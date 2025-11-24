يمكن للمؤسسات إطلاق العنان للإبداع باستخدام الذكاء الاصطناعي عند تطبيقه بالشكل الصحيح 

بعد ثلاث سنوات من ازدهار الذكاء الاصطناعي التوليدي، تطرح الصناعات الإبداعية سؤالًا محوريًا: هل يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي حليفًا وليس تهديدًا؟ في ظل دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعادة تشكيل الطريقة التي تتحول بها الأفكار إلى واقع، يسارع الفنانون والعلامات التجارية معًا إلى تحديد ملامح الإبداع المسؤول والأخلاقي. في قمة Artist and the Machine Summit التي عُقدت الأسبوع الماضي في لوس أنجلوس، اجتمع الفنانون والعلامات التجارية والتقنيون لاستكشاف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المسؤول والأخلاقي أن يعزّز الإبداع البشري، لا أن يحلّ مكانه.
بالنسبة إلى ElevenLabs، يعني هذا تأمين اتفاقيات الترخيص لتدريب نموذج الموسيقى الخاص بها وإطلاق مولّدات موسيقية آمنة للاستخدام التجاري. أما بالنسبة إلى Adobe، فالإجابة واضحة، فقد أطلقت الشركة مؤخرًا Adobe Firefly Foundry بهدف أساسي: وضع نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة والمحمية بحقوق الملكية الفكرية بين أيدي الشركات.
تُعَد هذه خطوة أساسية للمؤسسات التي قد تكون حذرة بشأن الانتهاكات المحتملة لحقوق الملكية الفكرية. جميع البيانات التي تم استخدامها في تدريب نموذج Firefly من Adobe كانت خاضعة لترخيص رسمي من الشركة. تقول Hannah Elsakr، نائبة الرئيس لدى Adobe لقطاع مشاريع الأعمال الجديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى العالم، خلال المؤتمر الذي حضره IBM Think: "هذا يعني أن المُبدع قد حصل على الإذن. كان ذلك مهمًا للغاية بالنسبة لنا؛ لأن تراثنا بأكمله يتعلق بالمجتمع الإبداعي".
قالت Elsakr إنه عندما قدَّمت Adobe برنامج Photoshop قبل عقود، فعلت ذلك بالتعاون مع أبرز الفنانين مثل David Hockney.والآن، يشهد الذكاء الاصطناعي تحولًا تقنيًا هائلًا آخر يجلب معه فرصًا جديدة. وتُضيف: "نستطيع الانتقال من فكرة إبداعية أو ملخص تسويقي إلى الأصول النهائية في وقت أقصر بكثير".
أصبح توليد الفيديو وظيفة أساسية تزداد أهمية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع أدوات تُظهر أداءً متزايدًا باستمرار (من الأمثلة الحديثة: Sora 2 من OpenAI أو Veo من Google). لكن في الوقت الذي يخشى فيه العديد من الفنانين والمهنيين فقدان وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي في المنتجات الموجَّهة للمستهلكين ليس دائمًا قرارًا سهلاً بالنسبة للعلامة التجارية.
لنأخذ شركة Coca-Cola كمثال. في العام الماضي، أطلقت Coca-Cola إعلانًا موسميًا من إنتاج الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى، وواجهت بعض الانتقادات. كررت الشركة التجربة هذا العام باستخدام نفس استوديو الذكاء الاصطناعي، وتعرضت لردود الفعل نفسها المتباينة من الجمهور. بعد أسبوعين من إطلاقه، حقق الإعلان أكثر من 900,000 مشاهدة على YouTube، وكان من أكثر إعلانات عيد الميلاد تداولًا على الإنترنت، وفقًا لمجلة PR Week.
أقرّ Jason Zada، مؤسس شركة Secret Level، الشركة المنتجة للإعلانات والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي، خلال الحدث: "نتلقى الكثير من النقد على Twitter من قِبل الفنانين". يقول: "اختبَر فريق Coca-Cola الإعلان لعدة أشهر قبل إطلاقه -دون إخبار الناس بأنه مُعَد بالذكاء الاصطناعي- وقد حقق نتائج جيدة جدًا في الاختبارات. هل هذا غير جيد؟ أم أن الأمر يتعلق بكيفية إدراك دماغك لذلك [عندما تعرف أنه ذكاء اصطناعي]؟".
بالنسبة إلى Zada، فإن ميزة استخدام الذكاء الاصطناعي لا تكمن في خفض التكاليف، بل في توفير الوقت للناس للقيام بأعمال أكثر معنى.يقول: "بالنسبة لي، لا يتعلق الأمر بالإنفاق بشكل أقل. الأمر يتعلق بتحسين الكفاءة والقيام بجميع الأمور التي عادةً لا تستطيع القيام بها".
تواجه العلامات التجارية التقليدية أيضًا تحديًا صعبًا عند تطوير منتجات جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي. عندما أعلنت شركة الألعاب العملاقة Mattel عن شراكتها الاستراتيجية مع OpenAI في وقت سابق من هذا العام، أعرب النقاد عن قلقهم من أن الذكاء الاصطناعي قد يسرق خيال الأطفال، بحسب ما قالت Carrie Buse، رئيسة قسم Discovery for Mattel Future Lab، خلال المؤتمر.
لكن داخليًا، تُعَد الشراكة فرصة لابتكار ألعاب جديدة بطرق مبتكرة.تقول: "لدينا فرصة للقيام بشيء يتماشى مع قيمنا. والأمر الممتع هو محاولة عدم الاكتفاء بالخطوات السهلة.الحقيقة هي أن هناك ما هو أكثر من مجرد التحدث إلى لعبتك. وهنا يتم العمل الجاد والمثمر" .
لم تُعلن Mattel بعد عن نتائج شراكتها مع OpenAI. لكن Buse ترى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يفتح آفاقًا لتجارب جديدة: "هذه هي الفرصة التي يقدِّمها الذكاء الاصطناعي، فهو يمنحك أدوات لتحويل ما في ذهنك إلى واقع".
بالنسبة إلى الشركات الكبرى، يلاحظ Mindaugas Petrutis، قائد الإبداع في Lovable، أن العديد منها يتبنّى الذكاء الاصطناعي لتمكين موظفيه. تشهد الشركة الناشئة الأوروبية، التي تتعهد ببناء منصات دون الحاجة إلى البرمجة، نموًا سريعًا. ذكر Petrutis أن شركات كبرى مثل Microsoft وHubSpot اعتمدت Lovable.
قال خلال مقابلة مع IBM Think: "هذه الشركات تقول إن المنصة توفِّر لها الوقت والمال. تستطيع الفِرق غير التقنية تصميم النموذج الأولي وتنفيذ الحل، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير".
ولكن يمكن أيضًا استخدام الأداة من قِبل الفنانين لزيادة أعمالهم أو توسيعها. استخدمت الفنانة البصرية Shantell Martin التطبيق لبناء منصة تُتيح للمستخدمين مزج ومطابقة عناصرها الرسومية المميزة، وهي فكرة استكشفتها لأول مرة قبل 10 سنوات.
أوضحت مارتن خلال الحدث: "حاولت العمل مع مصممين مختلفين ومصممي تجربة المستخدم لإنشاء منصة. لم أصل إلى أي نتيجة حقيقية، رغم أننا كنا ننفق الكثير من المال ونُجري الكثير من الأبحاث".
لكن هذا تغيَّر مع ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
تقول Martin: "الشيء الملفت للانتباه هو أنه أحيانًا تظهر لديك أفكار صغيرة قد تكون سيئة، لكن عليك استثمار وقت وموارد كبيرة لتحديد مدى جودتها أو سوءها. ومع شيء مثل هذا، يمكنك توليد 20 فكرة مختلفة وتنفيذها، لتتمكن بعد ذلك من تحديد إذا ما كانت تستحق المتابعة".
قليل من الفنانين تبنّوا التكنولوجيا مثل المغنية وكاتبة الأغاني الكندية Grimes. في عام 2023، دعت جمهورها بشكل لافت لاستخدام صوتها في إبداعات جديدة (مع تقسيم العائدات). ومؤخرًا، أطلقت سلسلة The Tutorial، بالتعاون مع المخرج Matt Zien، حول صناعة الفن باستخدام الذكاء الاصطناعي.
قالت Grimes خلال الحدث: "واجهنا الكثير من القضايا الفلسفية. نحن نستخدم الأدوات، ولكن أثناء استخدامنا لها، نناقش الطريقة المثالية لاستخدامها ونتناولها من منظور الفلسفة الأخلاقية".
وفق رؤيتها، استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحويل الفيديو إلى فيديو يبدو أمرًا منطقيًا؛ إذ تعتبرها وسيلة لتعزيز القدرات البشرية وليس بديلًا عنها. تقول: "الشيء الوحيد الجيد الجاذب للاهتمام الذي رأيته في الكتابة بالذكاء الاصطناعي، هو عندما يكتب عن نفسه. أتمنى أن يظل الأمر كذلك، أن يكتب الذكاء الاصطناعي عن نفسه بصوت أصيل، دون أن يحل محل البشر ككتاب".
