لم يعد سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي حكراً على الشركات العملاقة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
لقد هيمنت شركات مثل OpenAI وGoogle وMicrosoft على عناوين الأخبار عندما تعلق الأمر بمحادثات الذكاء الاصطناعي. لكن، هناك موجة جديدة من الابتكار مفتوح المصدر، التي يمثلها نموذج DeepSeek الحديث، تعمل على تحقيق التوازن في مجال العمل. يؤكد نجاح هذا النموذج على اتجاه متزايد: يمكن للشركات الأصغر حجماً أن تتحدى بشكل متزايد أبرز اللاعبين في مجال الذكاء الاصطناعي.
يقول David D. Cox، نائب رئيس نماذج الذكاء الاصطناعي في IBM Research، "هذا يعزز فقط الأمور التي كنا نعرفها بالفعل". "لا نعتقد أنك بحاجة إلى مليارات ومليارات الدولارات لبناء نماذج رائعة. ويُعد DeepSeek دليلاً على أن الأساليب مفتوحة المصدر آخذة في اللحاق بالركب - وهذا أمر جيد."
يخوض باحثو الذكاء الاصطناعي سباقاً مستمراً لجعل النماذج أكثر قوة، دون زيادة التكاليف الحسابية. ومع تزايد المخاوف بشأن القيود المفروضة على الأجهزة واستهلاك الطاقة، أصبحت الابتكارات التي تحسن الكفاءة مهمة بقدر أهمية مكاسب الأداء الأولية.
صرح الرئيس التنفيذي لشركة IBM، وهو السيد Arvind Krishna، على موقع LinkedIn: "لقد كان سباق الذكاء الاصطناعي لفترة طويلة جداً عبارة عن لعبة مقاييس، حيث كانت النماذج الأضخم تعني مخرجات أحسن"."لكن لا يوجد قانون فيزيائي يفرض على نماذج الذكاء الاصطناعي أن تبقى كبيرة ومكلفة. "إن تكلفة التدريب والاستدلال ليس سوى تحدٍ تقني آخر يتعين حله."
تأتي طفرة DeepSeek في كفاءة الذكاء الاصطناعي من تقنية جديدة تسمى الانتباه الكامن متعدد الرؤوس (MLA). تغير هذه الطريقة كيفية تعامل نماذج الذكاء الاصطناعي مع معلوماتها وتخزينها. يتمثل التحسين الرئيسي في أن تقنية MLA تقلل من حجم ما يطلق عليه ذاكرة التخزين المؤقت KV، وهي ضرورية لأنظمة الذكاء الاصطناعي لتعمل بكفاءة. ووفقًا لما يراه Cox، فإن هذا يجعل أنظمة الذكاء الاصطناعي تستخدم ذاكرة أقل ويسمح لها بالنمو بشكل أكبر بسهولة أكبر.
يلاحظ Cox: "لقد قامت ببعض الأعمال الرائعة حقًا هنا". "تقليل حجم ذاكرة التخزين المؤقت KV أمر بالغ الأهمية لأنه يسمح بتشغيل النماذج بشكل أسرع واستخدام موارد أقل."
وقد تضاعفت الإنجازات تحت مظلة DeepSeek. أشار Prasanna Sattigeri، عالم أبحاث رئيسي في شركة IBM للأبحاث، إلى أن ابتكارات الشركة تدور حول الكفاءة والتحسينات المعمارية.
"لقد حسنت التواصل بين وحدات معالجة الرسوميات، وهو ما يكون غالبا عنق زجاجة في تدريب الذكاء الاصطناعي واسع النطاق،" يقول Sattigeri. "وقد مكّنها ذلك من التدريب بفعالية باستخدام أجهزة قديمة، وهو إنجاز هندسي رائع."
ولكن مثل أي مشروع هندسي طموح، جاءت هذه القفزة إلى الأمام مصحوبة بتكاليف. كما استخدم DeepSeek أيضًا تقنيات التعلم المعزز (RL)، على غرار تلك المستخدمة في نهج OpenAI الخاص بتوسيع نطاق الاستدلال o1. تعمل هذه الطريقة على تحسين أداء النموذج من خلال تعزيز المخرجات الناجحة عبر عدة تكرارات. ومع ذلك، يشير كوكس إلى أن تطبيق DeepSeek أدى إلى مفاضلات، مثل ضعف قدرات استدعاء الوظائف ومخاوف تتعلق بمحاذاة السلامة.
ويضيف قائلاً "إنها خطوة رائعة للأمام، لكن هناك بعض الجوانب الصعبة". "النموذج مذهل في مهام الاستدلال، لكن الأداء في مجالات أخرى تأثر سلباً".
حتى مع تقدم التطورات التي تجعل بناء نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة أسهل، لا يزال هناك تحد أكبر: القوة الحاسوبية الهائلة المطلوبة للبقاء في المنافسة. يقر Xia "Ben" Hu، الأستاذ المشارك في علوم الحاسوب في جامعة رايس، بأن DeepSeek خطوة أكثر كفاءة في تطوير الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، يشير إلى أنه لا يغير بشكل جذري ديناميكيات القوة العامة في البنية التحتية الذكاء الاصطناعي، حيث لا يزال الوصول إلى الموارد يحدد من يتصدر السباق.
يقول Hu: "إن DeepSeek مدعوم بصندوق استثماري كبير في الصين، ويمكنه الوصول إلى عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات (GPUs)". "ولا يزال هذا عائقًا رئيسيًا أمام العديد من الشركات الناشئة الصغيرة."
ومع ذلك، يتوقع Hu أن التحول الأكثر أهمية سيكون على الأرجح في تبني الشركات للذكاء الاصطناعي. يقول: "لقد ترددت الصناعات التقليدية — النفط والغاز، والتصنيع — في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بها". "مع انخفاض التكاليف وتحسن نماذج المصدر المفتوح، تفكر الشركات التي كانت تعتمد سابقا على خدمات الذكاء الاصطناعي الخارجية الآن في بناء نماذج داخلية مصممة خصيصا لاحتياجاتها الخاصة."
الآثار المترتبة على ذلك تتجاوز نموذجًا واحدًا. مع تزايد مشاريع الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، أصبحت الشركات الناشئة الصغيرة قادرة الآن على الوصول إلى أدوات كانت تتطلب مركز البيانات وميزانيات ضخمة. قال Cox إن شركة OpenAI ونظيراتها لطالما أسقطت "جواً من الحتمية" - أي أن أصحاب الأموال الطائلة هم فقط من يمكنهم الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي. ولكن مع ظهور DeepSeek والنماذج الأخرى، بدأت هذه الفكرة في التصدع.
يقول كوكس: "إننا نشهد تحولاً حيث يمكن أن يتنافس في هذا المجال عدد أكبر بكثير من اللاعبين." "لا يعني ذلك أن أي شخص لديه 5 ملايين دولار أمريكي يمكنه إنشاء نموذج من الدرجة الأولى وبناءه بين عشية وضحاها، لكن ماذا عن الشركات الناشئة ومتوسطة الحجم الممولة تمويلًا جيدًا؟ بالتأكيد".
يركز الباحثون أيضا على الكفاءة بدلا من قوة الحوسبة الأولية. ركز Cox وفريقه البحثي على نهج Mixture of Experts (مزيج الخبراء)، الذي يسمح الذكاء الاصطناعي بأن يكون أكثر انتقائية في كيفية استخدام الموارد.
يصرح: "مزيج الخبراء ليس سوى جزء من الصورة الكاملة، وهناك المزيد في الطريق"، مقترحاً أن مستقبل الذكاء الاصطناعي قد لا يتوقف بالضرورة على إمكانية الوصول إلى الرقائق المتطورة بقدر ما يتوقف على الأساليب الأذكى لاستغلال العتاد الحالي.
وسلط Sattigeri الضوء على أحد هذه الابتكارات: ظهور البيانات الاصطناعية، أو المعلومات التي يتم إنشاؤها بشكل مصطنع تحاكي بيانات العالم الحقيقي. حيث يقول "مع نماذج مثل DeepSeek، نشهد تحولا نحو استخدام البيانات الاصطناعية المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي لتحسين وتدريب النماذج بشكل أكثر كفاءة". "يمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض التكاليف بشكل كبير وجعل الذكاء الاصطناعي عالي الجودة في متناول مزيد من اللاعبين."
تثير إمكانية الوصول المتزايدة لتطوير الذكاء الاصطناعي أسئلة جديدة حول مستقبل المنافسة. هل ستظل البنية التحتية وقوة الحوسبة تحدد الفائزين، أم أن القدرة على الابتكار بسرعة تصبح الأصل الأكثر قيمة؟ وفقًا لما يراه Cox، الأمر يجمع بين الاثنتين.
ويضيف قائلاً: "لا تزال بحاجة إلى بنية تحتية جادة، وما زلت بحاجة إلى مواهب رائعة، ولكن الفجوة التي تمتلكها OpenAI وGoogle ليست بالعمق الذي يودون أن يعتقده الناس". "الأسرار لا تبقى مخفية في هذا المجال. تنتشر الأفكار، ويتحرك الأشخاص هنا وهناك. نحن نشهد تقاربًا سريعًا".
أضاف Hu قائلاً إن تطوير الذكاء الاصطناعي لا يزال يتطلب أربعة عناصر حساسة: "أسميه نموذج ABCD—الخوارزميات، والبيانات الكبيرة، والحوسبة، والتوزيع". "أفضل شركات الذكاء الاصطناعي تمتلك الأربعة معًا. يحقق موقع DeepSeek تقدماً في المجالين الأولين، ولكن الحوسبة والتوزيع لا يزالان يمنحان اللاعبين الرئيسيين الحافة."
إن العدد المتزايد لشركات الذكاء الاصطناعي التي تم تمكينها من خلال تقنيات أكثر كفاءة لا يتعلق فقط بالمنافسة، بل يمكن أن يشعل ثورة إبداعية. إذا تمكنت المزيد من الشركات من تطوير الذكاء الاصطناعي دون ميزانيات بمليارات الدولارات، فإن الابتكار سيكون مدفوعا بوجهات نظر متنوعة بدلا من عدد محدود من الأجندات المؤسسية، كما يقول Cox. وهذا يعني المزيد من حلول الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا ونماذج متخصصة، بالإضافة إلى سوق أكثر ديناميكية،
حيث صرح Cox قائلاً "الابتكار سيحدث بشكل أسرع، وبطريقة أكثر أمانا وشمولا". "إذا تجاوزنا الثقافة الأحادية التي يحدد فيها عدد قليل من اللاعبين الشروط، سنرى ازدهاراً للمقاربات المختلفة."
قال Cox إنه بالنسبة لشركة IBM، التي التزمت بالذكاء الاصطناعي مصدر مفتوح، فإن صعود DeepSeek يؤكد من نهجها. وهو يقول: "إنه أمر جيد بالنسبة لنا في الواقع". "إنه يثبت أن النماذج المفتوحة يمكن أن تنجح وأن هناك طلبًا عليها. كلما ساهم مزيد من الأشخاص، زادت الفائدة لنا جميعًا".
يشير هو إلى أنه في حين أن الشركات الأصغر حجمًا تزداد قوة، فإن اللاعبين الرئيسيين يتكيفون مع الأمر. "ويقول: "لن تقف Amazon وMeta وMicrosoft مكتوفات الأيدي وتترك المصدر المفتوح يأكل غداءها. "إنها شركات تعمل بجد لمعرفة كيفية دمج النماذج المصدر مفتوح مع الحفاظ على السيطرة على البنية التحتية والبيانات."
ماذا سيحدث بعد ذلك؟ يقول Cox وخبراء آخرون إن تطوير الذكاء الاصطناعي لن يصبح فوضى عارمة، لكن من الواضح أن الشركات الصغيرة لم تعد تحت رحمة عمالقة التكنولوجيا، فالأدوات المصدر المفتوح تسرع التقدم، والشركات التي تتبنى هذا التحول هي الأكثر استفادة.
ويقول Cox: "هذا جزء من توجه مستمر". "لم يبدأ الأمر بـ DeepSeek، ولن ينتهي به. ولكن من المؤكد أنه نبّه البعض".
