أهم اتجاهات التكنولوجيا المالية من Money 20/20

Belday: هناك العديد من العوامل المساهمة. إن تفضيلات المستهلكين آخذة في التغير، فنحن جميعًا نريد حلاً رقميًا، وسهل الاستخدام، وفوريًا، ومريحًا. وقد تطورت شركات التقنية المالية، التي بدأت كجهات اضطراب في الأداء، لتلبية متطلبات المستهلكين، وهو ما سمح لهم على نحو فعال بأن يتم تصنيفهم كقادة. وبمرور الوقت، نجحت في بناء سمعة للعلامة التجارية والثقة بها، مما يجعلها بدائل مجدية للبنوك التقليدية. ومن الأمثلة البارزة على ذلك PayPal وSquare، والتي تُعرف الآن باسم Block، Inc.

وبالنظر إلى ذلك من الجانب التنظيمي، فإن العديد من شركات التقنية المالية التي تكيفت واستثمرت في الامتثال كانت قادرة على الحفاظ على النمو. ولقد بنوا الثقة مع المستهلكين. قارن ذلك بشركات التقنية المالية الأخرى التي تعمل في بيئات غير منظمة نسبيًا.

كما تركز هذه الشركات على التعاون مع البنوك. فإنها تقدم حلول جاهزة لتسمية تجارية أخرى حتى يتمكنوا من الوصول إلى أسواق أكبر وتقديم حلول أكثر تكاملاً. وهذا يجعلها في مقدمة المرشحين لرأس المال الاستثماري، والذي بدوره يساعدهم في التوسع بسرعة لتحقيق الريادة.