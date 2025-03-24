وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي أنظمة مستقلة تعمل بمحركات النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) ويمكنها تنفيذ إجراءات، واستخدام أدوات، والتفاعل مع البرمجيات، لم يعودوا مجرّد أدوات للإجابة عن الأسئلة. فقد بدأوا في العمل مثل زملاء العمل الرقمي.

قدمت NVIDIA مؤخرًا الذكاء الاصطناعيAI-Q وAgentIQ، وهو مخطط مصدر مفتوح جديد ومجموعة أدوات تهدف إلى مساعدة الشركات على نشر وكلاء متعددين في وقت واحد لمعالجة المشكلات المعقدة. وتم تصميم هذه الأدوات لتمكين الوكلاء من التفكير والتخطيط والعمل معًا عبر منصات البرامج. وتشير هذه الحركة إلى غزو NVIDIA بشكل أعمق للوكلاء، من خلال الانضمام إلى IBM، التي كانت بالفعل تعمل على تطوير أنظمة وكيلة للاستخدام التجاري من خلال منصة IBM watsonx Orchestrate.

تتيح IBM watsonx Orchestrate للوكلاء المصممين مسبقًا الاتصال بأكثر من 1500 أداة مؤسسية، مما يعمل على تبسيط المهام عبر الأقسام دون الحاجة إلى كود أو إصلاحات كبيرة للبرامج. وبذلك، يُعد هذا جزءًا من اتجاه أوسع في الذكاء الاصطناعي المؤسسي، يركز على أنظمة قابلة للتوسع ومتكاملة، وقادرة على التعامل مع العمليات في العالم الحقيقي.

تقول Maryam Ashoori، مديرة أولى لإدارة المنتجات في IBM watsonx.ai، في مقابلة مع IBM Think، "إنها نافذة لجلب الأتمتة إلى كل ركن من أركان المؤسسة". "ويمكنك توصيل النماذج اللغوية الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي بمهام سير العمل الحالية."