الحفر في أعماق الأرض: يوفر تخزين الكربون تحت الأرض حلاً لمواجهة تغير المناخ

احتجاز وتخزين الكربون هو تقنية بيئية مبتكرة تهدف إلى تقليل ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي من خلال اعتراض الانبعاثات عند مصدرها وتخزينها بأمان تحت الأرض. تبدأ العملية في المرافق الصناعية ومحطات الطاقة، حيث تستخدم تقنيات مثل الفلترة الكيميائية أو الفصل قبل الاحتراق لالتقاط ثاني أكسيد الكربون مباشرة من تيارات الانبعاثات.

وبمجرد التقاطه، يتم ضغط ثاني أكسيد الكربون إلى سائل كثيف ونقله إلى مواقع التخزين تحت الأرض. وعادةً ما تكون هذه المواقع عبارة عن تكوينات جيولوجية عميقة تحتوي على مواد مسامية مثل الحجر الرملي والحجر الجيري والبازلت.

يقول Mathias Steiner، مدير وعضو فني أول يركز على المواد المستدامة في IBM Research، "خصائص صخور الخزان ذات أهمية خاصة". "أثناء الحقن، يدخل ثاني أكسيد الكربون إلى مساحة المسام المتصلة بصخر الخزان، حيث يحل محل السوائل المقيمة، مثل المحلول الملحي والنفط. في نهاية المطاف، سوف يتفاعل ثاني أكسيد الكربون كيميائيًا داخل مساحة مسام الصخر ويتحول إلى كربونات صلبة ".

وباستخدام ضغط هائل، يتم حقن ثاني أكسيد الكربون المضغوط في أعماق الأرض، وغالبًا ما يصل إلى 3000 قدم تحت السطح - وهو عمق كافٍ بحيث توجد طبقات أخرى غير منفذة وكثيفة مثل الصخر الزيتي فوقه. وبحسب Ian Hayton، رئيس مجموعة المواد والكيماويات في Cleantech Group، تعمل تلك الطبقات الأكثر كثافة بمثابة "حواجز طبيعية" تحتوي على الكربون.

وعلى الرغم من أن احتجاز الكربون وتخزينه بعيد كل البعد عن كونه دواءً سحريًا، إلا أنه يكتسب زخمًا كحل محتمل للحد من الانبعاثات. هذا العام، أعلنت المملكة المتحدة عن استثمار بقيمة 28.5 مليار دولار أمريكي في هذه التقنية، بهدف جذب وتسهيل تطوير مشاريع تخزين الكربون داخل حدودها. وبالمثل، خصصت وزارة الطاقة الأمريكية 518 مليون دولار أمريكي لمشاريع تخزين الكربون على المدى الطويل.