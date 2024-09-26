تقوم X-Force Incident Command بمراقبة ما يدعي أنه الأول في سلسلة من منشورات مدونة من الباحثة الأمنية، Simone Margaritelli، التي تفصل ثغرة في نظام الطباعة المشترك (CUPS)، والتي يقال إنه يمكن استغلالها بإرسال طلب HTTP مُصمم خصيصًا إلى خدمة CUPS. وتؤثر هذه الثغرة الأمنية على العديد من أنظمة التشغيل المستندة إلى UNIX، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، نظامي التشغيل Linux وmacOS. ويمكن استغلال هذه الثغرة في الوصول عن بُعد إلى الأنظمة المتأثرة، مما يسمح للمهاجمين بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية واحتمال الحصول على امتيازات مرتفعة. وتقوم X-Force بالتحقيق في الكشف عن الاستغلال ومراقبته. وسنواصل مراقبة هذا الوضع وتقديم التحديثات عند توفرها.