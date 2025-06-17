التفاعل مع مشجعي Wimbledon في الوقت الفعلي باستخدام IBM watsonx

سيجيب Match Chat، المساعد التفاعلي الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، عن أسئلة الجماهير في الوقت الفعلي أثناء مباريات الفردي المباشرة وبعد انتهائها. يمكن للمشجعين استخدام مطالبات مكتوبة مسبقًا مثل: ما العوامل الأساسية في هذه المباراة؟ أو يمكنهم طرح أسئلتهم الخاصة باستخدام اللغة الطبيعية. يقول Tyler Sidell، مدير البرامج التقنية للشراكات الرياضية والترفيهية في IBM: "بعض المشجعين يهتمون بمعرفة من يملك فرصًا أكبر للفوز، ومن نفَّذ أكبر عدد من الإرسالات الساحقة خلال المباراة، أو استكشاف تقاليد Wimbledon العريقة".

الحل الثاني، Live Likelihood to Win، يستخدِم توقّعات الذكاء الاصطناعي لتقدير فرص فوز كل لاعب بناءً على البيانات الفورية أثناء المباراة. في حين أن النسخة السابقة من هذا الحل كانت تتوقع الفائز قبل بدء المباراة استنادًا إلى أداء اللاعب خلال الموسم ونتائجه الأخيرة قبل البطولة، فإن النسخة الموسعة الجديدة تعمل "في الوقت شبه الفعلي"، كما يوضح Sidell، أي أنها تقوم بالتحديث بعد كل نقطة خلال مباريات الفردي. يدرك كبار اللاعبين أن النتائج السابقة لا تضمن الانتصارات المستقبلية. ما يهم حقًا هو مستواك الحالي وكيفية أدائك في الوقت الحالي. حين يتنافس اللاعبون النخبة، تصبح المرونة الذهنية والزخم عوامل حاسمة قد تنقلب الموازين بسرعة - فالانقلابات واردة، ونقاط الفوز قد تضيع في لمح البصر. سيأخذ Live Likelihood to Win جميع هذه التقلبات في الحسبان، ويُحدِّث بياناته مع تقدم المباراة، بحيث "يمكنك رؤية كيف يتغير الزخم من لاعب إلى آخر خلال اللقاء"، بحسب ما يقول Sidell.

تندرج هذه الميزات الجديدة ضمن أهداف نادي All England الأوسع، التي تسعى إلى تقديم تجربة تفاعلية مميزة للمشجعين عبر موقع Wimbledon وتطبيقه، وبشكل أوسع، إلى توسيع مجتمع التنس عالميًا. بدءًا من مواقع التواصل الاجتماعي وحتى محركات البحث، بات لدى المشجعين اليوم العديد من الخيارات لمتابعة آخر مستجدات المباريات.