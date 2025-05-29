قراءة في كتاب «Empire of AI»: المؤلفة Karen Hao تتحدث عن النفوذ والبيانات وسباق بناء الذكاء الاصطناعي الفائق

ولم تكن عقلية "المقياس أولًا" في OpenAI مجرد خلاصة تقنية. بل كانت، على حد تعبير Hao، نتيجة لمنظومة معتقدات متماسكة، وإن كانت غير مألوفة، تتشاركها قيادة الشركة. وقالت إن Ilya Sutskever، كبير العلماء في OpenAI، كان يتبنّى موقفًا مطلقًا من التعلم العميق. وكان يرى أن الشبكة العصبية إذا كانت كبيرة بما يكفي وتغذّت بكمّ كافٍ من البيانات، فستطوّر في النهاية ذكاءً شبيهًا بذكاء البشر. من ناحية أخرى، تعامل Sam Altman، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، مع الذكاء الاصطناعي بعقلية رائد أعمال، إذ رأى أن التوسّع الأُسِّي هو أسرع طريق إلى الهيمنة. وكان Greg Brockman، رئيس OpenAI، هو العقل الهندسي الذي ركّز على تحويل هذا التوسّع إلى واقع.

وكانت البنية التي مكّنت هذه العقيدة هي transformer، وهو نوع من الشبكة العصبية طُرح لأول مرة في عام 2017. وتتفوق نماذج Transformer في نمذجة تسلسلات البيانات، مثل النصوص، لأنها تستطيع تتبّع العلاقات بين الكلمات عبر مسافات طويلة داخل الجملة. والأهم أنها قابلة للتوسّع بكفاءة. ويؤدي إضافة المزيد من الطبقات والمزيد من المَعْلمات إلى تحسين الأداء.

وأدرك فريق البحث في OpenAI أنه إذا درّب نماذج transformer على مجموعة بيانات ضخمة بما يكفي، وبقدرة حوسبية كافية، فبإمكانه تجاوز الحاجة إلى ميزات مُصمَّمة يدويًا، أو الاستدلال الرمزي، أو التصميم المعياري. فالذكاء، من وجهة نظرهم، سينبثق من البيانات.

ولتدريب نماذج مثل GPT-4، لم تكن OpenAI بحاجة إلى الأفكار فحسب، بل إلى البنية التحتية أيضًا. فالنماذج اللغوية بهذا الحجم تتطلب عناقيد تضم عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسوميات. وقد صُممت وحدات معالجة الرسوميات في البداية لعرض الصور ثلاثية الأبعاد، لكنها أثبتت فائدة استثنائية في عمليات الضرب المصفوفي التي تشكّل صميم الشبكات العصبية. غير أن ربطها معًا لتعمل كنظام موحّد تطلّب تنسيقًا مخصصًا للبرمجيات والأجهزة.

وطوّر مهندسو OpenAI تقنيات لتقسيم النماذج إلى أجزاء، يمكن توزيعها على عدة رقائق وتدريبها بالتوازي. كما وضعوا بروتوكولات لنقاط التحقّق للحفاظ على عمليات التدريب الجزئية، بما يقلل مخاطر الفشل الكارثي. وبنوا بروتوكولات اتصال مخصصة لمزامنة التحديثات عبر الأجهزة. لم تكن هذه تطورات لافتة، لكنها كانت أساسية.

تقول Hao: "لم يسبق لأحد أن درّب نموذجًا باستخدام 10,000 رقاقة." كان عليهم التوصل إلى ذلك في الوقت الفعلي."

وقد مكّنت هذه التطورات من توسيع نطاق النماذج بوتيرة أسرع وبكفاءة أعلى مقارنة بالمنافسين. غير أنها أسهمت أيضًا في ظهور نوع جديد من السرية. OpenAI عن نشر كثير من التفاصيل الكامنة وراء إنجازاتها. وقالت الشركة بأن الإفصاح عن تفاصيل أكثر من اللازم يعني التفريط بميزة تنافسية.

وبحلول عام 2024، كانت معظم شركات التقنية الكبرى قد لحقت بالركب. فقد طوّرت IBM وGoogle وMeta وAmazon وAnthropic، إلى جانب جهات أحدث مثل Mistral، النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) باستخدام بُنى المحول وتقنيات تدريب متشابهة. واستخدم كثير منها التعلُّم المعزَّز المستند إلى التعليقات البشرية (RLHF)، وهي طريقة يقيّم فيها البشر جودة مخرجات النموذج، بما يتيح ضبطه بدقة كي يتوافق بصورة أفضل مع تفضيلات البشر.

وبالنسبة إلى من هم خارج هذا المجال، أصبحت الفروق بين هذه الأنظمة أصعب تمييزًا. وبدأ مطورو التطبيقات بتصميم واجهات يمكنها العمل مع أي نموذج في الخلفية، ما يتيح لهم تبديل المزوّدين عند الحاجة. وأصبح التسعير وزمن الانتقال ومدة التشغيل أهم من الفروق الطفيفة في مستوى الذكاء.

تقول Hao: "الجميع يحاول الآن أن يكون غير مرتبط بنموذج بعينه." "لم تعد OpenAI تحتكر النماذج الجيدة."

ومع تراجع التوسّع بوصفه عامل تمييز، بدأت الشركات الاستثمار في نموذج مختلف: "نماذج الوكلاء" (agency). وفي الذكاء الاصطناعي، تشير "نماذج الوكلاء" إلى قدرة النظام على المبادرة والاستمرار بمرور الوقت واتخاذ إجراءات لتحقيق أهدافه. وبدلًا من الاستجابة لموجِّه، يخطط الوكيل للإجراءات ويراقب النتائج ويعدّل السلوك.

كان ذلك يتطلب قدرات جديدة. كان على النماذج الاحتفاظ بالذاكرة عبر الجلسات، والتكامل مع أدوات الطرف الثالث، واتخاذ قرارات من دون موجِّهات صريحة. وكان الهدف هو الانتقال من روبوت المحادثة السلبي إلى متعاون نشط.

ولطالما استلهمت OpenAI فيلم "Her"، حيث يقع أحد المستخدمين في حب مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتكيف بسلاسة مع احتياجاته. وكان إنشاء نظام من هذا النوع يعني تطوير ما هو أكثر من الذكاء فحسب، بل تطوير "الحضور" أيضًا. وأشارت Hao إلى أن فرق OpenAI الداخلية سعت إلى تحقيق هذا الحلم عبر مجالات المنتجات والبحث.

وتقول: "لا يمكنك بناء هذا النوع من المساعدين من دون منح النموذج ذاكرةً واستمراريةً واستقلاليةً."

لكن لكي يصبح الوكلاء فعّالين بالفعل، كانت OpenAI بحاجة إلى أكثر من الخوارزميات. كانت بحاجة إلى أنواع جديدة من البيانات، وإلى أساليب جديدة لجمعها. فالإنترنت، الذي كان يومًا مصدرًا وفيرًا لبيانات التدريب، أصبح مشبعًا بمحتوى اصطناعي. وكثير من المستندات المتاحة الآن عبر الإنترنت أنشأتها بالفعل نماذج سابقة.

وهذا يخلق حلقة من التعليقات تتراجع فيها قيمة التدريب على بيانات الإنترنت تدريجيًا. ولكسر هذه الحلقة، تتجه الشركات إلى جمع بيانات أكثر خصوصية. وذكرت Hao أن OpenAI تستكشف أجهزة مخصصة يمكنها رصد سلوك المستخدم في الوقت الفعلي، بدءًا من التفاعلات عبر التقنية المحمولة وصولًا إلى المحادثات الصوتية والسياق البيئي.

وتقول Hao: "هناك قدر كبير جدًا من المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي على الإنترنت." "إذا كنت تريد بيانات عالية الجودة، فعليك الحصول عليها من الناس مباشرة."

وتضيف Hao أن التدفق المتزايد من المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي يطرح أسئلة صعبة حول الموافقة والمراقبة والتحكم. هل يستطيع الناس فعلًا اختيار عدم جمع بياناتهم؟ وما مقدار التأثير الذي سيملكونه على النماذج التي تُدرَّب على كلماتهم أو صورهم أو سلوكهم؟

ترى Karen Hao أن الإجابة لا تكمن في التفاؤل التقني ولا في التهويل الكارثي، بل في الشفافية. ولا تتبنى التيارات الفكرية المهيمنة في الذكاء الاصطناعي. فهي ترفض، على حد وصفها، معسكر "boomers" الذين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سينقذ البشرية، كما ترفض معسكر "doomers" الذين يخشون أنه سيدمرنا.

وتقول: "أنا من أنصار المساءلة". وتضيف: "تعكس هذه الأنظمة قوة المؤسسات. نحتاج إلى معرفة كيف تُبنى، ومن الذي يستفيد منها".

وتشير Hao إلى أن على الشركات أن تشرح كيف تختبر نماذجها، وما البيانات التي تستخدمها، وكيف تفسّر النتائج. كما ينبغي لها أن توثّق الأخطاء وتشارك ما تتوصل إليه، حتى يتمكن الآخرون من التدقيق عن كثب.

وتحذّر Hao من أن غياب هذا القدر من الانفتاح قد يحوّل الذكاء الاصطناعي إلى صندوق أسود مملوك: قوي، لكنه بلا مساءلة.