توجهات الأمن الإلكتروني: توقعات IBM لعام 2026

في عام يمكن وصفه بأنه عام رائع لتقدم التكنولوجيا، أظهر عام 2025 مدى قوة —وخطورة—الذكاء الاصطناعي إذا وقع في الأيدي الخطأ. ومع قيام الجهات الفاعلة السيئة بأتمتة الهجمات المعقدة، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للانخراط في حملات الهندسة الاجتماعية والتلاعب بوكيل الذكاء الاصطناعي لكشف المعلومات الحساسة، فليس من المستغرب أن يكون العام بمثابة لعبة القط والفأر من حيث تخفيف الهجمات الإلكترونية من الأعداء البشريين والمدعومين بالذكاء الاصطناعي. وفي حين انخفض المتوسط العالمي لتكلفة اختراق البيانات بنسبة 9% إلى 4.44 مليون دولار أمريكي، فإن متوسط التكلفة في الولايات المتحدة سجل رقمًا قياسيًا بلغ 10.22 مليون دولار أمريكي .

لم تنته تهديدات الأمن الإلكتروني بإرسال روبوتات المحادثة رسائل إلى صناديق البريد الوارد وخداع وكلاء الذكاء الاصطناعي. هذا العام، رأينا ما قد يحدث عندما تكون المؤسسة غير مستعدة للتعامل مع عواقب دمج أدوات جديدة مثل وكلاء الذكاء الاصطناعي في مهام سير عملها: حيث أبلغت 13% من الشركات عن وقوع حادث أمني متعلق بالذكاء الاصطناعي، بينما أقرت 97% من الشركات المتضررة بعدم وجود ضوابط وصول مناسبة للذكاء الاصطناعي.

تناولت توقعات الأمن الإلكتروني العام الماضي الحضور المتزايد الأهمية للذكاء الاصطناعي في خطة الاستعداد للأمن الإلكتروني. هذا العام، تركز توقعات IBM لعام 2026 على كيف يمكن لدمج الذكاء الاصطناعي المستقل في بيئات المؤسسات أن يكون مكسبًا وعبئًا، وذلك حسب ما إذا كانت التدابير الأمنية المناسبة قد تم تنفيذها—أم لا.