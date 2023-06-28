عمل فريق Client Engineering كوحدة واحدة مع فرق IBM Consulting والمتخصصين التقنيين في الأتمتة، مستفيدين من خبراتهم المتخصصة طوال المشروع لتوجيه عملية التطوير. وقد قُسِّم العمل التطويري، الذي امتد لثمانية أسابيع، إلى دورات أسبوعية متتالية، شملت اجتماعات منتظمة لمتابعة المستجدات الرئيسية، إلى جانب البناء التدريجي للأداة.

وكان الهدف من عملية التطوير هو دعم مهندسي (BGEs) في وظيفة التخطيط، دون إحداث تغيير جوهري في منهجية العمل المعتمدة لديهم. وتبيّن بوضوح أن مهندسي مجموعة القتال كانوا يقضون الجزء الأكبر من دورة التخطيط في البحث اليدوي عن المعلومات وإنجاز مهام مرهقة تتطلّب جهدًا كبيرًا، مما يترك وقتًا محدودًا للتفكير المتعمّق في صياغة أفضل خطة ممكنة. وبمجرد تكوين فهم واضح للمشكلة، تعاون مهندسو ومصممو IBM مع المستخدمين النهائيين لتصميم النموذج الأولي على مستوى عالٍ، بما يضمن تلبيته لاحتياجاتهم الفعلية.

قام النموذج الأوّلي برقمنة المعلومات الواردة في الكتيّبات والأدلة ذات الصلة، مثل "Staff Officer Handbook" و"Royal Engineer Handbook"، وتحويلها إلى مجموعة من القواعد داخل محرك القواعد IBM Operational Decision Management (ODM). شكّلت عملية الرقمنة خطوة محورية؛ فهي لا تضمن فقط أن المعلومات التي يعتمد عليها مهندسو مجموعة القتال (BGEs) داخل الأداة متوافقة مع العقيدة العسكرية المعتمدة، بل تضمن أيضًا الإبقاء على العملية الأساسية كما هي من دون تغيير جذري. ولكي تصبح هذه القواعد قابلة للاستخدام عمليًا في إعداد مصفوفة مواءمة تخطيط مهندسي مجموعة القتال (BGE planning sync matrix)، جرى تطوير واجهة أمامية مخصّصة بالتوازي مع عملية رقمنة الكتيّبات. وكان الهدف من الواجهة الأمامية تمكين مهندسي مجموعة القتال من استخدام الأداة بسهولة لوضع خطط المهام بكفاءة، من دون الحاجة إلى الرجوع إلى الكتيّب.