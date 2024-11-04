الهجوم الإلكتروني على American Water: تحذير للبنية التحتية الحيوية

تُعد أنظمة المياه والصرف الصحي في الولايات المتحدة ضرورية للصحة العامة والبيئة، لكنها تعاني أيضًا من نقص مزمن في التمويل، والبنية التحتية القديمة، وتوسع نطاق الهجوم. وقد أدى الاعتماد على أنظمة التقنية التشغيلية، التي يفتقر الكثير منها إلى وسائل الحماية الأمنية الحديثة، إلى جعل شركات مرافق الخدمات هذه عرضة للتهديدات الإلكترونية بشكل خاص.

وفقًا لتقرير صادر عن CISA، استهدف نشطاء اختراق تابعون لروسيا بشكل متزايد أنظمة التحكم الصناعية (ICS) داخل شركات مرافق خدمات المياه، مستغلين غالبًا كلمات المرور الافتراضية، ونقاط الوصول عن بُعد غير المؤمنة، وممارسات السلامة الإلكترونية الضعيفة الأخرى.

تتميز أنظمة المياه بأنها تعتمد على شبكات معقدة من أنظمة التحكم الصناعية لإدارة الوظائف المهمة مثل عمليات المعالجة والتوزيع. لم تُصمم هذه الأنظمة منذ البداية مع أخذ الأمن الإلكتروني في الحسبان، ما أدى إلى وجود مجموعة من وسائل الحماية التي تفشل في مواجهة التهديدات الحالية.

ينظر المهاجمون، لا سيما الجهات التابعة للدول، إلى شركات مرافق خدمات المياه كأهداف قيّمة بسبب إمكانية تعطيلها للبنية التحتية المدنية والتسبب في حالة من الذعر على نطاق واسع. ومن السهل اختراق أنظمة المياه بسبب افتقارها إلى نظام أمني فائق. بشكل عام، الثغرات الأمنية في قطاع المياه تجعله هدفًا رئيسيًا للخصوم الذين يسعون إلى تحقيق مكاسب مالية أو لممارسة الضغط الجيوسياسي.