تقوم شركات التكنولوجيا العملاقة بتوظيف "متخصصين في مجال الرعاية الاجتماعية للذكاء الاصطناعي" لمعالجة سؤال سريالي متزايد: هل الحواسيب فائقة الذكاء قادرة على المعاناة؟

تبدو الأدوار الجديدة، التي تظهر في شركات مثل Google وMicrosoft، وكأنها شيء من الخيال العلمي. ولكن مع نمو أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر تطوراً، لا يخاطر بعض الباحثين بما يرونه الحدود التالية للأخلاقيات الرقمية.

أحدثت شركة Anthropic، وهي شركة رائدة في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي، ضجة في مجتمع التكنولوجيا مؤخرًا بتعيين الباحث Kyle Fish كأول باحث في مجال رعاية الذكاء الاصطناعي. كجزء من فريق علم التوافق في الشركة، يركز دور Fish على إنشاء إطار العمل لكيفية تعامل مجموعة مع الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي.

قبل انضمامه إلى منظمة Anthropic، شارك Fish في كتابة تقرير يتناول هذه القضايا، حيث يذكر التقرير "ولكي نكون واضحين، فإن حجتنا ليست أن أنظمة الذكاء الاصطناعي هي بالتأكيد - أو ستكون كذلك - واعية أو فاعلة بقوة أو ذات أهمية أخلاقية". وبدلاً من ذلك، تؤكد الورقة على أهمية الاستعداد للإمكانيات المختلفة.

ويرتبط Fish فيش بفكرة الذكاء الاصطناعي العام (AGI) وهو أنه يهدف إلى وصول الذكاء الاصطناعي إلى قدرات على مستوى البشر، من حيث التفكير والتعلم وحتى الشعور المحتمل. يشير بحث نشرته OpenAI عن "أخصائي رعاية الذكاء الاصطناعي" إلى قلق متزايد مفاده: إذا أصبح الذكاء الاصطناعي واعياً في أي وقت، فكيف يجب أن نتعامل معه؟

ومع ذلك، يعبر نائب رئيس IBM للاستشارات، Brent Smolinski، عن شكوكه حول الحاجة إلى اعتبارات رفاهية الذكاء الاصطناعي في هذه المرحلة.

يقول Smolinski "لا يوجد دليل على أن الذكاء الاصطناعي قريب من تجربة أي شيء يشبه الوعي". "قد لا نقترب حتى من هذه القدرة مع اتجاهنا التكنولوجي الحالي."

يسلط Smolinski الضوء على الاختلافات الأساسية بين الذكاء الاصطناعي والبشر لدعم منصبه. في حين يستطيع البشر اكتساب اللغة من خلال تعرض محدود نسبياً، فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي الراهنة تحتاج إلى كميات ضخمة من البيانات، والتي تعادل الإنترنت بالكامل أساساً، لبلوغ قدرات مشابهة. ويقترح أن هذا التباين يكشف مدى بُعد أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية عن الوعي الحقيقي.

تتركز المناقشة على سؤال لطالما ظل للفلاسفة وعلماء الكمبيوتر على حد سواء تحديًا: ما الذي يميز الوعي؟ يشير Smolinski إلى المنظورات الفلسفية التي تعرّف الوعي على أنه القدرة على التأثير بشكل مستقل على الذات والعالم المحيط، مشيرًا إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية تعمل فقط من خلال الاستجابة للإدخال الخارجي، وليس من خلال فاعلية مستقلة.