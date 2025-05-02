LlamaCon: تحية Meta مفتوحة المصدر إلى المطورين

يوم الثلاثاء، استضافت Meta مؤتمر LlamaCon، وهو أول مؤتمر مخصَّص لعائلة نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، Llama. كما أعلنت عن الإطلاق المرتقب لواجهة برمجة تطبيقات Llama، وهي واجهة برمجة تطبيقات قابلة للتخصيص ومن دون قيود ارتباط بمزوّد واحد (lock-in)، ومُتاحة حاليًا في إصدار معاينة فقط.
قال Chris Cox، كبير مسؤولي المنتجات في Meta، على خشبة المسرح: "يمكنك الآن البدء في استخدام Llama بسطر واحد فقط من التعليمات البرمجية". تأتي واجهة برمجة تطبيقات Llama الجديدة مع إمكان إنشاء المفاتيح بنقرة واحدة وبيئات تجريبية تفاعلية، بحيث يمكن للمطورين اختبار نماذج مختلفة بسهولة، بما في ذلك Llama 4 Scout وLlama 4 Maverick. وهي قابلة للتخصيص بالكامل، ومن دون أي قيود ارتباط بمزوّد واحد. وهي متوافقة مع مجموعة تطوير البرمجيات (SDK) من OpenAI، مما يجعل دمجها في التطبيقات القائمة أمرًا يسيرًا.
يشير خبراء IBM إلى أن هذا الإعلان يوضّح بجلاء أن Meta تولي تجربة المطوّر اهتمامًا كبيرًا. ووفقًا لما ذكره نائب رئيس Llama Manohar Paluri وباحثة Llama Angela Fan، يتمثّل الهدف في إيجاد أسرع وأسهل طريقة للبناء باستخدام Llama، مع توفير السرعة بالطبع، ولكن أيضًا قدر كبير من المرونة. إذ يمكن للمطوِّرين تخصيص النماذج بالكامل، ونشرها في أي مكان، من دون الحاجة إلى القلق بشأن تقيدهم بمزوّد واحد. تتولى Meta إدارة البنية التحتية وعمليات الاستدلال، بحيث تتمكّن الفرق من التركيز على عملية التطوير نفسها.
يقول Jacob Ben-David، المدير العالمي لأعمال السحابة والذكاء الاصطناعي في Red Hat، في مقابلة مع IBM Think: "تقوم Meta فعليًا بفتح نموذجها عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وهذه طريقة أخرى لجعله متاحًا للعامة وأكثر سهولة في الوصول". "قبل ذلك، كان عليك إما تشغيله محليًا ومعرفة كيفية التفاعل معه، أو استخدام مزوِّد خدمات استضافة مثل Groq. لقد كنت أستخدم بعض نماذج Llama عبر واجهة برمجة التطبيقات من خلال الاتصال بخدمة GroqCloud، التي كانت تستضيف إصدارًا محدودًا من Llama. "أما الآن، فهم يطرحونه بشكل كامل، وأرى أن ذلك يوفّر للمطورين مستوى أعلى بكثير من سهولة الوصول."
كما تم إصدار تكامل Llama Stack مع IBM حديثا. وستعمل Red Hat شريكًا في هذا التكامل، مما يسهل نشر Llama في بيئات المؤسسات.
كتب Armand Ruiz، نائب رئيس منصة الذكاء الاصطناعي في IBM، على LinkedIn: "أنا سعيد جدًا لرؤيتهم يبنون نظامًا بنائيًا حقيقيًا للمطورين حول Llama". "في سوق الذكاء الاصطناعي اليوم، لا يكفي مجرد نشر نماذج على Hugging Face. ولخلق قوة جذب حقيقية، وميزة تنافسية دفاعية (MOAT)، وقدرة عالية على الاحتفاظ بالمستخدمين (stickiness)، تحتاج إلى منصات وأدوات ومجتمع؛ وهذا بالضبط ما تفعله Meta".
وأخيرًا، تحدّث الرئيس التنفيذي لشركة Meta، Mark Zuckerberg عن نسخة خفيفة الوزن من Llama، مع التركيز على تقنية التقطير (distillation) في مقابلاته مع Ali Ghodsi، الرئيس التنفيذي لشركة Databricks وSatya Nadella، الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft .
ويشير Shobhit Varshney، الشريك الأول ونائب الرئيس في IBM Consulting، في مقابلة مع IBM Think، إلى أن "ذلك ينسجم أيضًا مع مسار IBM في تطوير نماذج صغيرة ومتخصِّصة في مجالات محددة".
كما أعلنت Meta أن نماذج عائلة Llama قد تم تحميلها 1.2 مليار مرة. وشكّل المؤتمر ككل تذكيرًا جديدًا بالتزام Meta تجاه مجتمع المصدر المفتوح، بعد عامين من طرح أول نموذج من سلسلة Llama.
ومع إجراء Zuckerberg مقابلات مع كبار الأسماء في القطاع، بدا المؤتمر وكأنه "حفل إعلان عن الحضور"، على حد تعبير Varshney. "تضم شركة Meta الآن مجتمعًا هائلاً من المطورين. لذلك كان اليوم هو أول مؤتمر كبير للمطورين بالنسبة لهم؛ لحظة إعلان يقولون فيها: 'نحن هنا لمساعدة المطورين بالأدوات التي يحتاجون إليها، حتى لا تضطروا إلى الاعتماد على أطراف أخرى'."
وأخيرًا وليس آخرًا، أعلنت Meta عن إطلاق تطبيق مستقل يحمل اسم Meta AI. قال Zuckerberg: "هناك بالفعل ما يقرب من مليار مستخدم نشط شهريًا يتفاعلون مع Meta AI عبر تطبيقاتنا المختلفة، وكثيرون يستخدمونه يوميًا. لكننا رأينا أن بعض المستخدمين قد يفضِّلون الحصول عليه كتجربة مستقلة".
هل تستطيع Meta AI الاستفادة من قاعدة المستخدمين الكبيرة التي تمتلكها الشركة عبر أكثر تطبيقاتها الاجتماعية شعبية لمنافسة ChatGPT؟ ترى Vyoma Gajjar، مهندسة حلول تقنية للذكاء الاصطناعي في IBM، أن كل شيء ممكن.
وتقول: "إذا أحسنت Meta AI تنفيذ ذلك، فربما تصبح ChatGPT الجديد. لكن الأمر يعتمد على التنفيذ؛ فكل شيء يتوقف على حسن التنفيذ".
