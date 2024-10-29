Crume: نعم، لقد رأيت المزيد والمزيد من المواقع التي تقدم مفاتيح المرور كبديل. وقد كان التصعيد بطيئًا، لكنه يستمر. أعتقد أن العائق الرئيسي أمام التبني هو الافتقار إلى الفهم، سواء من قبل المستخدمين أو من قبل مجتمع تكنولوجيا المعلومات، حيث لا يدرك المستخدمون الفرق بين مفتاح المرور وكلمة المرور. لا يزال العديد من محترفي تكنولوجيا المعلومات يعملون وفقا للمعلومات القديمة بأن مفاتيح المرور تتطلب رمزًا مميزًا، بينما في الواقع، الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر المحمول هو المناسب في معظم الحالات.

ما زلت من المعجبين بالتقنية لأن كلمات المرور فظيعة للغاية، وما زلنا نراها تُسرق باستمرار. باستخدام مفاتيح المرور، لا توجد كلمة مرور، ولا يمكنك سرقة شيء ما غير موجود.

(شاهد على YouTube: حديث Jeff Crume حول المصادقة بدون كلمات مرور)