إعادة كتابة السيناريو والبيانات للذكاء الاصطناعي في الأفلام

منذ انطلاق الأبحاث حول نماذج توليد الفيديو من النص، توقّع كثيرون في صناعة الذكاء الاصطناعي نقلةً نوعية جديدة في إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية. انضمّ المخرج James Cameron إلى مجلس إدارة Stability AI قبل نحو عام، وأعلن المخرج الحائز جائزة الأوسكار Darren Aronofsky مؤخرًا عن شراكة مع Google DeepMind. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الأفلام المنتَجة باستخدام الذكاء الاصطناعي ستكون مؤهلة للفوز بجوائز الأوسكار، بحسب الأكاديمية. كما أطلقت Netflix مؤخرًا أول عمل لها يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي.

كان الذكاء الاصطناعي قضية شديدة الحساسية في هوليوود، خصوصًا خلال إضراب الكتّاب. عبّر كثير من الفنّانين صراحة عن خشيتهم من إمكان استنساخ أصواتهم أو صورهم من دون موافقتهم.

لكن، بحسب Talukdar، لم يُقدم معظم المنتجين بعد على خطوة تبني الذكاء الاصطناعي. وليس بسبب ما تستطيع التقنية فعله أو تعجز عنه، بل نتيجة المخاوف المرتبطة بحقوق النشر. وقال: "وجدنا على مستوى الاستوديوهات أنه، لأسباب قانونية وأخلاقية معًا، لا أحد يرغب في استخدام هذه النماذج بسبب البيانات التي تم تدريبها عليها".

وأضاف Talukdar: "بغض النظر عن مآل الدعاوى القضائية المختلفة وكيف ستُرسى السوابق، يبقى الخوف قائمًا من أنه عند استخدام نموذج مدرّب على ملايين الساعات من اللقطات، قد ينتهي الأمر إلى تسريب أو توليد مواد مرئية خاضعة لحقوق النشر، حتى إن لم يكن ذلك مقصودًا". "هذا خيار مرفوض تمامًا بالنسبة لصنّاع الأفلام الجادّين والشركات الجادّة".

وتقوم فكرة نموذج Moonvalley الأساس Marey، الذي أُطلق في يوليو، على ابتكار أداة تمكّن الفنّانين وتخفف هذا الخوف. وبحسب ما توضحه الشركة، فقد جرى تدريب النموذج على محتوى مرخّص، وهي تفخر أيضًا بأنه يمنح المبدعين درجة أعلى من التحكم.

"ننظر إلى [عملائنا] باعتبارهم محترفين بالمعنى الواسع للكلمة. لسنا نركّز على المستهلك الفردي أو مقاطع TikTok"، قال Mooser في مقابلة مع IBM Think. "المبدعون وصنّاع الأفلام الجادّون يحتاجون إلى سيطرة حقيقية على ما ينتجون، تتجاوز مجرد كتابة بعض الكلمات".