لدفع التحوُّل الرقمي، تقوم Heineken، إحدى أشهر علامات البيرة التجارية في العالم، بإعادة هيكلة مجموعة بياناتها لتسريع تقديم القيمة القائمة على الذكاء الاصطناعي. أقرّ Ronald den Elzen، المدير الرقمي والتقني في شركة Heineken، من على المنصة بأن الشركة لا تزال أمامها كمية هائلة من العمل لبناء نسخة احتياطية رقمية آمنة ومرنة.

وأكَّد Pawan Verma، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للبيانات والمعلومات في شركة Cencora للأدوية، على هذه الفكرة. يقول: "أنت بحاجة إلى بيانات موثوق بها، وخاصةً البيانات التي يمكن نشرها. تدمج ذلك مع ثقافة تفحص البيانات يوميًا، لأنه في صناعتنا، الأهم هو الموثوقية والدقة".

وبالنسبة لكلتا الشركتين، فإن بناء ذكاء اصطناعي قابل للتوسّع وموثوق يبدأ من بنية تحتية قوية للبيانات على مستوى المؤسسة. لكن البنية التحتية وحدها ليست كافية. من الضروري دمج الذكاء الاصطناعي داخل مهام سير العمل بأساليب تعزّز دور الكفاءات البشرية وتدعمها، بدلًا من استبدالها.

كانت IBM نفسها "العميل صفر" في تطبيق الذكاء الاصطناعي داخل العمليات الحقيقية. على سبيل المثال، في قسم الموارد البشرية، قامت الشركة بأتمتة مليون مهمة، وتتعامل الآن مع 95% من طلبات الموظفين -في 11.5 مليون تفاعل- دون الحاجة إلى التصعيد.

قال Neil Dhar، الشريك الإداري العالمي في IBM Consulting: "إنه رقم مذهل. ماذا يحقق ذلك؟ إنه يُنشئ وظيفة موارد بشرية عالمية المستوى قادرة على التكيف عبر المؤسسة بأكملها. يمكننا تمكين موظفينا والسماح لهم بأداء مهامهم كما يجب".

في الوقت نفسه، أصبح الذكاء الاصطناعي الوكيل الآن طبقة ذكية عبر أنظمة واسعة، تساعد الفِرق على حل المشكلات بسرعة ودمج البيانات بسلاسة. هذه هي الفكرة وراء شراكة IBM مع Oracle، التي تُدخل watsonx في سير العمل.

تقول Laura-Elizabeth Ware، نائبة الرئيس الأولى لتطبيقات السحابة لإدارة رأس المال البشري في أمريكا الشمالية بشركة Oracle: "إنها حقًا فترة مبتكرة في حياتنا، حيث تتوفر فرصة حقيقية للجميع للتفكير في وكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن سير العمل.ولكن حتى قبل أن تبدأ -في مجال الموارد البشرية- تحتاج حقًا إلى النظر في المهارات وتحديد استراتيجية المهارات الخاصة بك".

التركيز على القوى العاملة يأتي في توقيت مناسب. كشفت دراسة IBV CEO أن أكثر من ثلث القادة يتوقعون إعادة تدريب فرقهم وتطوير مهاراتها، بينما يتوقع نصفهم التوظيف في وظائف لم تكن موجودة قبل عام. وهذا يعني أن وجود جرد واضح للمهارات أمر بالغ الأهمية، وفهم دور الوكلاء في مهام سير العمل الفعلي ومجموعات المهارات أصبح يمثل آفاقًا جديدة لاستعداد المؤسسات.