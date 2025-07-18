DeepSeek يتجه نحو العالمية، والذكاء الاصطناعي يأخذ منحىً محليًا

عندما تم إصدار DeepSeek-R1 في 20 يناير، أثار نموذج التفكير المنطقي القوي والفعال من حيث التكلفة في الذكاء الاصطناعي اهتمام كل من وادي السيليكون (Silicon Valley) ووول ستريت (Wall Street). لماذا؟ يمكنه الاستدلال بجودة نماذج رائدة مثل تلك التابعة لـ OpenAI و Anthropic، لكن أفادت التقارير أنه استخدم موارد حوسبة أقل بكثير وبلغت تكلفة تدريبه واستخدامه جزءاً بسيطاً من التكلفة المعتادة. في الشهر الماضي وحده، تم تنزيل هذا النموذج أكثر من 800,000 مرة على موقع Hugging Face.
يذكر Larry Li، المؤسس والشريك الإداري في شركة الاستثمار AMINO Capital التي تتخذ من بالو ألتو مقرا لها، في مقابلة حديثة مع IBM Think: "لقد كان ذلك بمثابة جرس إنذار. وأضاف أن التقنيات الجديدة غالبًا ما يتم إجراء "هندسة عكسية" لها. "لكن لم يتوقع أحد أن يتم ذلك جيدًا".
قال Matthieu Soulé، رئيس صندوق C.Lab التابع لشركة Cathay Innovation، وهو صندوق يستثمر في الابتكار في الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي وآسيا، بما في ذلك الصين: "لقد كان الهدف ببساطة هو تغيير الفكرة السائدة بأن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي يمكن فيها الابتكار".
توقع الكثيرون أن نجاح DeepSeek سيحدث ثورة في الصناعة ويجعل سباق الذكاء الاصطناعي العالمي يأخذ نطاقًا أوسع. بعد ستة أشهر، أردنا أن التحقق ومعرفة: هل حدث هذا بالفعل؟
تحدثنا مع بعض الخبراء الذين أجرينا مقابلات معهم في الساعات التي تلت إطلاق DeepSeek-R1، بالإضافة إلى العديد من الخبراء الآخرين للحصول على صورة شاملة.
في الأيام التي تلت إصدار DeepSeek-R1، أثار الكثيرون مخاوف بشأن ما إذا كانت الشركة قد أحصت وأبلغت بدقة عن التكاليف الكاملة، وليس فقط تكلفة تدريب النموذج شبه النهائي، وأي المكونات التي استخدمتها ومن أي الشركات. بعبارة أخرى، هل فعلوا شيئًا ثوريًا حقًا، أم أنه كان مزيدًا من التقدم التدريجي؟
بعضهم، مثل Kaoutar El Maghraoui، عالمة الأبحاث الرئيسية في IBM، تشعر أن الابتكار الحقيقي ربما كان ما تسميه "الكفاءة المعمارية" أو الجمع بين تقنيات تشمل "مزيج الخبراء، واستراتيجية التعلم المعزز، والتصميم المشترك بين الأجهزة والبرامج، وحيل التحسين المتنوعة الأخرى. وقالت في مقابلة حديثة مع IBM Think "إنه في الأغلب تطبيق ذكي وفعال لتقنيات موجودة بالفعل".
ومع ذلك، يتفق الخبراء على أن DeepSeek-R1 غيَّر المشهد العالمي الذكاء الاصطناعي بعدة طرق رئيسية. أولاً، افترض الكثيرون أن شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية لديها "ميزة يصعب التغلب عليها" أو تفوق يكاد يكون من المستحيل تعويضه، بيد أن DeepSeek دحضت هذا الافتراض حيث خفضت الحاجز أمام المطورين والشركات الأصغر للوصول إلى الأدوات اللازمة لتطوير النماذج اللغوية الكبيرة لديها.
وقال Abraham Daniels، مدير المنتجات التقنية الأقدم في IBM، في مقابلة: "يتمتع المطورون والمستخدمون الآن بإمكانية الوصول إلى نفس نوع القدرات التي يوفرها نموذج o1 الخاص بـ OpenAI، ولكن بجزء بسيط من التكلفة".
كان لنشر DeepSeek نماذجها كمصدر مفتوح دور محوري في رفع مستوى إمكانية الوصول. قال Anthony Annunziata، مدير استراتيجية الذكاء الاصطناعي المفتوحة في IBM وتحالف الذكاء الاصطناعي: "لقد شهدنا زيادة في الاهتمام بالمصادر المفتوحة منذ DeepSeek والمساهمة في تحالف الذكاء الاصطناعي". AI Alliance (تحالف الذكاء الاصطناعي) هي شبكة دولية من الشركات ومجموعة تعمل على إنشاء الذكاء الاصطناعي المفتوح والآمن، أسسها كل من IBM وMeta.
قال Annunziata: "في جميع أنحاء أوروبا، وفي فيتنام والهند واليابان، لديك كل هذه الشركات الإقليمية للذكاء الاصطناعي التي تريد التأكد من احتفاظها بالسيطرة السيادية على ذكائها الاصطناعي - أي أنها تستطيع تشكيله بالطريقة التي تريدها لتناسب احتياجاتها الثقافية والمجتمعية والاقتصادية، والتي تختلف عن الولايات المتحدة وأماكن أخرى".
حماية البحث في الذكاء الاصطناعي المحلي تأتي على رأس أولوياتنا. قالت El Maghroui: "هناك دفع حقيقي نحو السيادة الرقمية حيث تحاول الحكومات معرفة كيفية تجنب التأثير الأجنبي الذكاء الاصطناعي الأجنبي."
إن إنشاء النماذج اللغوية الكبيرة القائمة على اللغات المحلية يحفز العديد من رواد الأعمال. قال Li: "الذكاء الاصطناعي يتجه في هذا الاتجاه حيث، كمرفق الخدمات، ترغب كل دولة أو منطقة في أن يكون لها نموذج لغوي خاص بها على الأقل ليكون لها رأي في التأثير على السلوك."
على سبيل المثال، أصدرت اليابان مؤخرا قانون الترويج الذكاء الاصطناعي لدعم الترويج لهذه التقنية بشكل ملحوظ. في أواخر يونيو الماضي، أطلق تحالف الذكاء الاصطناعي فرعًا جديدًا في اليابان للتركيز على مجالين يحظيان باهتمام كبير من رواد الأعمال المحليين: سيادة الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي في التصنيع. ومن ثم، تلعب اللغة دورا كبيرا في التحكم في أنظمة الذكاء الاصطناعي للفرد، ففي أواخر عام 2024، على سبيل المثال، اجتمع مجموعة من أكثر من 1500 باحث من الأوساط الأكاديمية والصناعة مع بعضهم لتطوير نماذج لغوية يابانية قوية ومنفتحة.
كما أن العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي المحلية ورواد الأعمال يعطون الأولوية للمصالح الاقتصادية المحلية. في حالة اليابان، تطوِّر العديد من الشركات التي انضمت إلى تحالف الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك Mitsubishi Electric وPanasonic، نماذج الذكاء الاصطناعي الموجهة للتطبيقات التصنيعية والصناعية، وهي شريحة كبيرة بشكل خاص من اقتصاد اليابان.
الرسالة الإخبارية الخاصة بالمجال
احصل على رؤى منسقة حول أهم أخبار الذكاء الاصطناعي وأكثرها إثارةً للاهتمام. اشترِك في خدمة رسائل Think الإخبارية الأسبوعية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
من ناحية أخرى، هناك أيضا شهية متزايدة للنماذج المحلية، وفق ما قاله Daisuke Okanohara، المدير التقني والمؤسس المشارك لشركة Preferred Networks، وهي شركة يابانية للأجهزة والبرمجيات تطور برمجيات متقدمة باستخدام التعلم العميق والذكاء الاصطناعي. في مايو، أصدرت Preferred Networks نسختها الثانية من PLaMo، وهو نموذج مدمج يمكن تشغيله محليًا ويتم تدريبه على اليابانية والإنجليزية.
قال Okanohara خلال مقابلة مع IBM Think: "أداؤه ليس منافسا مثل نماذج Frontier بشكل عام، لكنه يتفوق في مهام محددة معينة". "في حالات استخدام النماذج الصغيرة - مثل النماذج التي تحتوي على ثمانية إلى 30 مليار مَعلمة - تتفوق على CLANG وGPT-4o mini والنماذج المماثلة في العديد من مهام المرتبطة باللغة اليابانية."
وشهدت فيتنام أيضًا موجة من نشاط ريادة الأعمال في مجال ماجستير الحقوق، وأطلق تحالف الذكاء الاصطناعي فرعًا هناك في يونيو/حزيران من هذا العام. بالإضافة إلى تطوير نموذج لغوي فيتنامي، يركز رواد الأعمال على استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لتطوير أنواع جديدة من الشرائح لتشغيل الذكاء الاصطناعي، بحسب Annunziata.
من الأسباب الأخرى التي ألهمت العديد من رواد الأعمال المحليين هو أن العديد من الدول حظرت أو قيّدت استخدام DeepSeek-R1 متذرعةً بمخاوف تتعلق بالأمن والخصوصية. وقد حظرت كل من إيطاليا وأستراليا وكوريا الجنوبية وكندا تطبيق DeepSeek، كما تم تقييده في العديد من الولايات الأمريكية أيضًا، خاصةً على المواقع الحكومية. كان لهذا تأثير مضاعف مثير للاهتمام في تحفيز رواد الأعمال المحليين على استخدام أدوات مصدر مفتوح لإنشاء نماذج أكثر أمانًا يمكن استخدامها في مناطقهم الجغرافية المحددة.
تسعى أحدث شركة تقنية لرائد الأعمال ومستثمر رأس المال المغامر Kai-Fu Lee، وهي شركة 01.AI، إلى استكشاف سوق نماذج الذكاء الاصطناعي للشركات (B2B Enterprise AI) وهو قطاع يصعب العمل فيه في الصين، حيث نصف الشركات مملوكة للدولة ويمكن أن تقع الشركات الخاصة الكبيرة تحت النفوذ الحكومي مع توسعها. أطلق Lee سابقا شركة Rhymes AI، وهي شركة أصدرت عدة منتجات في الخريف الماضي، بما في ذلك محرك بحث ونموذج Allegro مفتوح المصدر لتوليد مقاطع فيديو.
قالت Anita Huang، المؤسسة المشاركة ل 01.الذكاء الاصطناعي، في مقابلة مع IBM Think "نحن ننظر إليها بنهج عملي: النماذج جيدة حقًا بما فيه الكفاية ومع ذلك، لا يزال من الصعب استخدامها للعديد من الشركات والمؤسسات، وهذه هي المشكلة التي نحاول معالجتها". "نرى أن العنصر الناقص، وبشكل خاص لسوق الشركات الصينية، هو طبقة البرامج الوسيطة التي تتحول إلى النوافذ أو النموذج اللغوي الكبير". حاليًا، تستخدم منصتهم المؤسسية نماذج مثل DeepSeek وQwen التابع لشركة Alibaba.
في أعقاب ظهور DeepSeek مباشرة، تنبأ الكثيرون بأنه قد مهد الطريق لسيطرة الاستدلال بطريقة سلسلة الأفكار. لكن منذ ذلك الحين، تغيرت الصناعة. أظهرت أبحاث جديدة أن نماذج التفكير مكلفة وتستهلك الكثير من الموارد وليست ضرورية للعديد من المهام عند البحث عند السعي للاستفادة من هذه النماذج.
ربما كان أكبر مجال للمبالغة هو التبني المؤسسي لـ DeepSeek، نظراً لتكاليف الترخيص المنخفضة (تم ترخيصه عبر ترخيص MIT المتساهل).
وقالت El Maghraoui: "في الواقع، لا يزال تبني المؤسسات لهذه التقنية محدودًا للغاية، ويرجع ذلك في الغالب إلى عدم وجود ضمانات لخصوصية البيانات ونقص الامتثال والحوكمة والأمن".
تمسكت معظم الشركات، في الولايات المتحدة على الأقل، بالموردين الذين يقدمون حلولاً مُدارة أو قابلة للتدقيق.
لذا، بينما "من الجيد أن يدرك الناس أن الابتكارات تنبع من مصادر غير متوقعة"، وفقاً Annunziata، فإن قطاع الذكاء الاصطناعي ككل والسوق الأوسع لم يتغيرا بالشكل الذي توقعه البعض. بل "عززت شركات المصادر المفتوحة التزامها بالمصدر المفتوح، ويركز اللاعبون الاحتكاريون الضخام على استقطاب المواهب، بل ويزيد تركيزهم على شراء المنافسين أو إضعافهم، ويقومون بصب المزيد والمزيد من الدولارات في نماذجهم".
قد يكون الإرث الأعظم لـ DeepSeek هو دعم قضية النماذج الصغيرة والمصممة لغرض محدد، حسب Daniels.
وقال: "فتحت DeepSeek سباق الذكاء الاصطناعي وجعلت من النماذج اللغوية الصغيرة ساحة المعركة الجديدة". "يمكن تدريب النماذج اللغوية الصغيرة ذات القدرات العالية بكفاءة أكبر من نماذجك الكبيرة، ويمكنها معالجة حالة الاستخدام بشكل أفضل."
لقد انتشر وكلاء الذكاء الاصطناعي وهي أنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة يمكنها الاستدلال والتخطيط وتنفيذ المهام، بسرعة هائلة عبر المؤسسات في عام 2025 وهي إحدى حالات الاستخدام هذه. غالبا ما تكون النماذج الصغيرة أكثر ملاءمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل لأنها أكثر كفاءة، وتتطلب موارد أقل، ويمكن تكييفها لمهام محددة.
كما قال Chris Hay المهندس المتميز في IBM في حلقة حديثة من برنامج Mix of Experts: "عندما تريد تشغيل وكلاء، تريد أن تكون نماذجك صغيرة وسريعة وخفيفة."
استكشف IBM® Granite™، مجموعة نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة عالية الأداء والموثوق بها، والمصممة خصوصًا للأعمال التجارية والمُحسَّنة لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديك. استكشف خيارات اللغة والتعليمات البرمجية والسلاسل الزمنية وضوابط الحماية.
تعرّف على كيفية اختيار نموذج أساس الذكاء الاصطناعي الأكثر ملاءمة لحالة الاستخدام الخاصة بك.
استكشف مقالات ومدونات وبرامج IBM Developer التعليمية لتعزيز معرفتك بالنماذج اللغوية الكبيرة.
تعرَّف على كيفية دفع الفِرَق باستمرار نحو تحسين أداء النماذج وتحقيق التفوق على المنافسين باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.
استكشف قيمة نماذج الأساس على مستوى المؤسسة التي توفر مزايا الثقة والأداء والتكلفة المنخفضة لكل المجالات.
تعرَّف على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتعلم الآلي، ونماذج الأساس في عمليات أعمالك لتحسين الأداء.
استكشف مكتبة نماذج الأساس من IBM في محفظة watsonx لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي لأعمالك بثقة.
استفد من الذكاء الاصطناعي في عملك بالاستعانة بخبرة IBM الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومحفظة حلولها المتوفرة لك.
أعدّ ابتكار عمليات ومهام سير العمل الحساسة بإضافة الذكاء الاصطناعي لتعزيز التجارب وصنع القرارات في الوقت الفعلي والقيمة التجارية.
استكشف مكتبة نماذج الأساس من IBM في محفظة IBM watsonx لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي لأعمالك بثقة.