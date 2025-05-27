Mispadu (Ursa)، اتصال الأوامر والتحكم (C2C) خلف الكواليس

Mispadu، المعروف أيضاً باسم Ursa، هو برنامج ضار مالي متراكب عن بعد يستهدف البنوك في الدول الناطقة بالإسبانية والبرتغالية مثل المكسيك، كولومبيا، الأرجنتين، تشيلي، البرتغال، إسبانيا وغيرها. بعبارات بسيطة، تعد برامج التراكب الضارة عن بُعد برنامجًا ضارًا مصممًا للتحكم في نظام الضحية من خلال التحكم في أجهزة الماوس ولوحة المفاتيح بينما يرى المحتال الشاشة المباشرة للضحية.

ظهر Mispadu لأول مرة في عام 2019 وعاد إلى الظهور في عام 2022. مثل نظرائه، Mekotio و Granoreiro ، تتم كتابة Miscadu بلغة برمجة Delphi. على عكسهم، كان أقل شيوعًا في الانتشار حتى وقت قريب، عندما شوهدت حملات جديدة في العديد من الدول في أمريكا الوسطى وأمريكا اللاتينية وأوروبا. لمزيد من المعلومات حول Mekotio، راجع منشور المدونة السابق - حصان طروادة المصرفي Mekotio يستهدف أمريكا اللاتينية.

مع عودة Mispadu إلى العمل، حدثت عدة تغييرات في عملياته، بما في ذلك ترميز اتصال الأوامر والتحكم (C2C)، والذي سنستكشفه في هذا المقال.