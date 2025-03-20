ما الذي يكشفه مؤتمر تقنية وحدات معالجة الرسوميات من NVIDIA عن مستقبل الذكاء الاصطناعي للمؤسسات؟

يعد مؤتمر تقنية وحدات معالجة الرسوميات (GTC) من NVIDIA أحد أكثر الأحداث التقنية المنتظرة في العام. ولم يكن "سوبر بول الذكاء الاصطناعي" لهذا العام، كما يطلق عليه غالبًا في وسائل الإعلام، استثناءً: فخلال الأسبوع الذي بدأ بخطاب رئيس NVIDIA التنفيذي، Jensen Huang، الذي استمر ساعتين، كشفت شركة الرقائق العملاقة عن العديد من الابتكارات الرئيسية التي يجب متابعتها في الأشهر المقبلة.

من نماذج الأساس مفتوحة المصدر إلى الشراكات مع Microsoft وGM وIBM، تشير كل الأدلة إلى موضوع مشترك: لم تعد NVIDIA مجرد شركة تصنيع رقائق. يقول المهندس Kunal Sawarkar المتميز في IBM في مقابلة مع IBM Think: "بعد أن كانت شركة أجهزة، أصبحت الآن [أيضًا] تريد أن تصبح شركة برمجيات ذكاء اصطناعي. تدخل NVIDIA مجالات لم تكن الشركات الأخرى ينظرون إليها فيها كمنافس من قبل".

وفقًا لـ Huang، فإن صناعة الذكاء الاصطناعي تمر بمرحلة تحول حاسمة بقيمة تريليون دولار أمريكي مع ظهور الذكاء الاصطناعي الاستدلالي والوكيل الذي يقود الطلب على الحوسبة بالذكاء الاصطناعي.

فيما يلي بعض التطورات التي يقول خبراء IBM إنهم سيتابعونها عن كثب في الأشهر المقبلة.