ما القاسم المشترك بين Hugging Face وMistral AI وPathway؟ جميع هذه الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي أسسها روّاد أعمال فرنسيون، وقد نجحت في ترسيخ حضور قوي لها في السوق الأمريكية. فقد نقلت Pathway مقرّها الرئيسي من باريس إلى Menlo Park في نهاية العام الماضي، بينما يقع المقر الرئيسي لشركة Hugging Face في نيويورك، وافتتحت Mistral مكتبًا لها في Palo Alto في عام 2024.

تقول Marjorie Janiewicz، المديرة العامة ورئيسة الإيرادات في Mistral بالولايات المتحدة، خلال فعالية نظّمتها جمعية La French Tech الداعمة لروّاد الأعمال: "إطلاق أعمالنا في السوق الأمريكية خطوة طموحة بكل المقاييس."

تأسست Mistral في عام 2023 على يد ثلاثة مهندسين سابقين في DeepMind وMeta، وتطوّر نماذج لغوية كبيرة مفتوحة المصدر (LLMs). وترتبط الشركة بشراكات مع Microsoft، وقد نجحت في استقطاب عدد من العملاء في الولايات المتحدة — من بينهم IBM — وبلغت قيمتها التقديرية بعد عام واحد فقط من تأسيسها 6.2 مليارات دولار أمريكي. قال الشريك المؤسس Arthur Mensch خلال منتدى دافوس إن شركة Mistral تمتلك طموحات كبيرة تنوي تحقيقها بشكل مستقل؛ فالشركة غير معروضة للبيع، وتخطط لطرح أسهمها في اكتتاب عام.

تُعد فرنسا مصدرًا مهمًا للخبرات العلمية؛ إذ يقدّم علماء كمبيوتر فرنسيون إسهامات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي. ومن أبرز الأسماء في هذا المجال Yann LeCun من شركة Meta، وعالِم الكمبيوتر François Chollet الذي أنشأ بعد عشر سنوات في Google معيار ARC-AGI لقياس مستوى التقدم نحو الذكاء الاصطناعي العام (AGI). وأعلن Chollet مؤخرًا عن إطلاق مشروع جديد يحمل اسم NDEA بالشراكة مع أحد مؤسسي شركة Zapier.

وتشهد الشركات الناشئة في فرنسا نشاطًا ملحوظًا من حيث ظهور شركات جديدة واستقطاب مواهب متخصّصة في الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي دفع صحيفة Financial Times إلى التساؤل مؤخرًا: هل يمكن أن تتحول فرنسا إلى قوة عالمية كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي؟ وساهم افتتاح مكتب OpenAI في باريس في نوفمبر الماضي في تعزيز موقع فرنسا باعتبارها من أهم مراكز الذكاء الاصطناعي في أوروبا.

ومع ذلك، يرى كثير من رواد الأعمال الفرنسيين أن الانتقال إلى الولايات المتحدة خطوة بديهية، إذ تشير بيانات شركة Pitchbook إلى أن 56% من استثمارات رأس المال المُخاطِر خلال عام 2024 وُجّهت إلى السوق الأمريكية.

يقول Matthieu Soulé، الشريك ورئيس C.Lab في شركة رأس المال الاستثماري Cathay Innovation في سان فرانسيسكو: "إذا كنت تطمح إلى موقع قيادي عالمي، فلا بد من استهداف السوق الأمريكية." "فأكثر من نصف الأموال التي تُجمَع اليوم تأتي من الولايات المتحدة، ولا تزال هذه السوق هي الأهم في العالم الغربي. وإذا أردت أن تكون الرقم واحد في أوروبا، فعليك أن تنافس الشركات الأمريكية. أما إذا كان هدفك أن تصبح رائدًا عالميًا، فيجب أن تسارع إلى دخول السوق الأمريكية. ومن الناحية العملية، يفرض حجم السوق المحلية المحدود في فرنسا طرح التوسع الدولي كخيار لا مفر منه."