمة بيئية متنوعة.
لكن الحريق نفسه ليس سوى جزء من المعادلة. يُستخدم الذكاء الاصطناعي أيضًا لتقدير الأماكن الأكثر عرضة لاندلاع الحرائق، باستخدام التضاريس ومستويات الوقود والبيانات البيئية في الوقت الفعلي. وفي بعض الحالات، تُستخدم صور الطائرات من دون طيار والأقمار الصناعية لرسم خرائط مصادر الوقود مقدمًا. وفي حالات أخرى، يكون الهدف هو مراقبة نقاط الاشتعال المعروفة، مثل خطوط الكهرباء أو ممرات البرق الجاف.
ومع ذلك، أكد Oberai أن العديد من الحرائق الأكثر خطورة تحدث في مناطق انتقالية يصعب نمذجتها، مثل المناطق الواقعة بين المناطق البرية والحضرية.
"هذه هي بالضبط المواقع التي يمكن أن تكون فيها الحرائق أكثر فتكًا. فهي تضم مزيجًا من الأشجار والشجيرات والطرق والمباني والأسوار والمنصات وخزانات الوقود. وتوجد فيها هياكل طبيعية وأخرى من صنع الإنسان جنبًا إلى جنب. وهذا يجعل من الصعب جدًا محاكاتها باستخدام الأدوات التقليدية".
أضاف Oberai أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد على التغلب على هذه التعقيدات من خلال التعلم من البيانات، بدلاً من النظرية. ولكن يجب تدريبه بعناية وتقييمه مقارنة بالأحداث الواقعية. وهو حذر بشأن حدود أي نموذج، ولكنه متفائل بشأن إمكاناته.
قال: "من المتصور أن نموذجًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي يمكنه تعلم السلوك في هذه المناطق بشكل أكثر فعالية. وإذا نجحنا في ذلك، يمكن أن تصبح هذه الأنظمة جزءًا أساسيًا من طريقة تخطيطنا للاستجابة للحرائق المستقبلية".
حتى الآن، لا تزال معظم الوكالات العامة في المراحل الأولى من اعتماد هذه الأنظمة. بدأت بعض المقاطعات والمرافق العامة في تركيب شبكات كاميرات عالية الدقة للكشف عن حرائق الغابات، ولكن مستوى التغطية المطلوب لمجاراة نمو مواسم الحرائق لم يتحقق بعد. وقد أدى ذلك إلى إيجاد فرصة سوقية لشركات ناشئة مثل Pano AI التي تتعاون الآن مع كل من الوكالات العامة والشركات الخاصة، بما في ذلك شركات التأمين والطاقة.
قالت Kastner إن في المناطق المعرضة لحرائق الغابات، يمكن أن ينقذ التنبيه المبكر ولو لبضع دقائق أرواحًا ومنازل وملايين الدولارات. وهي تعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد على التغلب على هذه المشكلة. وأضافت: "اليوم، يساعد الذكاء الاصطناعي على الكشف عن حالات الاشتعال في الوقت الفعلي، وتقليل حالات التنبيه الكاذب، وجمع مصادر معلومات متعددة في واجهة عرض واحدة تدعم اتخاذ قرارات أسرع".
تتوقع أن يتوسع دور الذكاء الاصطناعي في المستقبل ليتجاوز مرحلة الكشف إلى مرحلة التنسيق وتخصيص الموارد. وقد يشمل ذلك تزويد قادة الإطفاء بنظرة عامة حية على ظروف التضاريس وحمولات الوقود أو الاتجاه المحتمل لانتشار الحريق بناءً على تغير اتجاه الرياح.
في الوقت نفسه، يعمل باحثون مثل Oberai على دفع الحدود إلى أبعد من ذلك، من خلال تجربة نماذج هجينة تمزج بين الفيزياء وتقنيات التعرف على الأنماط المدربة بالذكاء الاصطناعي. وقد تتمكن هذه الأنظمة في نهاية المطاف من محاكاة ديناميكيات الحرائق على مستوى الكتل السكنية في مناطق الضواحي أو التنبؤ بمدى ضعف الهياكل بدقة أكبر.
قال Oberai: "لقد بدأنا للتو فهم ما يمكن أن تفعله هذه الأدوات".
هناك أيضًا جهود متواصلة لتطبيق هذه التقنيات خارج المناطق التقليدية عالية المخاطر. يتوسع نموذج Pano AI الآن إلى مناطق لم تشهد في الماضي سوى عدد قليل من الحرائق الكبرى، ولكنها أصبحت أكثر عرضة للخطر بسبب تغير أنماط هطول الأمطار والحرارة. تقول Kastner إن هذا النوع من الإستراتيجيات المستقبلية ضروري للتكيف مع الواقع المناخي الجديد.
وأضافت: "نحن نتوسع في مناطق لم تكن تشهد حرائق في الماضي، ولكنها بدأت تشهدها الآن. الخطر يتزايد، والمجتمعات بحاجة إلى طرق أفضل للاستعداد".
سيتطلب هذا الاستعداد تمويلاً. جمعت Pano AI رأس مال استثماري لتوسيع نطاق عملها، على الرغم من أن الشركة لم تكشف عن أرقام محددة. فكرتها بسيطة: تقليل المخاطر من خلال الكشف المبكر والاستخبارات السريعة. ومع ذلك، يؤكد قادة الشركة أن الذكاء الاصطناعي ليس حلاً سحريًا. فهو لا يتجاوز جودة البيانات التي يتلقاها والبنية التحتية التي يعمل عليها والأشخاص الذين يدعمهم.
قالت Kastner: "الذكاء الاصطناعي لا يحل محل البشر. إنه يساعدهم على التحرك بسرعة أكبر ووضوح أكبر".
قد يشبه مستقبل مكافحة الحرائق غرفة تحكم أكثر من كونه محطة إطفاء تقليدية. وسيشمل خرائط وشاشات ونماذج، إلى جانب الشاحنات والخراطيم. وإذا كان الباحثون مثل Oberai ورواد الأعمال مثل Kastner على حق، فإن هذا المستقبل قد أصبح حقيقة بالفعل.
قال Oberai: "الحرائق تتغير. وعلينا أن نتغير معها".
