هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتعلم التخمين بنفسه؟

أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكنها التفوق في الاختبارات وتقليد الخبراء، لكنها لا تزال لا تعرف متى ترفع يدها وتعترف بأنها قد تكون خاطئة.
يمكن للنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) الآن ترجمة النصوص وتلخيص المعلومات وإنشاء التعليمات البرمجية وإجراء المحادثات بطلاقة مدهشة، فهي سريعة، وتتسم بالطلاقة، ومقنعة في كثير من الأحيان. لكنها لا تعرف متى تخمن، ويمكنها أن تبدوا واثقة من نفسها حتى في الأوقات التي تنتابها فيها حيرة من أمرها أو عندما تتحدث في أمر يفوق معرفتها.
ما ينقصها هو طريقة للتراجع والتأمل؛ نظام يعرف متى يتوقف ويعيد التقييم. في البشر، تعرف هذه الطبقة الانعكاسية باسم ما وراء الإدراك، ويعتقد باحثو IBM أن وظيفة مماثلة قد تكون المفتاح لجعل الذكاء الاصطناعي أكثر موثوقية وقابلية للتكيف.
زميلة IBM وقائدة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي العالمي Francesca Rossi وزملاؤها يدعمون بنية جديدة تفصل بين الاستدلال السريع والاستدلال المتعمد وتضيف نظاما من الرقابة التأملية فوقها. تشير البنية، المسماة SOFAI، إلى الذكاء الاصطناعي البطيء والسريع؛ وهي تستلهم من علم النفس والعلوم المعرفية، وتحول تلك الاستنتاجات إلى أسس هندسية للذكاء الاصطناعي.
قالت Rossi في مقابلة مع IBM Think: "أردنا أن نجمع بين نقاط القوة في المقاربات العصبية والرمزية دون إجبارهما على الاندماج في نظام هجين واحد". وأضاف قائلة، "وهذا يعني إنشاء هيكل يستطيع التحكم في نمط الاستدلال الذي يجب استخدامه، وتوقيت استخدامه".
نظام SOFAI، كما هو مفصّل في ورقة بحثية نشرتها مؤخرًا جمعية Association for Computing Machinery، يفكر ضمن طبقات. في المستوى الأول، نجد أدوات الحل السريعة، والتي تضم نماذج تعلم الآلة كنماذج اللغات الكبيرة أو نماذج تعلم الآلة التقليدية، التي تستجيب بسرعة وتتعامل مع المشكلات المألوفة بيسر. هذه هي الأقسام الحدسية في النظام، التي تتفاعل من دون أي تردد.
ثم يأتي دور أدوات الحل البطيء، والتي تأخذ مسارا أكثر حذرا. غالبًا ما تعتمد تلك المحركات على التفكير الرمزي والقواعد المنظمة لحل المشكلات خطوة بخطوة. وهي تستغرق وقتًا أطول، لكن إجاباتها أكثر دقة. وتراقب كليهما طبقة ثالثة؛ ألا وهي: ما وراء الإدراك. هذا الجزء من SOFAI يقيم تصرفات النظام، ويقرر إن كانت الإجابة السريعة كافية ومرضية في ضوء السياق، ويتدخل إذا كان هناك حاجة لاتباع طريقة مختلفة. تعمل طبقة ما وراء الإدراك كنوع من المرشد الداخلي، حيث تختار متى تتم حركة سريعة ومتى تتم حركة بطيئة.
قالت Rossi: "أداة الحل السريع ستكون الأولى دائمًا". "إذا أسفرت عن إجابة معقولة، وكانت المخاطر منخفضة، فستنتهي العملية عند هذا الحد. ولكن إذا وجدت وحدة ما وراء الإدراك أن الإجابة غير كافية، فسوف ترسل المشكلة إلى محرك استدلال أكثر دقة".
هذا التصميم يعكس كيف يفكر الناس. بالنسبة للمهام الروتينية مثل القراءة أو القيادة أو المحادثات القصيرة، نرد بسرعة وتلقائية. ولكن عندما نواجه عدم اليقين أو المخاطر أو التعقيد، فإننا نتباطأ. نحن نأخذ في الاعتبار البدائل، أو نتحقق من أسبابنا أو نستشير الآخرين. تم تصميم SOFAI لمحاكاة عملية التفكير التأملي تلك.
وجد فريق Rossi أن حتى حلقات التعليقات المحدودة بين أداة الحل السريع ووحدة ما وراء الإدراك يمكن أن تحسن النتائج بشكل كبير دون الحاجة إلى التصعيد إلى أنظمة أبطأ. في SOFAI، تدعم البنية أيضًا تصحيحًا تكراريًا: يمكن لأدوات الحل السريع مراجعة مخرجاته استجابةً للتعليقات الموجهة قبل أن يلجأ النظام إلى أداة الحل البطيء الأكثر تكلفة.
قالت Rossi: "غالبًا ما يكون التكرار مرة أو مرتين كافيًا للوصول إلى إجابات عالية الجودة". "وهذا يوفر الوقت ويقلل من استخدام الطاقة ويحافظ على خيار التصعيد فقط عند الضرورة الحقيقية."
تعد تداعيات SOFAI قوية بشكل خاص في سياق النماذج اللغوية الكبيرة. تشغل هذه النماذج روبوت المحادثة، ومولدات المحتوى، ودعم العملاء، ومساعدي البرمجة. ولكن نواتجها قد تكون غير متسقة، ولا يمكن التنبؤ بها، وغير متوافقة مع القيم الإنسانية. غالبًا ما تواجه المجموعة التي تستخدم النماذج اللغوية الكبيرة صعوبة في التحكم فيما تقوله النماذج، وخاصة عندما يكون السياق أو الشرعية أو الأخلاق على المحك.
أوضحت Rossi أن "أحد التحديات هو أن النماذج اللغوية يتم تدريبها على كميات هائلة من بيانات الإنترنت، والتي تتضمن التشويش والتحيز ووجهات النظر غير الكاملة". "لا يمكنك افتراض أن النموذج يعلم أي قيم يجب استخدامها في أي موقف محدد".
يقدم SOFAI نهجًا عمليًا لإبقاء أنظمة الذكاء الاصطناعي على المسار الصحيح دون الحاجة إلى إعادة تدريب نموذج اللغة الأساسي. بدلا من ذلك، تأتي طبقة من الرقابة تعمل كفريق مراجعة مدمج، ما يحافظ على تركيز الذكاء الاصطناعي وثباته. ويشمل ذلك المقيّمين الذين يراجعون إجابات النموذج، ويقارنونها مع السياسات الداخلية أو المعايير الأخلاقية أو القواعد المحددة للمهمة. وإذا بدا أن هناك شيئًا ما معطلًا، فيمكن للنظام أن يطلب بشكل مستقل إصدارًا أفضل. قالت Rossi: "يمكنك اعتبار ذلك بمثابة تعليم النظام كيفية إجراء المراجعة بنفسه". "يجب ألا يُحل كل شيء عن طريق إعادة تدريب النموذج. "في بعض الأحيان يكفي أن يكون لديك قاض ذكي للفصل بين المدخلات والمخرجات."
هذه النمطية تتيح لـ SOFAI إمكانية التكيف مع الاحتياجات الثقافية والتنظيمية والتشريعية المتنوعة. يمكن تحديد مقيّمين مختلفين للاختصاصات القضائية أو وحدات العمل المختلفة. وإذا تغيرت الإرشادات، فلن تكون هناك حاجة إلى إطلاع أحد على المستجدات باستثناء المقيّمين. تظل أدوات الحل الأساسية كما هي دون مساس.
قالت Rossi: "إن أفضل ما في الإبقاء على ما وراء الإدراك منفصلاً هو أنها تضع المحاذاة في متناول اليد". "حيث إنها تمنح المستخدمين الأدوات اللازمة للمشاركة في إنشاء سلوك الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى إعادة بناء النظام من الصفر."
توضح Rossi أن SOFAI لم يُبنى ليعيش على الورق، بل صُمم للاستخدام الفوضوي على أرض الواقع. ومع قيام الشركات بربط النماذج اللغوية بأدوات مثل محركات البحث، وجداول البيانات، وتطبيقات الجدولة، غالبا ما تكون النتيجة أكثر قوة لكنها أصعب في التحكم، كما قالت. يساعد نظام SOFAI في إدارة هذا التعقيد من خلال اختيار الأنظمة المناسبة لكل مهمة، وتحديد وقت التصعيد، والحفاظ على توافق المخرجات مع السياسة مع تزايد ترابط بيئة الذكاء الاصطناعي.
قالت Rossi: "في المستقبل، لن يبدو الذكاء الاصطناعي للمؤسسات كنموذج واحد متجانس". "سيكون مزيجًا من وكلاء وأدوات وواجهات برمجة تطبيقات وأنظمة استدلال مختلفة. إن SOFAI هو إطار عمل للتحكم في النظام البنائي."
في العديد من السيناريوهات الافتراضية، يعمل SOFAI كمدير مشروع للتفكير، فهو يراقب الطلبات، ويقيّم مدى تعقيد المهمة، ويختار الحل المناسب أو مجموعة من الحلول المناسبة، ثم يشرف على النتيجة. كما أنه يتتبع الأنماط بمرور الوقت، ويتعرف على التوليفات التي يخرج بها بنتائج موثوقة ويتكيف وفقًا لذلك.
وقالت Rossi "يمكنك الحصول على الأداء والقدرة على التفسير". "يمكنك تدقيق القرارات، وتتبع أدوات الحل التي تم استخدامها، وتعديل معلمات ما وراء الإدراك إذا لزم الأمر."
يوفر هذا الهيكل أيضًا مزايا بيئية وتشغيلية. يُعد تشغيل العديد من أنظمة التفكير واسعة النطاق أمرًا مكلفًا، خاصةً عندما تعتمد تلك الأنظمة على رسوم بيانية استدلالية ضخمة أو منطق رمزي في الوقت الفعلي. ومن خلال تقليل استدعاءات أدوات الحل الثقيلة هذه، يمكن أن يقلل SOFAI من استهلاك الطاقة مع الحفاظ على الدقة العالية.
قالت Rossi: "لا تتعلق الكفاءة بالسرعة فحسب". "بل بمعرفة متى يجب عدم الإفراط في التفكير. "وهذا ما توفره مرحلة ما وراء الإدراك".
أدى صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى دفع المجموعات وصانعي السياسات نحو مواجهة أسئلة صعبة. كيف يمكننا التأكد من أن الأنظمة تتصرف بشكل مناسب؟ كيف تبدو المساءلة عند اتخاذ القرارات بشكل مستقل؟ كيف يمكن أن تنعكس القيم المختلفة في النماذج المدربة على البيانات العالمية؟
يوفر SOFAI إجابة واحدة محتملة. من خلال دمج طبقة صناعة القرار التي تحاكي مرحلة ما وراء الإدراك التي تشبه نظيرتها في الإنسان، تسهّل البنية الإشراف المرن والمرتكز على الواقع. يمكن أن يتسع نطاق استخدامها ليشمل التطبيقات المختلفة، ويتلاءم مع القواعد المحلية، ويوفر للمستخدمين تحكماً حقيقياً في سلوك الآلة.
وقالت Rossi "نحن لا نحاول أن نجعل الذكاء الاصطناعي أكثر إنسانية". "نحاول أن نجعله أكثر مسؤولية. وذلك يبدأ بمعرفة متى يجب عليه التوقف مؤقتًا، وإعادة النظر وتغيير المسار".
وفقًا لما تراه Rossi، فإن البنية تتوقع أيضًا مستقبل الأنظمة القائمة على الوكيل، وقالت إنه في النظام البنائي للذكاء الاصطناعي المستقبلي، ستتعاون النماذج، وستسلم المهام الفرعية، وتستعلم عن قواعد البيانات، وتكرر الخطوات لتحقيق الأهداف. ومن دون تنسيق، قد يصبح هذا التعقيد صعبًا. ولكن يوفر SOFAI بنية حوكمة خفيفة، وقابلة للتكيف، وقائمة على المبادئ من أجل توجيه الوكلاء.
قالت Rossi: "فكر في الأمر كقائد وليس كديكتاتور". "يجب أن تحافظ على تناغم الأوركسترا، ولكنك تحتاج أيضًا إلى الارتجال".
تعتقد Rossi أن دمج ما وراء الإدراك في الذكاء الاصطناعي ليس مجرد قرار تقني، ولكنه قرار مسؤول، إذ يعكس الالتزام بالشفافية والقدرة على التكيف والوكالة المشتركة. والهدف ليس فرض السيطرة من الأعلى، بل إعطاء البشر طريقة مفيدة للتعاون مع الأنظمة الذكية.
وقالت Rossi: "نحن نبني أنظمة تتعلم، وتتكيف، وتتصرف في العالم". "يجب عليها أيضًا أن تتعلم متى تتوقف، ووتتأمل، وتسأل:" هل أفعل الشيء الصحيح؟"
