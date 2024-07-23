في يوم الثلاثاء 23 يوليو، أعلنت Meta عن إطلاق مجموعة Llama 3.1 من النماذج اللغوية الكبيرة متعدِّدة اللغات (LLMs). وتضم مجموعة Llama 3.1 نماذج ذكاء اصطناعي توليدي مفتوحة المصدر لإدخال/إخراج النصوص، مدرَّبة مسبقًا ومضبوطة وفق التعليمات، بأحجام 8B و70B ولأول مرة بعدد مَعْلمات يصل إلى 405B.

يُعد نموذج Llama 3.1-405B المضبوط وفق التعليمات أكبر وأقوى نموذج لغوي مفتوح المصدر متاح حاليًا، ومنافسًا لأفضل النماذج المملوكة في السوق، وسيكون متاحًا على IBM watsonx.ai بدءًا من اليوم، حيث يمكن نشره على IBM Cloud، أو في بيئة سحابة هجينة، أو محليًا داخل مراكز البيانات.

ويأتي طرح Llama 3.1 استكمالًا لإطلاق نماذج Llama 3 في 18 أبريل. وفي بيان الإطلاق، أوضحت Meta أن “هدفنا في المستقبل القريب هو أن يصبح Llama 3 متعدد اللغات ومتعدد الوسائط، وأن يدعم سياقات أطول، وأن نواصل تحسين الأداء العام في قدرات النماذج اللغوية الكبيرة مثل الاستدلال والبرمجة.”

ويُظهِر إطلاق Llama 3.1 اليوم تقدّمًا ملموسًا نحو هذا الهدف، بدءًا من الزيادة الكبيرة في طول السياق، مرورًا بتوسيع قدرات استخدام الأدوات، ووصولًا إلى تعزيز القدرات متعدِّدة اللغات.