أهم اتجاهات التكنولوجيا المالية من Money 20/20

إن التكنولوجيا المالية على وشك الوصول إلى نقطة تحول كبرى. ويستمر الذكاء الاصطناعي التوليدي في خلق فرص جديدة، ومخاطر أمنية جديدة، أثناء إعادة تشكيل العمليات المالية. ومع استمرار مليارات الأشخاص الذين لا يملكون حسابات مصرفية أو لا يحصلون على خدمات مصرفية كافية على مستوى العالم، فإن فرص التغيير هائلة: الخبراء يتوقعون أن سوق التكنولوجيا المالية قد يرتفع ليصل إلى إيرادات مذهلة تبلغ 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030.
هذه ليست سوى عدد قليل من الموضوعات الساخنة في مؤتمر Money 20/20 هذا الأسبوع، حيث يجتمع أكبر اللاعبين في مجال التكنولوجيا المالية كل عام لمناقشة مستقبل المال. وعندما اختتمت IBM زيارتها لمؤتمر المال السنوي الضخم، التقينا مع Kamini Belday، رئيسة حلول الدفع العالمية في IBM Cloud، لمعرفة رأيها حول الاتجاهات المالية التي يجب مراقبتها في العام القادم.
Belday: هناك العديد من العوامل المساهمة. إن تفضيلات المستهلكين آخذة في التغير، فنحن جميعًا نريد حلاً رقميًا، وسهل الاستخدام، وفوريًا، ومريحًا. وقد تطورت شركات التقنية المالية، التي بدأت كجهات اضطراب في الأداء، لتلبية متطلبات المستهلكين، وهو ما سمح لهم على نحو فعال بأن يتم تصنيفهم كقادة. وبمرور الوقت، نجحت في بناء سمعة للعلامة التجارية والثقة بها، مما يجعلها بدائل مجدية للبنوك التقليدية. ومن الأمثلة البارزة على ذلك PayPal وSquare، والتي تُعرف الآن باسم Block، Inc.
وبالنظر إلى ذلك من الجانب التنظيمي، فإن العديد من شركات التقنية المالية التي تكيفت واستثمرت في الامتثال كانت قادرة على الحفاظ على النمو. ولقد بنوا الثقة مع المستهلكين. قارن ذلك بشركات التقنية المالية الأخرى التي تعمل في بيئات غير منظمة نسبيًا.
كما تركز هذه الشركات على التعاون مع البنوك. فإنها تقدم حلول جاهزة لتسمية تجارية أخرى حتى يتمكنوا من الوصول إلى أسواق أكبر وتقديم حلول أكثر تكاملاً. وهذا يجعلها في مقدمة المرشحين لرأس المال الاستثماري، والذي بدوره يساعدهم في التوسع بسرعة لتحقيق الريادة.
Belday: حققت UPI وPix نجاحًا كبيرًا لأسباب عديدة، بدءًا من دعم الحكومة، الذي يمنح المصداقية ويشجع التبني. تم بناء حلي المدفوعات في الوقت الفعلي على بنى تحتية تقنية قوية قادرة على التعامل مع أحجام كبيرة من المعاملات بأمان والتوسع بكفاءة، وفقًا لمبادئ الحوسبة السحابية أولًا. وإن التصميم مخصص وسهل الاستخدام، أي شخص يستخدم الهاتف المحمول يمكنه تمكين الدفع الفوري، وهذا أمر بالغ الأهمية في الدول التي تتمتع بانتشار عالي للمحمول ولكنها ذات بنية تحتية مصرفية أقل. بالإضافة إلى ذلك، شجعت حملات التوعية العامة التي تهدف إلى تثقيف المستخدمين حول المدفوعات الرقمية وبناء الأعمال التجارية من خلال هواتفهم المحمولة فقط على تبني الحل على نطاق أوسع.
واجهت خدمة FedNow التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي تهدف إلى توفير حلول دفع في الوقت الفعلي في الولايات المتحدة، بعض التحديات في البداية، ولكن تبنيها يتسارع. وهناك بعض العوامل الرئيسية المساهمة هنا. وتُعد جاهزية السوق إحدى القضايا. والسبب الآخر هو أن البنوك من الدرجة الأولى تحتاج إلى مزيد من الوقت للتحديث والتكامل الكامل مع FedNow لأنها تمتلك بالفعل أنظمة مدفوعات إلكترونية راسخة متجذرة في مهمة حساسة لحماية أحمال التشغيل التي تعمل في جميع أنحاء العالم. كما تتوخى البنوك الحذر بشأن تبني التقنيات الجديدة بسبب تفويضات الامتثال التنظيمي، فضلاً عن تكاليف المعاملات، حيث تحتاج البنوك إلى الموازنة بين تكاليف التبني مقابل الحفاظ على استمرارية العمل.
Belday: يتطور الآن وسيستمر في التطور بشكل كبير خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة. وأعتقد أن ذلك سيكون مدفوعًا بتغير تفضيلات المستهلكين، وتطوير التنظيمات، والتركيز الأكبر على الخصوصية والأمان، والشمول المالي، والتطورات التقنية مثل التمويل اللامركزي (DeFi)، والعملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، والأصول الرقمية. ومع تطور هذه الاتجاهات، ستحتاج الشركات والمؤسسات المالية إلى البقاء في السوق بالأسلوب الرشيق للتعامل مع تعقيدات حركة الأموال الجديدة.
Belday: يبدأ الأمر بمبادئ أساسية لتعزيز شفافية الخوارزميات في الذكاء الاصطناعي. والغرض من الذكاء الاصطناعي هو زيادة الذكاء البشري، وليس استبداله أو العمل بشكل مستقل. ويذكرني ذلك باقتباس من Thomas Watson Jr.، الرئيس الثاني لشركة IBM: "يجب أن تكون آلاتنا مجرد أدوات لتوسيع قوى البشر الذين يستخدمونها". ونحن في IBM، نواصل التمسك بوجهة النظر هذه حتى يومنا هذا.
ثانيًا، تنتمي البيانات والرؤى إلى منشئها. ويجب على أنظمة الذكاء الاصطناعي أن تعطي الأولوية لخصوصية المستخدمين وحقوقهم في البيانات وحمايتها طوال الوقت! وثالثًا، يجب أن تكون التقنية شفافة وقابلة للتفسير. ويجب على الشركات أن تكون واضحة بشأن من يدرب أنظمة الذكاء الاصطناعي لديها، وما البيانات المستخدمة في التدريب، والأهم من ذلك، ما الذي يدخل في توصيات خوارزمياتها.
يتمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على تعزيز ثقة العملاء بشكل كبير عند استخدامه بشكل مسؤول وأخلاقي. ومن خلال إعطاء الأولوية للشفافية والأمان والنزاهة ومشاركة العملاء، يمكن للشركات بناء علاقات قوية مع عملائها مع ضمان التعامل مع البيانات بعناية. ويشمل ذلك وجود سياسات واضحة بشأن استخدام البيانات وعمليات التدقيق المنتظمة والالتزام بالممارسات الأخلاقية. وأن تكون مسؤولاً يعزز ثقافة الثقة ويشجع العملاء على التفاعل مع العلامة التجارية.
Belday: مع تزايد تعقيد وترابط أنظمة الدفع، سيكون من الضروري الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمان. وسيضيف تطبيق أساليب المصادقة متعددة العوامل [MFA] مثل بصمات الأصابع والتعرف على الوجه والتعرف على الصوت للتحقق من هويات المستخدمين طبقة أمان. وسيؤدي وجود خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط المعاملات في الوقت الفعلي إلى تحديد نشاط المستخدم العادي. ويمكن أن يؤدي أي انحراف عن هذه الأنماط إلى إطلاق تنبيهات أو خطوات تحقق إضافية أو كليهما، والتي يمكن أتمتتها من خلال الذكاء الاصطناعي لمنع الاحتيال. ويمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يضيف طبقة أمان أخرى من خلال إنشاء مجموعات بيانات اصطناعية تحاكي المعاملات الاحتيالية.
وأخيرًا، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي التنبؤي لتحليل البيانات القديمة وإجراء تنبؤات في الوقت الفعلي حول احتمالية حدوث الاحتيال باستخدام نماذج تصنيف المخاطر التي يمكن أن تتضمن عناصر بيانات موسعة من معالجات الدفع وكذلك البنوك. وهذا يعني أنه مع تطوير المحتالين لأساليب جديدة، يمكن الذكاء الاصطناعي تعديل خوارزمياته لمواجهة الأساليب بفعالية، من خلال التعلم المستمر والتكيف.
