مع تنافس نماذج الاستدلال مثل o1 من OpenAI وDeepSeek-R1 وGemini 2.5 من Google على صدارة مؤشرات ذكاء الذكاء الاصطناعي، أصبحت المؤسسات التي تسعى إلى دمج الذكاء الاصطناعي أكثر حذرًا مما يُعرَف باسم "تضخّم النماذج" - وهي الظاهرة التي تصبح فيها النماذج كبيرة أو معقدة بشكل غير ضروري، ما يزيد من تكاليف الحوسبة ووقت تدريب النموذج ويقلل من سرعة تقديم الاستجابات التي تحتاجها المؤسسات.

يستخدم o1 وDeepSeek-R1 من OpenAI منطق سلسلة الأفكار (CoT) لتقسيم المشكلات المعقدة إلى خطوات، ما يحقق أداءً غير مسبوق ودقة أكبر من النماذج السابقة. لكن CoT تتطلب أيضًا موارد حوسبة كبيرة أثناء الاستدلال، ما يؤدي إلى مخرجات طويلة وزيادة زمن الانتقال، وفقًا لما ذكره Volkmar Uhlig، نائب الرئيس وقائد مجموعة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في IBM، في مقابلة مع IBM Think.

ظهرت فئة جديدة من تقنيات المطالبة، موصوفة في عدة أوراق بحثية حديثة، تتراوح من "ذرات الأفكار" (AoT) إلى "سلسلة المسودات" (CoD)، تهدف إلى زيادة كفاءة ودقة CoT من خلال مساعدة النماذج على حل المشكلات بشكل أسرع - ما يقلل بذلك التكاليف وزمن الانتقال.

يرى عالم الذكاء الاصطناعي ومؤسس الشركات الناشئة، Lance Elliott، أن الفروع الجديدة لسلسلة الأفكار تمثِّل تنويعات في أدوات مهندس المطالبات. يخبرنا في مقابلة مع IBM Think: "قد يحتوي صندوق أدوات الأعمال المنزلية المعتاد على مطرقة عادية - وهذا سيكون بمثابة CoT". وستكون AoT شبيهة باستخدام مطرقة متخصصة تُستخدم في حالات القص وتعديل الجدران الجافة. يمكنك استخدام مطرقة عادية لأعمال الجدران الجافة، لكن من الأفضل استخدام مطرقة مخصصة للجدران الجافة إذا توفَّرت لديك وكانت لديك الخبرة الكافية في استخدامها بشكل صحيح".

ترى Vyoma Gajjar، مهندسة الحلول التقنية للذكاء الاصطناعي في IBM، إمكانيات كبيرة في هذه الفروع الجديدة لسلسلة الأفكار، خاصةً بالنسبة إلى المؤسسات "التي تبحث عن طرق أكثر كفاءة من حيث التكلفة لمطالبة النماذج الصغيرة للحصول على إجابات دقيقة لحالات الاستخدام الخاصة بها"، حسب قولها.