تجمع شركة National Public Data، المملوكة لشركة Jerico Pictures, Inc.، البيانات بصفتها شركة لفحص الخلفية، ومقرها فلوريدا. لم يوافق المستهلكون المدرجون في قواعد بيانات National Public Data على منح بياناتهم للشركة.

وفقًا للدعوى القضائية التي قدَّمها Christopher Hofmann، نشرت مجموعة إجرامية إلكترونية تُعرَف باسم USDoD قاعدة بيانات تحتوي على معلومات خاصة لنحو 2.9 مليار مواطن أمريكي، بما في ذلك الأسماء الكاملة وأرقام الضمان الاجتماعي والعناوين على الشبكة الخفية. وتضمنت البيانات أيضًا معلومات عن أقارب الأفراد. كان أحد الجوانب الفريدة للبيانات هو طول العمر - حيث امتدت العناوين على مدى عقود من الإقامة، وبعض الأقارب متوفون منذ ما يصل إلى عقدين من الزمن.

حددت مجموعة المخترقين سعر شراء قاعدة البيانات بمقدار 3.5 ملايين دولار أمريكي. أكَّد موقع VX-Underground التعليمي الذي يركِّز على الأمن الإلكتروني أن المعلومات في قاعدة البيانات بحجم 277.1 جيجابايت كانت حقيقية ودقيقة بعد أن أبلغتها المجموعة بنية تسريب قاعدة البيانات. نظرًا لأن شركة National Public Data غير ملزمة بمتطلبات CIRCIA للبنية التحتية الحساسة، لم يكن مطلوبًا من الشركة الإبلاغ عن الاختراق في غضون 72 ساعة.

هذه البيانات الشخصية غير المشفَّرة وغير المظللة تم اختراقها ونشرها ثم بيعها على الشبكة الخفية، نتيجة أفعال وإغفالات المدعى عليهم المهملة و/أو المتهورة وفشلهم التام في حماية البيانات الحساسة للعملاء. استهدف القراصنة بيانات التعريف الشخصية للمدعي وأعضاء الفئة وحصلوا عليها بسبب قيمتها في استغلال وسرقة هوياتهم. وتنصّ الدعوى على أن الخطر الحالي والمستمر على ضحايا اختراق أمن البيانات سيستمر طوال حياتهم.