التفاعل مع مشجعي Wimbledon في الوقت الفعلي باستخدام IBM watsonx

يأتي بعض الضيوف من أجل الفراولة والكريمة ومشروب Pimm’s، الكوكتيل المميز في Wimbledon، المُزيَّن بالفراولة والخيار والنعناع. ويأتي آخرون على أمل رؤية Kate، أميرة ويلز، في المقصورة الملكية التي يُدعى إليها شخصيات بارزة من عالم الرياضة والمجتمع لمتابعة بعض من أفضل مباريات التنس في العالم. أما الآخرون -وقد بلغ عددهم العام الماضي نحو 670 مليون مشاهد عبر جميع القنوات- فيتابعون من مختلف أنحاء العالم لمشاهدة دراما الرياضة التي تتكشف خلال أول أسبوعين من يوليو على الملاعب العشبية المرنة لنادي All England Lawn للتنس (AELTC أو "All England Club") في منطقة SW19 بجنوب غرب لندن.
سواء رقميًا أم من خلال الحضور شخصيًا، تتعاون Wimbledon مع IBM منذ أكثر من ثلاثين عامًا لتعزيز تفاعل جمهورها الحالي وجذب مشجعين جُدُد. في هذا العام، سيتم دعم حلَّين جديدين يعملان بالذكاء الاصطناعي من خلال watsonx من IBM، واللذَين "سيسمحان للمشجعين بالتفاعل والانغماس في المباريات بطريقة لم يسبق لهم تجربتها من قبل"، بحسب ما قاله Chris Clements، المسؤول عن المنتجات الرقمية في نادي All England، في البيان الصحفي لهذا العام.
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سيجيب Match Chat، المساعد التفاعلي الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، عن أسئلة الجماهير في الوقت الفعلي أثناء مباريات الفردي المباشرة وبعد انتهائها. يمكن للمشجعين استخدام مطالبات مكتوبة مسبقًا مثل: ما العوامل الأساسية في هذه المباراة؟ أو يمكنهم طرح أسئلتهم الخاصة باستخدام اللغة الطبيعية. يقول Tyler Sidell، مدير البرامج التقنية للشراكات الرياضية والترفيهية في IBM: "بعض المشجعين يهتمون بمعرفة من يملك فرصًا أكبر للفوز، ومن نفَّذ أكبر عدد من الإرسالات الساحقة خلال المباراة، أو استكشاف تقاليد Wimbledon العريقة".
الحل الثاني، Live Likelihood to Win، يستخدِم توقّعات الذكاء الاصطناعي لتقدير فرص فوز كل لاعب بناءً على البيانات الفورية أثناء المباراة. في حين أن النسخة السابقة من هذا الحل كانت تتوقع الفائز قبل بدء المباراة استنادًا إلى أداء اللاعب خلال الموسم ونتائجه الأخيرة قبل البطولة، فإن النسخة الموسعة الجديدة تعمل "في الوقت شبه الفعلي"، كما يوضح Sidell، أي أنها تقوم بالتحديث بعد كل نقطة خلال مباريات الفردي. يدرك كبار اللاعبين أن النتائج السابقة لا تضمن الانتصارات المستقبلية. ما يهم حقًا هو مستواك الحالي وكيفية أدائك في الوقت الحالي. حين يتنافس اللاعبون النخبة، تصبح المرونة الذهنية والزخم عوامل حاسمة قد تنقلب الموازين بسرعة - فالانقلابات واردة، ونقاط الفوز قد تضيع في لمح البصر. سيأخذ Live Likelihood to Win جميع هذه التقلبات في الحسبان، ويُحدِّث بياناته مع تقدم المباراة، بحيث "يمكنك رؤية كيف يتغير الزخم من لاعب إلى آخر خلال اللقاء"، بحسب ما يقول Sidell.
تندرج هذه الميزات الجديدة ضمن أهداف نادي All England الأوسع، التي تسعى إلى تقديم تجربة تفاعلية مميزة للمشجعين عبر موقع Wimbledon وتطبيقه، وبشكل أوسع، إلى توسيع مجتمع التنس عالميًا. بدءًا من مواقع التواصل الاجتماعي وحتى محركات البحث، بات لدى المشجعين اليوم العديد من الخيارات لمتابعة آخر مستجدات المباريات.
يتساءل Sidell: "ما الذي يجذب المشجعين إلى المنصات الرقمية لبطولة Wimbledon؟. إنه المحتوى التفاعلي والجذاب الذي نقدمه - فهو يثير الفضول ويجذبهم للعودة مجددًا. فهو محتوى يأسر الانتباه، ومن خلاله يتحول تطبيق Wimbledon إلى سفير حقيقي للعلامة.
تم بناء Match Chat باستخدام تقنيات من watsonx Orchestrate، بما في ذلك مجموعة من الوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) مثل IBM Granite، والمدرَّبة على أسلوب التحرير الخاص ببطولة Wimbledon ولغة التنس. يقول Sidell: "نتعاون بشكل وثيق مع الفريق للتأكد من أن ردود المساعد تُقدَّم على نحو يتوافق مع نبرة ويمبلدون وأسلوبها وهويتها". يتم مراقبة الحل أيضًا من قبل مركز AELTC للتأكد من دقته وسيكون متاحًا في برنامج IBM SlamTracker لتحليل ما بعد المباراة.
تتطلع IBM ونادي All England Club بحماس إلى متابعة استخدام الجماهير للحلول الجديدة خلال النسخة 138 من بطولة Wimbledon، والتي تبدأ في 30 يونيو.
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